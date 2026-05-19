STANDARD、サービスラインナップの拡充に伴い、サービス紹介ページ刷新

株式会社STANDARD

大手企業を中心に1,500社以上のデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）の推進と内製化を支援する株式会社STANDARD（本社：東京都港区､代表取締役社長：伊藤海、以下「当社」）は、2026年4月16日に経済産業省・IPAが公表したデジタルスキル標準（DSS）ver.2.0に対応し、DX人材育成・推進支援に関するサービスラインナップを刷新しました。

新たに「データマネジメント」人材類型への対応、生成AIソリューションの包括的強化、および個別学習プラットフォーム「TalentQuest」の機能拡充を実施し、企業のDX推進を人材・組織・実践の観点からより広範に支援できる体制を整備しました。

サービス刷新の背景

2026年4月16日、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）は、デジタルスキル標準（DSS）のバージョン2.0（DSS ver.2.0）を公表しました。今回の改訂は、AX（AIトランスフォーメーション）の急速な進展とデータ活用の重要性の高まりを背景に、2022年の初版以来最大規模の改訂となります。

主な改訂内容は以下のとおりです。

- 第6の人材類型として「データマネジメント」類型を新設（従来の5類型から拡張）- ビジネスアーキテクト類型・デザイナー類型のロール見直しと「コミュニケーションデザイナー」の追加- 全ビジネスパーソンが持つべき素養として「デザインマネジメント実践スキル」を追加- AIエージェント・生成AI・AIガバナンス等のスキル項目の体系的な組み込み

当社は、この改訂を受けてサービス全体を見直し、企業が新たな標準に即した人材育成・DX推進を実現できるよう、当社ウェブサイトの支援内容を包括的にアップデートしました。

対象ページ

▶ 伴走型DXコンサルティングサービス(https://standard-dx.com/services/escort-dx-consulting)

▶ DX個別教育プラットフォーム「TalentQuest」(https://standard-dx.com/services/talent-quest)

サービス刷新の主な内容

DSS ver.2.0への対応強化：

DXリテラシー教育および人材育成カリキュラムを、DSS ver.2.0の最新スキル体系に準拠した内容に更新しました。特に新設された「データマネジメント」類型（データアーキテクト／データスチュワード／データエンジニアの各ロール）に対応した育成支援メニューを整備しています。また、組織変革・ビジネス変革の観点から重要性が増しているチェンジマネジメントを新たに支援領域に加え、人材・組織双方の変革を一体的に支援する体制を構築しました。

生成AIソリューションの強化：

DSS ver.2.0ではAI活用・AIガバナンスのスキル要件が体系的に整理されたことを踏まえ、当社の生成AIソリューションを拡充しました。企業における生成AI導入・定着を段階的かつ包括的に支援するサービスメニューを強化し、現場の業務改善から全社的なAI活用推進まで、ワンストップで対応できる体制を整えています。

DX人材育成プラットフォームTalentQuest実践系機能拡充：

DX人材育成プラットフォーム「TalentQuest」は、DSS ver.2.0に対応したスキルアセスメントおよびクエスト、ワークショップの提供機能を強化しました。全社員のDXリテラシー可視化から、各人材類型・ロールに応じた個別最適な学習設計・進捗管理まで、学習から実務適用までを一貫してサポートする機能を拡充しています。

各サービスの詳細は、以下のページをご確認ください。

▶ 伴走型DXコンサルティングサービス(https://standard-dx.com/services/escort-dx-consulting)

▶ DX個別教育プラットフォーム「TalentQuest」(https://standard-dx.com/services/talent-quest)

当社は引き続き、企業のDX推進を人材・組織・実践の観点から支援してまいります。

■ 株式会社STANDARDについて

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」というミッションのもと、当社は日本企業のDX内製化を牽引しています。1,500社を超える豊富な支援実績から得た知見を活かし、人材育成から戦略立案、AI実装までをワンストップで提供します。

当社が提唱するのは、社員のマインドセットから変える「ヒト」を中心とした変革です。独自のDX個別教育プラットフォームを通じて、各企業の課題や社員一人ひとりのレベルに最適化された育成カリキュラムを提供し、組織全体のデジタルリテラシーと実践力を底上げします。

さらに、プロフェッショナルなコンサルタント陣がアジャイルな手法でプロジェクトをリードすることで、DXの大きな壁とされる「収益化」までの期間を大幅に短縮し、最短3か月～という短期間で確かなビジネスインパクトを創出します。持続可能なDX推進体制を自社内に構築したい企業に対し、最短距離で成果へと導く伴走型のパートナーシップを提供しています。

公式サイト：

https://standard-dx.com/

当社サービスに関するお問い合わせ先：

https://standard-dx.com/contact