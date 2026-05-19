KOLC＋、デジタルツイン朱書きに対応。点群をマークアップ可能に

株式会社コルク

株式会社コルク（東京都豊島区、代表取締役：堤 正雄）は、BIM/CIMクラウド「KOLC＋（コルクプラス）」において、デジタルツイン空間上での2Dマークアップ機能に対応したことをお知らせいたします。今回の機能追加により、BIM/CIMモデルだけでなく、点群データ上にもペンツールで指摘事項を直接書き込むことが可能となりました。作成したマークアップは、関係者間での共有・レビュー・再編集に対応しており、現場のコミュニケーション効率とフィードバックサイクルの高速化に寄与します。

開発の経緯

これまでKOLC＋の「統合アプリ」では、マークアップ結果を画像として保存する機能は備えていたものの、再編集ができないことから実務での活用に課題がありました。今回のアップデートでは、マークアップ情報を「ビュー」機能の一部として保存できる仕組みを新たに実装し、保存後の再編集に対応しました。さらに、複数のマークアップを瞬時に切り替えてプレビューできるようになり、レビュー作業の効率が大幅に向上しています。

これにより、指摘事項の記入を「3D」で行うのか、「2D」で行うのかを、現場ニーズに応じて柔軟に選択できるようになり、BIM/CIMワークフローにおける運用性が一段と高まりました。

個人用ビュー（非公開）を作成可能に

統合モデルの状態を記録できる「ビュー保存」機能の概要と変更点【デモ動画】2Dマークアップをビューに保存することで瞬時に切り替えてプレビュー可能になった（モデル提供：国土交通省 四国地方整備局 波川高架橋工事）

今回のアップデートでは、個人専用の非公開ビューも作成できるようになりました。これにより、デジタルツイン空間を各担当者が自らの判断で計測・配置検討に活用できるようになり、現場での検証プロセスが一段と柔軟になりました。

料金プラン

重機モデルを配置し、エリアやメモを3Dで記入し、2Dでマークアップした様子。これを個人用フォルダに保存できる

月額 5万円（税別）

※ 100GB／100ユーザー／統合アプリ（２現場分）の場合

※ 初期費用なし

https://kolcx.com/feature/pricing/(https://kolcx.com/feature/pricing/)

導入検討やトライアルのご相談は、以下よりお問い合わせください。

https://kolcx.com/support/contact/(https://kolcx.com/support/contact/)

■ KOLC＋（コルクプラス）とは

KOLC＋は、BIM/CIMモデルや点群をクラウド上で統合・共有・活用できる「BIM/CIMクラウド」です。国土交通省などの情報共有システム（ASP）としても利用でき、利用社数は500社以上になっています。国土交通省の「建築GX・DX推進事業」での補助対象ソフトウェアにも認定されています。

サービスサイト：https://kolcx.com(https://kolcx.com)

機能一覧：https://kolcx.com/feature/(https://kolcx.com/feature/)

■ 株式会社コルクの会社概要

所在地： 東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14階

代表者： 堤 正雄

事業内容： 建設業向けBIM/CIM共有クラウド「KOLC＋」の企画、開発、運営

会社HP： https://kolg.co.jp(https://kolg.co.jp)