トゥモロー・ネットとai&、エンタープライズAIの本番運用の実現に向け業務提携を締結

株式会社トゥモロー・ネット

株式会社トゥモロー・ネット（本社：東京都品川区、代表取締役社長：李 昌珍、以下 トゥモロー・ネット）と、垂直統合型のグローバルAIテクノロジー企業である株式会社エーアイ・アンド（本社：神奈川県横浜市、Co-Founder & CEO：デビット・ベネット、以下 ai&）は、エンタープライズ企業向け生成AIおよびAI／IT基盤ソリューションを提供することを目的とした業務提携を締結したことを発表します。



現在、多くのエンタープライズ企業において生成AIの導入が検討されていますが、PoCで終了してしまい、実業務への定着に至らない「PoCの壁」が大きな課題となっています。またエンタープライズ企業では、厳格なセキュリティ要件や業界特有の規制、安定運用への要求が高く、AIアプリケーションとそれを支える基盤を統合的に設計・運用できる体制が必要とされています。両社は本提携を通じ、AI推論環境の設計・構築から、生成AIの業務実装、本番運用および継続的な改善までを一体で支援する体制を構築します。これにより、エンタープライズ企業におけるAI活用をPoCに留めることなく、本番業務への定着と継続的な価値創出へとつなげ、AIの社会実装を推進していきます。



本提携による提供ソリューションの概要

本提携により、両社は、オンプレミス、閉域ネットワーク、ハイブリッド、パブリッククラウドを含む柔軟な構成に対応した統合ソリューションを提供します。

- 高性能・高効率な推論プラットフォームai&の推論プラットフォームを活用し、高い推論性能と可用性を備えた、生成AIやAIエージェントの安定運用を支える基盤を構築します。- 高度なAIエージェント連携（CAT.AI）トゥモロー・ネットが提供する対話型AIサービス「CAT.AI」を含むAIエージェント技術を活用し、業務シナリオに応じた高度な自動化を目指します。- エンタープライズ品質の24時間365日運用本番運用を前提としたSLA設計、性能評価、および24時間365日の監視・改善体制を構築し、ミッションクリティカルな業務にも対応できる信頼性の高いAI基盤の提供を目指します。

今後の展望

両社は今後、本業務提携の枠組みのもと、製造、金融、公共、エネルギー、通信、ITサービスをはじめとする幅広い領域へ共同ソリューションを展開していく計画です。あわせて、電力効率、セキュアな閉域網構成、大規模RAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）を活用した業務自動化、業界特化型AIエージェントの開発などをテーマに共同で取り組み、企業が安心して本番導入できるAIソリューションの推進を目指します。

両社代表コメント

株式会社トゥモロー・ネット 代表取締役社長 李 昌珍

「生成AIの活用は、多くの企業で検討が進んでいる一方、PoC段階から本番業務への展開に至らないケースが多いのが現状です。今回のai&との提携により、AIインフラからAIエージェント、業務実装までを一体で提供できる体制を構築できることを、大変心強く思います。トゥモロー・ネットが持つAI技術と、ai&の高性能なAI推論基盤を組み合わせることで、エンタープライズ企業が安心してAIを活用できる環境を実現し、AIの社会実装の加速、および業務効率化を支援してまいります」

株式会社 エーアイ・アンド Co-Founder & CEO デビット・ベネット 氏

「私たちが対話する多くのエンタープライズ企業は、AI活用への意欲が不足しているわけではありません。不足しているのは、PoCを超えて実運用に定着させるための基盤と専門性です。本提携は、まさにそのギャップを埋めるために設計されたものです。ai&の推論ソリューションとトゥモロー・ネットの実装力を組み合わせることで、日本のエンタープライズ企業に対し、AIを単に試すだけでなく、信頼性をもって本番で運用するための、エンドツーエンドの道筋を提供できると考えています」

【トゥモロー・ネットについて】

トゥモロー・ネットは、AIで新しい社会を創る「Visionary AI Orchestrator」として、AIに関するインフラ、プラットフォーム基盤、アプリケーション、サービス、ユーザーインターフェイスにおいて最適なAI環境の導入を支援するトータルAIソリューションカンパニーです。創業以来培ってきた豊富なインフラ導入実績を活かしてGPUサーバーを含むAI基盤の選定・運用から、自社開発のチャットボット/ボイスボット、生成AI連携、マルチAIエージェントといった最先端のAIソリューションを用いたITシステムの構築を一気通貫で提供します。社会インフラ、金融、流通、コールセンターや行政サービスなどあらゆる分野におけるAIニーズをサポートし、社会をよりよい未来へ導くことを目指しています。

https://www.tomorrow-net.co.jp/

【株式会社エーアイ・アンド（ai&）について】

ai&は、フルスタックを所有し最適化する者が勝つというシンプルな信念の下に設立されたグローバルAIテクノロジー企業です。次世代データセンターインフラ、ヘテロジニアスコンピューティング、最先端モデルサービスを単一の最適化されたプラットフォームに統合し、単一レイヤーのプロバイダーでは実現できないパフォーマンス、経済性、データ主権を企業と開発者に提供します。日本で設立しグローバルに拡大中のai&は、AIネイティブな未来の基盤を構築しています。

詳細は https://www.aiand.com をご覧ください。

LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ai-and/about/) / X(https://x.com/aiand_)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社トゥモロー・ネット ビジネス企画部門

メールアドレス tmn.press@tomorrow-net.co.jp

株式会社エーアイ・アンド（ai&）広報担当

メールアドレス contact@aiand.com

※記載されている会社名、製品名、サービス名は株式会社トゥモロー・ネットまたは各社の商標もしくは登録商標です。