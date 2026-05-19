『NAMAKORIUM（ナマコリウム）』正式版をリリース、過去最大40%OFFの900円で販売。ボスバトル・新ステージ追加の大型アップデート&着せ替えDLC配信

株式会社Polyscape

「未来を、前倒す。」をミッションとする株式会社Polyscape（本社：東京都港区、代表取締役：島田寛基、以下「当社」）は、海の掃除屋「ナマコ」が主役のカジュアルマルチプレイRTS『NAMAKORIUM（ナマコリウム）』正式版の提供を開始し、定価1,500円から過去最大の割引となる40%OFFの900円で、期間限定で販売いたします。

NAMAKORIUM最大セール中 :https://store.steampowered.com/app/3866920/NAMAKORIUM/

正式版の提供開始に合わせて大型アップデートも実施し、ボスバトルの実装、ソロモードにも対応する5つの新ステージの追加、ナマコの着せ替えを収録したダウンロードコンテンツ3セットが登場いたします。さらに、新たにロシア語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語への言語対応を開始いたします。また、2026年5月19日（火）午前2時から開催されるSteam海洋フェス2026に本作が参加いたします。

■NAMAKORIUM Steamストアページ :

https://store.steampowered.com/app/3866920/NAMAKORIUM/

■NAMAKORIUM リリーストレーラー : https://youtu.be/7JmfpKrBc68

■公式X : 日本語版 https://x.com/namakorium_jp

■公式Discord : https://discord.gg/76Yv3xssUH

【過去最大の40%OFF割引を実施】

正式版リリースを記念し、定価1,500円から40%OFFとなる900円で、期間限定で販売いたします。今回のセールは、過去最大の割引率となります。

＜割引期間＞

2026年5月19日（火）午前2時～2026年5月26日（火）午前2時まで

＜割引内容＞

通常価格 : 1,500円

割引価格 : 900円（40%OFF）

■NAMAKORIUM Steamストアページ : https://store.steampowered.com/app/3866920/NAMAKORIUM/

【大型アップデートについて】

正式版リリースに合わせて、新ステージの追加・ボスバトルの実装といった内容の大型アップデートを実施いたします。なお、追加するステージはいずれもソロモードにも対応しています。また、ナマコの見た目を変更できる着せ替えDLCを3セット販売開始いたします。

＜大いなる脅威「マガツケガレガミ」とのボスバトル＞

新たなボス「マガツケガレガミ」は、視界にとらえたナマコを捕食し即死させる、恐ろしい存在です。ボスはステージ上の汚染と一体化しているため、ナマコに除染させることでボスにダメージを与えることができます。また、除染が進むと生えるサンゴにナマコの身を隠すことで、ボスの視界から逃れることが可能です。仲間たちとの役割分担、そして「除染」という本作の基本要素が、ボスを打ち倒すカギとなります。

＜5つの新ステージ登場＞

新たに5つの新ステージを追加し、過去にイベント限定で開催した「ナマコリーダーコンテスト」専用ステージ2つの常設化と合わせて、ステージ数は合計16ステージとなります。

■ 七つ星にねがいを

建築するとナマコのスピードが上がる「祝福の灯台」が七つもあるステージ。誰がどれだけ建築するかがポイントです。

■ ゴーゴー！除染ナマコカー

除染機能を持つ「除染ナマコカー」を運転するステージ。ドライビングテクニックが試されます。

■ 潮騒と砲声のデュエット

様々な壁が行く手を阻むステージ。ナマコキャノンを有効活用することで、大胆なショートカットが可能です。

＜ナマコの着せ替えを収録したダウンロードコンテンツ3セット＞

購入することでナマコの着せ替えが可能になるDLCを、3セット同時にリリースいたします。

・NAMAKORIUM（ナマコリウム）着せ替えセット Vol.1 ： 500円

DLCストアページ : https://store.steampowered.com/app/4583220/NAMAKORIUM__Vol1/

・NAMAKORIUM（ナマコリウム）着せ替えセット Vol.2 ： 500円

DLCストアページ : https://store.steampowered.com/app/4588240/NAMAKORIUM__Vol2/



・NAMAKORIUM（ナマコリウム）サポーターパック ： 1,000円

DLCストアページ : https://store.steampowered.com/app/4650760/NAMAKORIUM/

■着せ替えセットVol.1に収録されている着せ替え（全5種 500円）

・ノーマル：リボン

・貝ナマコ：ひつじ

・鉄ナマコ：ドリル

・炎ナマコ：目玉焼き

・氷ナマコ：かき氷

DLCストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/4583220/NAMAKORIUM__Vol1/

