2026年5月31日まで限定！ご新規様に最大2,200円オフ！【新宿巻き爪ケアサロン ルポ】が5月限定キャンペーンを実施中

■ サンダルシーズン直前の今こそ、足元を整えるチャンス

株式会社メディアエクシード

これから本格的なサンダルシーズンを迎えるにあたり、「足の爪が気になって素足に自信が持てない」「かかとのガサガサが気になる」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

新宿の「新宿巻き爪ケアサロン ルポ」では、2026年5月中、ご新規様を対象とした特別キャンペーンを実施しています。

■ 5月限定キャンペーン概要（ご新規様限定）

巻き爪ケアサロンが提供する角質ケアをお得なタイミングでぜひお試しください。

どちらのコースも5月中のご予約のみ適用となりますので、お早めにご予約ください。

１. フット全体角質ケア＋美爪ケア 90分コース \14,300

足裏全体の角質を最新マシンで徹底除去し、爪のクリーニングまでトータルでケアするコースです。素足でも自信の持てる仕上がりをご提供しています。

２. 踵の角質ケア＋美爪ケア 75分コース \9,900 → \7,700

踵の頑固な角質に特化したコースです。

メニュー料金が1,100円オフになるうえ、追加オプションも1,100円オフとなり、合わせて最大2,200円もお得になります！

■ 巻き爪サロン「ルポ」とは？

ご予約はコチラから :https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000603569/

新宿御苑前駅から徒歩2分の好立地にある「新宿巻き爪ケアサロン ルポ」は、巻き爪・陥入爪・深爪・角質ケアなど、足元のトラブルを総合的に解決するフットケア専門サロンです。

認定講師が在籍しており、丁寧なカウンセリングと高水準の技術で、一人ひとりの状態に合わせたケアを提供しています。

営業時間は夜22時（最終受付20時）までと、お仕事帰りでの来店にも対応しています。

■ 「ルポ」のご利用者様データ

実際にご来店いただいたお客様353名のデータをもとに、ルポのご利用状況をご紹介します。

■ ご来店したお客様の男女比

ご来店いただいたお客様の性別は女性239名・男性47名と、女性が中心となっていますが、男性のお客様もいらっしゃいます。

年代別では20～40代が全体の約70%を占めており、働き盛りの世代を中心に幅広い年齢層にご利用いただいています。

■ ご利用いただいた施術メニュー

施術メニューでは爪ケア（ハンド・フットケア）が169名と最も多く、次いで巻き爪補正が126名、角質（タコ・ウオノメ）ケアが87名となっています。

巻き爪補正専門サロンでありながら、角質ケアや爪ケアのご要望も多くいただいており、足元のトラブルを総合的にご相談いただけるサロンとして認知されています。

■ 巻き爪専門サロンが角質ケアにも注力する理由

巻き爪や爪のトラブルは、歩き方の癖や足裏のバランスと深く関係していることが多く、爪のケアだけでは根本的な改善につながりにくいケースがあります。

ルポでは爪・角質・足裏を一体としてとらえ、足元全体の状態を整えることを大切にしています。

専門サロンとしての知識と技術があるからこそ、角質ケアも安心してお任せいただけます。

■ サロン概要

サロン名：新宿巻き爪ケアサロン ルポ

所在地：東京都新宿区新宿2丁目4-2 カーサ御苑701

アクセス：新宿御苑前駅（東京メトロ丸ノ内線）1番出口から徒歩2分 / 新宿三丁目駅から徒歩4分 / 新宿駅南口から徒歩8分

営業時間：11:00～22:00（日曜定休）

ご予約・詳細：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000603569/