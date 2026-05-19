房総地域と東京都心を結ぶ高速バス「東京鴨川線／アクシー号」「鴨川グランドホテル前」停留所を新設　公共交通機関でより訪れやすい鴨川へ～

ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社

日本産業推進機構グループの鴨川グランドホテル【運営：ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小谷田孝行）】は、2026年5月16日より、東京～鴨川線を結ぶ高速バス「アクシー号」において、新たに「鴨川グランドホテル前」停留所が設置されたことをお知らせいたします。

これにより、東京都内からホテル前まで乗り換えなくアクセスできるようになり、自家用車を利用されないお客様にも、より快適にご来館いただける環境が整いました。

■一次交通網の利便性向上

高速バス「アクシー号」 ※2026年5月16日より「鴨川グランドホテル前」停留所を新設

鴨川グランドホテルは、現在安房鴨川駅とホテル間のシャトル送迎を行っておりますが、特急など東京から1本で来られる電車の本数も減り、マイカー利用以外の利便性に課題もありました。この度のダイヤ改正により、東京駅から鴨川グランドホテルまで乗り換えなしでしかもリーズナブルな価格でアクセスできるだけでなく、「大山千枚田」や「道の駅保田小学校」などの観光スポットにも停車、観光の利便性も向上し気軽に鴨川にお越しいただくことができます。

■二次交通の課題を解消するホテルの観光送迎サービス

鴨川エリアは豊かな自然や観光資源を有している一方で、二次交通の整備が十分ではなく、マイカーを利用されないお客様にとって観光地へのアクセスが課題となっています。

特に中高年女性グループや増加傾向にある免許を持たない若年層など“車を運転しない層”においては、現地での移動手段が限られていることから、鴨川周辺の素晴らしい観光スポットを満喫することができないといった声も寄せられていました。

そこで鴨川グランドホテルでは、そのような二次交通の課題を少しでも解決し、鴨川での観光をより楽しんでいただくべく、ホテルからお奨めの観光スポットへの送迎サービスを季節ごとに期間を決めて実施しております。

定番である鴨川シーワールドをはじめ、夏季には海水浴場周辺への送迎、6月にはホタル観賞ツアー、秋から初冬には大山千枚田の棚田ライトアップ送迎など、季節ごとの魅力的な観光スポットへの送迎を展開しており、現在もシニア層の方や女性グループのお客様を中心に好評をいただいております。

鴨川グランドホテルは、今後も新たな観光スポットへの送迎サービスを充実させることで、単なる“温泉と食の宿泊”にとどまらず、地域の自然や文化また季節の魅力を満喫いただける滞在価値の向上を掲げ、ホテルを拠点に鴨川エリア全体を楽しんでいただける環境づくりに取り組んでいます。

■地域観光活性化への取り組み

夏季には前原海岸への送迎サービスを実施（海水浴場の駐車場不足の解決策）日本の棚田百選にも選ばれた「大山千枚田」のライトアップ 10月下旬～1月上旬春の訪れを感じられる「菜の花ロード」（1月上旬～3月上旬）

鴨川グランドホテルでは本停留所の新設を機に、これまで整備してきた二次交通としての観光送迎サービスをリンクさせ、房総・鴨川の魅力を体感いただけるよう今後も地域観光の活性化に取り組んでまいります。

その一環として、季節ごとの観光コンテンツや送迎サービスの充実を図り、マイカーを利用されないお客様にとっての利便性を向上させることで、より多くのお客様に“気軽に訪れることができる鴨川”をアピールし、地域と共に発展できるホテルを目指してまいります。

■鴨川グランドホテルについて

～海も里山もある自然の宝庫！鴨川を満喫できるリゾートホテル～

千葉県鴨川市の海岸に建つ鴨川グランドホテル。前身は、江戸・宝暦年間に開業し300年余の伝統を誇る旅館「吉田屋」です。

目の前に海しかない絶好のロケーションを楽しむことができ、オーシャン・フロントの客室はもちろん、温泉大浴場、貸切露天風呂、房総・鴨川の味覚を存分に味わえるレストラン「THE GUNJO RESTAURANT」など、館内のいたるところから季節や天候によって趣を変える大海原の景観をお愉しみいただけます。

広大な太平洋をのぞむ立地水平線に広がる絶景の海が望める露天風呂付客室房総の海景色とともに楽しむ温泉露天風呂「海の回廊」シーズンごとに旬のフェアを開催している夕食バイキング小さなお子さま連れのご家族にも好評の「わくわくひろば」目線に太平洋を眺められるプール（夏季営業）

鴨川グランドホテル

所在地：〒296-0044 千葉県鴨川市広場820番地

総客室数：120室

TEL：04-7092-2111(代)

ホテル公式サイト：https://www.kgh.ne.jp/04/

Instagram：https://www.instagram.com/kamogawagrandhotel/

館内施設

温泉大浴場「湯屋 海の回廊」、貸切露天風呂「天の湯」・「海の湯」・「紅殻の湯」、サウナ、ロビーラウンジ、THE GUNJO RESTAURANT、個室ダイニング「MIRAI」、バー「白南風」、売店、コンベンションホール、宴会場、披露宴会場、カラオケボックス、ラーメンコーナー「浜路」、鈴木真砂女ミュージアム、手作り体験教室「アトリエ大自然の恵み」、ナイトスポット「チャオ」、ボディケアサロン「Spa MARUMU」、屋外プール(夏季限定)、駐車場、Wi-Fi完備、わくわくひろば

周辺観光

鴨川シーワールド、マザー牧場、大山千枚田、市原ぞうの国、嶺岡牧場酪農のさと、アウトレットパーク木更津、亀岩の洞窟（濃溝の滝）、ポルシェ・エクスペリエンスセンター、クルックフィールズ、Kamogawa SEASIDE BASE

アクセス

・ 館山自動車道「君津I.C.」より約35km

・ JR外房線「安房鴨川駅」より徒歩約10分

・ 安房鴨川駅～ホテル間 無料送迎バス運行

・ 高速バス「アクシー号」2026年5月16日より「鴨川グランドホテル前」停留所新設

運営会社

ウィズシード・ホスピタリティ・マネジメント株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-2 小松ビル5階

公式サイト：https://withceed.co.jp