■着せ替えセットVol.2に収録されている着せ替え（全5種 500円）

・ノーマル：ヒーロー

・貝ナマコ：ワイルド

・鉄ナマコ：アーマー

・炎ナマコ：フェニックス

・氷ナマコ：ウィッチ

DLCストアページはこちら :

https://store.steampowered.com/app/4588240/NAMAKORIUM__Vol2/

■サポーターパックに収録されている着せ替え（全1種）

・ノーマル：キュウリ

DLCストアページはこちら :

https://store.steampowered.com/app/4650760/NAMAKORIUM/



※サポーターパックは、本作を応援いただける方に向けたダウンロードコンテンツです。

※多くの着せ替えをお求めの方は、着せ替えセットをご購入ください。

※「キュウリ」の着せ替えはサポーターパックのみに収録されています。

【Steam海洋フェス2026への参加】

2026年5月19日（火）午前2時から5月26日（火）午前2時まで開催されるSteam海洋フェス2026に参加します。

Steam海洋フェスは、海上・海中・深海といった「海」を舞台にしたゲームを対象とするフェスです。より多くのプレイヤーの皆様にNAMAKORIUMをお届けするべく、正式版リリース、そして過去最大40%OFFを行うことにあわせて、海洋フェスに参加いたします。

【新言語への対応】

正式版リリースに合わせて、新たに以下3言語への対応を開始いたします。これにより、より多くの地域のプレイヤーの皆様に『NAMAKORIUM』をお楽しみいただければと思っています。

・ロシア語

・ドイツ語

・ブラジルポルトガル語

【NAMAKORIUMについて】

人類の発展に伴った環境破壊、異常気象、地球温暖化など、現代の地球は早急に対応すべき様々な課題が。そんな地球のそう遠くない一つの未来では、人類が引き起こした深刻な海洋汚染により多くの種は消失し、人類も滅亡。そんな渦中の海に、ある生物がコールドスリープから目を覚ました。その生物は海の掃除屋と呼ばれる「ナマコ」だった。

NAMAKORIUM（ナマコリウム）は最大4人で楽しめる、わちゃわちゃ協力マルチプレイRTSゲーム。亡き人類が遺した海の掃除屋「ナマコ」を指揮し、汚染された海を大掃除！美しい海を取り戻せるか否か-。それはあなたとその仲間、そしてナマコたちの段取り次第。さあ、わちゃわちゃドタバタの海洋大掃除作戦に飛び込もう！

【ゲーム概要】

【株式会社Polyscapeについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98447/table/34_1_150fafc03d0ca2cb5709ab0d73bd6f5a.jpg?v=202605191051 ]

Polyscapeは、「未来を、前倒す。」というミッションを掲げ、AIを中心とした最先端デジタル技術を「プロダクト」や「サービス」、「遊び」として社会実装することで、少し先の時代を今に引き寄せるエンタメテックベンチャーです。AIを駆使しビジネスゴールを達成するソリューション提案・システム構築をおこなう【AI/DX事業】と、遊びの中から人々の新しい居場所と経済圏を作ることを目指す【ゲーム事業】を行っています。

＜AI/DX事業（ https://aidx.polyscape.io/(https://aidx.polyscape.io/) ）＞

「経営者レベルの視点でデジタル化・AI化を推進する専門家集団」というコンセプトで、上流から開発まで一気通貫できるチーム体制を活かして、経営者レベルの視点で企業様のビジネスゴールの達成に伴走する事業です。

アバターを持ちユーザーと自律的にやりとるするキャラクターAI開発

生成AI・言語モデルによるゲームQAの自動化

人の代わりにレストランや宿泊施設を探す検索エージェント

接客AIエージェントによるLINE接客自動化

など、最新のAI・LLMを用いた業務効率化といったエージェント領域や、アバターをもつキャラクターAIといったAI×エンタメ領域を得意としています。

＜ゲーム事業（ https://polyscape.io/service#game(https://polyscape.io/service#game) ）＞

「人が生きられる次世代のバーチャル経済圏は "遊び" から生まれる」という信念で、Steam, Nintendo Switch 向けにオリジナルゲームコンテンツの開発・自社パブリッシングを行い、コンテンツビジネスノウハウの蓄積、自社IP樹立を目指しています。

「不思議のダンジョン」風の3Dローグライトアクション「MISTROGUE：ミスと生けるダンジョン」（ https://store.steampowered.com/app/2102320/MISTROGUE/ ）や、3D生成AI技術を生かした技術デモゲーム「みんなのMOZOO」といったタイトルを開発しています。

【会社概要】

会社名：株式会社Polyscape (ポリスケープ)

代表者：代表取締役 島田寛基

所在地：東京都港区三田2-14-5フロイントゥ三田504号室

設立日：2022年2月22日

資本金：7009万9000円（資本準備金含む）

事業内容：ゲーム・ソフトウェアの企画・開発・販売

WEBサイト：https://polyscape.io

【画像・動画・SNS用素材】

＜下記Google Driveよりダウンロード下さい＞

https://drive.google.com/drive/folders/1YvS8enrzrBPT9ebMve9xI6QReQgY9CNU?usp=sharing