インフォコム株式会社

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/)(東京都港区、代表取締役社長：黒田 淳)は、GRANDITコンソーシアムを運営し、加盟するパートナーとともに国産ERP「GRANDIT（グランディット）(https://www.grandit.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)」の開発および販売を推進しています。

この度、総合商社の丸紅株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：大本 晶之、以下 丸紅）食料・アグリ部門に、GRANDITコンソーシアムプライムパートナーの双日テックイノベーション株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長CEO：金武 達彦、以下 STech I）が「GRANDIT」を導入し、「SAPの2027年問題」への対応を契機に、約40年にわたり運用してきた旧営業システムを全面刷新。開発コストの削減とシステム品質の担保を両立するとともに、承認業務のワークフロー化による意思決定の迅速化を実現しました。

丸紅では、単体（丸紅本体）の10営業本部と国内（丸紅グループ）20事業会社を対象に、SAPから「GRANDIT」へ移行させるプロジェクトを開始しました。2023年10月に当時の化学品本部向けに「GRANDIT」を本稼働させており、今回の食料・アグリ部門への「GRANDIT」導入は旧化学品本部に続く導入となります。

食料・アグリ部門では、スクラッチで独自開発した旧営業システムを約40年にわたり活用してきましたが、固有の業務要件に合わせたカスタマイズやアドオンの積み重ねにより、保守・運用の負担が増大。基本設計の老朽化やシステム全体を把握できる人材の減少も重なり、リプレイスは待ったなしの状況となっていました。

旧化学品本部向けの「GRANDIT」導入のノウハウをベースに活用することで、食料・アグリ部門固有の機能開発に集中でき、開発費用の大幅削減とシステム品質の担保を両立することができました。また、「Fit to Standard」を大方針に掲げ、営業部員もプロジェクトに参画。月複数回の検討会で合意形成を図り、過度なアドオンやカスタマイズを抑制しながら業務の標準化を推進しました。

詳細はこちらから：https://www.grandit.jp/showcase/marubeni_food_agri/

当社は、商社業務への深い知見とERP導入実績を持ち、双日の技術力・ノウハウを受け継いだシステムインテグレータであるSTech Iとともに、「GRANDIT」を通じてお客様の業務改革をさらに高度化してまいります。

今後も、GRANDITコンソーシアム(https://www.grandit.jp/partner/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519)各社とともに、お客様の多様な働き方やビジネスの拡大に貢献してまいります。

■ 進化系ERP「GRANDIT（グランディット）」について

「GRANDIT」は、コンソーシアム方式により業界を代表するIT企業が集まって知恵とノウハウを結集した進化系ERPです。経理、債権、債務、販売、調達・在庫、製造、人事、給与、資産管理、経費といった基幹業務に加え、BI（ビジネスインテリジェンス）、EC、ワークフロー等を標準搭載し、多通貨、マルチカンパニー機能などの全ての機能を統合。マルチブラウザやクラウド、RPAといった最新インフラをサポートすることにより、ビジネス環境の変化に対応し、ビジネスの可能性を拡げることで、日本企業の成長を支えます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

インフォコム株式会社 GRANDIT事業部門 ソリューション営業部 grandit@grandit.jp

※本資料に記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。