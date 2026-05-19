最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催―なぜ受注できたのか？某メーカーへの提案事例―について学べる実践型セミナー

はじめに

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。



日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。



加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。



今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。



無料勉強会のテーマ:なぜ受注できたのか？某メーカーへの提案事例を公開

one move株式会社

本セミナーでは、実際に提案・受注へと至ったインフルエンサーマーケティング施策の事例をもとに、戦略設計の全貌を解説します。単なるキャスティング提案ではなく、「なぜそのインフルエンサーを起用したのか」「どのようなステップで情報流布を設計したのか」といった戦略的な考え方を、具体的に紹介する内容です。

また、施策実施にあたって想定された懸念点やリスクに対し、どのような対策を講じたのかについても詳しく解説。ターゲット設定、投稿設計、情報拡散の導線づくりなど、実際の提案資料に基づきながら、クライアントに評価されたポイントを分かりやすく共有します。

「なぜ受注できたのか」という視点も含め、提案から受注に至るまでのプロセスを公開することで、インフルエンサーマーケティング提案の実践的なノウハウを学べるセミナーとなっております。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年6月2日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年6月9日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年6月16日（火）12:00

日時 ：2026年6月23日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)