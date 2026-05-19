GrowNavi ReflectにMicrosoft Teams連携機能を追加、人事担当者・マネージャー向けダッシュボードも拡充し、従業員の内省習慣化と組織課題の可視化を支援

株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTT ExCパートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢野 信二、以下「当社」）は、従業員の内省支援を通じて自律的な成長を促す対話型AIサービス「GrowNavi Reflect（グロウナビ リフレクト）」において、Microsoft Teams連携機能を追加するとともに、人事担当・マネージャー向けダッシュボード機能を拡充し、2026年5月19日より提供を開始します。

今回の機能追加により、従業員は日常業務で利用するTeamsチャット上から、より手軽にGrowNavi Reflectを利用することができるようになります。また人事担当者やマネージャーは、組織の状態把握や施策検討に活用できます。

当社はGrowNavi Reflectを通じて、従業員一人ひとりの継続的な内省と、組織課題の可視化・改善に向けて取り組みを支援し、人的資本経営の実践に貢献してまいります。

1. GrowNavi Reflectとは

「GrowNavi Reflect」は、対話型AIチャットボットとの対話を通じて、従業員一人ひとりの業務の気づきや感情、考えの整理を促し、日常的な内省の習慣化を支援するサービスです。

従業員はAIとの対話を通じて自己理解を深めることができます。また日々の対話ログをもとに、組織全体の傾向や課題感を可視化することで、人事担当者やマネージャーによる組織状態の把握や施策検討にも活用できます。

GrowNavi Reflectは、個人の内省支援と組織課題の把握を両立し、従業員の自律的な成長とエンゲージメント向上を支援します。

2. 今回の追加機能について

１.Microsoft Teams連携

多くの企業で日常的に利用されているコミュニケーションツールであるMicrosoft Teamsと「GrowNavi Reflect」を連携することで、従業員が普段の業務の流れの中で内省チャットを利用しやすくなります。

Microsoft Teams上からGrowNavi Reflectの内省チャットを開始できるほか、過去の対話ログを確認しながら会話を継続することも可能です。業務ツールを切り替えることなく利用できるため、利用時の心理的ハードルを下げ、従業員の継続的な内省を後押しします。

（図表1）Microsoft Teamsとの連携イメージ

２.人事担当・マネージャー向けダッシュボード改修

人事担当・マネージャー向けダッシュボードを3画面構成へ拡充し、従業員の発話状況を期間や属性ごとに確認できるようにしました。

利用状況画面

チャット利用者数、利用回数、日次推移などを可視化し、利用実績の把握や運用管理を支援します。

属性別サマリー画面

発話内容を話題カテゴリおよびポジティブ・ネガティブ傾向で整理し、

組織の状態を俯瞰的に把握できます。

詳細ビュー画面

属性の掛け合わせや期間比較、話題の細分化表示により、詳細な分析を可能にします。

これらの機能により、人事担当者やマネージャーは、組織全体の状況を定点的に確認し、

対象組織へのフォローや人事育成施策、エンゲージメント向上施策の検討に活用できます。

（図表2）人事担当者・マネージャー向けダッシュボードイメージ

3. 今後の展開

当社は今後も、利用者の声を踏まえた機能拡充を継続し、内省体験の質向上や活用シーンの拡大を通じて、個人と組織の双方に価値のあるサービスの提供に取り組んでまいります。

また、お客様ごとに最適化された利用環境の提供を目指し、各社の人材育成方針や業務特性などを踏まえたカスタマイズメニューの提供を予定しています。

＜ソリューションページURL＞

https://www.nttexc.co.jp/solution/system/grownavi-reflect/

ソリューションページはこちら :https://www.nttexc.co.jp/solution/system/grownavi-reflect/

4. 本件に関する問い合わせ先

株式会社NTT ExCパートナー

＜本取組みに関するお問い合わせ＞

マーケティング部 ソリューション部門ソリューション担当 GrowNavi開発チーム 中川・望月・廣瀬

Mail：grownavi@nttexc.co.jp

＜報道機関からのお問い合わせ＞

経営企画部 経営企画担当 大竹、出口、岩佐、立石

Tel：03-5860-3360／Mail：press@nttexc.co.jp

※GrowNavi Reflectは、株式会社NTT ExCパートナーの登録商標です。（登録6996009）

※Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。