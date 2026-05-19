東京パワーテクノロジー所属選手が「ジャパンパラ陸上競技大会2026」で活躍

東京パワーテクノロジー株式会社

エネルギー事業を中心に幅広い事業を展開する東京パワーテクノロジー株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：本橋準、以下当社）は、かねてよりD&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）推進の一環として、障がい者アスリートを採用してまいりました。

この度、5月16,17日に名古屋にて開催された「ジャパンパラ陸上競技大会2026」において、当社所属のパラアスリート加藤茜選手が女子100m（T20クラス）で日本記録を更新し優勝、女子200mでは大会新記録で優勝、さらに女子400mでも自己ベストを記録し優勝しました。また、当社所属のデフアスリート門脇翠選手は、女子200m（T00クラス）では3位入賞、女子100mでも4位入賞を果たしました。

当社は今後も、多様な人材が能力を発揮できる環境づくりを進めるとともに、スポーツを通じた社会とのつながりを大切にしながら、D&Iの取り組みを推進してまいります。

当社所属選手大会結果

女子100m（T20クラス）日本新記録を更新した加藤茜選手

●加藤茜選手

女子100m（T20クラス）優勝記録：12.41（日本新記録、大会新記録）

女子200m（T20クラス）優勝記録：26.03予選：25.82（大会新記録）

女子400m（T20クラス）優勝記録：1:00.34（自己ベスト）

●門脇翠選手

女子100m（T00クラス）4位入賞記録：13.89

女子100m（T00クラス）3位入賞記録：28.88

加藤選手大会後コメント

2日間を通して、多くの皆さまに応援いただき、本当に力になりました。今大会では2種目で自己ベストを更新することができ、応援の後押しを強く感じています。一方で、自分が思い描いていた目標タイムにはまだ届かず、悔しさも残る大会となりました。練習量が増える中で足の状態に不安もありましたが、最後まで気持ちで走り切れたことは大きな収穫です。

次は関西実業団、そして日本パラに向けて、さらに上を目指して頑張ります。日本パラでは400メートルでアジアパラ派遣標準突破を目指して挑戦したいと思います。引き続き応援よろしくお願いいたします。

門脇選手大会後コメント

2日間の競技を終えて、デフリンピックから少しずつ自分の体の状態が戻ってきている手応えを感じています。今回の200メートルでは、自分の中で設定していた目標をクリアすることができました。一方で、まだ力を出し切れていない部分や、レースのまとめ方に課題も感じており、今後に向けての伸びしろも見えた大会だったと思います。

次は日本選手権で100メートルに出場予定なので、今回のレースを上回る走りができるように頑張りたいです。9月のデフ日本選手権に向けても、怪我に気をつけながらコンディションを整え、少しずつタイムを上げていきたいと思います

出場選手プロフィール

門脇翠(かどわきみどり)

生年月日：1992年7月1日

競技種目：陸上（100m/200m ）

出身：埼玉県

出身校：筑波大学大学院

障がい：感音性難聴（T00クラス）

所属部署：総務部人材開発グループ

主な実績

2024年 ジャパンパラ陸上競技大会

100m3位、200m1位

2024年第58回全国ろうあ者体育大会

100m1位、200m1位

2025年 東京2025デフリンピック

男女混合4×400mリレー6位入賞（日本デフ記録更新）

4×100m女子リレー6位入賞

加藤茜(かとうあかね)

生年月日： 2000年2月3日

競技種目：陸上（ 100m,200m,400m ）

出身：神奈川県

出身校：横浜修悠館高等学校

障がい：知的障がい（T20クラス）

所属：総務部人材開発グループ

主な実績

2023年 ヴィシー2023Virtusグローバルゲームズ(フランス)

100m銀メダル、200m５位

2025年 第36回日本パラ陸上競技選手権大会

100m優勝（大会記録）

200m優勝（日本パラ記録、大会記録）

400ｍ２位

当社のD＆Iに関する取り組みについて

当社所属選手（競技種目）[写真左から] 遠山莉生選手（デフ陸上男子ハンマー投）、門脇翠選手(デフ陸上女子100m,200m） 、長内智選手(デフ陸上男子棒高跳） 、瀧澤諒斗選手（男子デフサッカー） 、北谷宏人選手(デフ陸上男子棒高跳）※本写真外所属アスリート 加藤茜選手（パラ陸上女子100m,200m,400m）

当社は「多様な価値観や経験を有する人財の活躍が、新たな価値の創出に繋がる」との考えのもと、「女性活躍・障がい者雇用」のさらなる推進、障がい者へのスポーツ支援等を通じた共生社会の実現など、企業価値の創造を目的に、アスリート支援の施策を行っております。

その一環として、当社は日本デフ陸上競技協会とのパートナーシップ契約、日本ろう者サッカー協会とのシルバーパートナー協定を締結し、障がい者スポーツの発展と普及を積極的に支援しています。

現在、当社では門脇 翠・長内 智・北谷 宏人・瀧澤 諒斗・遠山 莉生・加藤 茜の計6名の障がい者アスリートをサポートしております。所属アスリートは競技での活躍にとどまらず、社内外のイベントや情報発信を通じて、挑戦する姿勢や多様性を尊重する価値観を広め、障がい者スポーツへの理解促進や社内のダイバーシティに対する意識の向上にも貢献しています。こうした取り組みを通じ、当社は今後も、共生社会の実現に向けて取り組んでまいります。

当社会社概要

会社名：東京パワーテクノロジー株式会社

代表者：代表取締役社長 本橋 準

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲五丁目5番13号

設立日：2013年7月1日

事業内容：環境事業・火力産業プラント事業・原子力事業・土木建築事業・保険ソリューション事業等

●当社URL：https://www.tokyo-pt.co.jp/(https://www.tokyo-pt.co.jp/)

●当社アスリートサイトURL：https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/(https://www.tokyo-pt-recruit.jp/athlete/)