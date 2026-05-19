【40代～60代女性のホリステックに関する意識調査】認知度は12％とまだ高くはない

シックスセンスラボ株式会社

東洋医学および五行論の考え方に基づくサプリメントシリーズ「つむゆい」や「いのちのユーグレナ」「和漢乃酵素 ツバメの巣」体臭・口臭サプリ＆スプレー「BoDEO360」などの健康美容食品、サプリメントの企画・販売を通じて女性の一生に寄り添い「明日の笑顔を届ける」ことを理念としたフェムテック＆フェムケア企業、シックスセンスラボ株式会社（本社：福岡／代表取締役：石川奈穂子／https://www.sixthsenselab.jp）は、2026年2月25日～2026年3月4日に「ホリスティック」をテーマにインターネットによる全国アンケートを実施し、40歳以上59歳以下の女性248人からご回答いただきました。

調査結果のダイジェスト

「今、元気！」と言える方は、３割を下回る！

▪️「ホリスティック」への認知度は12％とまだ高くはない

▪️「今、元気！」と言える方は、３割を下回る！

▪️ホリスティックな考え方へ、共感は７割近くに

【調査概要】

本調査はシックスセンスラボ株式会社の独自メディアPURAVIDA編集部（https://www.sixthsenselab.jp/puravida）が2026年2月25日～2026年3月4日に40歳以上69歳以下の女性248人（回答総数）に対してインターネットを使って実施しました。

年代別の分析など詳しいことは下記の弊社情報サイト「プーラヴィータ」をご覧ください。

プーラヴィータの記事は

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

「ホリスティック」への認知度は12％とまだ高くはないようです

【Q1】「ホリスティック」という言葉を聞いたことがありますか？

「ホリスティック」という言葉を聞いたことがありますか？

「よく知っている」「なんとなく意味はわかる」との回答を合計しても12%にとどまりました。認知度は決して高くはないようです。

（年代別の分析は？）40代前半は36％が認知、一方60代前半は0％と年代別での認知の差が大きいようです

全般的な傾向として若い世代ほど認知度は高いようです。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

はっきりとした認知はなくてもイメージはつかんでいる？！

【Q2】あなたは「ホリスティックな健康・ケア」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？（複数回答可）

あなたは「ホリスティックな健康・ケア」と聞いて、どのようなイメージを持ちますか？（複数回答可）

前問で「聞いたことがない」との回答が６割をこえたのですが、この質問に関しては、ホリスティックな考え方へのイメージをつかまれている方が多いようです。

（年代別の分析は？）やはり若い世代ほど具体的なイメージを得ているようです

「よくわからない」という回答を比べると明確な世代格差があるようです。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

「今、元気！」と言える方は、３割を下回る！

【Q3】あなたは現在の健康や不調について、どのように感じていますか？

あなたは現在の健康や不調について、どのように感じていますか？

慢性的な疲れや不調を感じる方が４割をこえています。一方、自分は元気と言える人は３割にすぎません。

（年代別の分析は？）元気！という回答に年代で大きな差がありました

40代前半と60代前半で３倍の開きがありました。慢性的な疲れや不調があるという回答も若い世代ほど多くなっているのが心配です。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

対症療法優先は３人に一人。生活習慣、心の状態などに気づきも

【Q4】健康や不調の改善について、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか？

健康や不調の改善について、あなたの考えにもっとも近いものはどれですか？

病院や薬などで対処するだけでなく、日頃の自己管理も大切だという気づきが進んでいる結果だと思われる結果です。

（年代別の分析は？）もっとも差があったのは「生活習慣の見直し」

年代で大きな差がありました。例えば50代前半では４割をこえ、同後半では０％でした。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

意識した行動としては、睡眠、休養、リラックス、気分転換などが多数

【Q5】これまでに、次のようなことを意識して行ったことはありますか？（複数回答可）

これまでに、次のようなことを意識して行ったことはありますか？（複数回答可）

ホリスティックという言葉を認知していなくても、その考えに沿って行動している方は多いようです。

（年代別の分析は？）若い世代ほど意識して行動している方が多いようです

ストレスケア、サプリ摂取などを積極的に取り入れている人は、若い世代ほど多い傾向です。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

ホリスティックな考え方へ、共感は７割近くに

【Q6】「体だけでなく、心や生活全体を整えることで健康を目指す」という考え方について、どう思いますか？

「体だけでなく、心や生活全体を整えることで健康を目指す」という考え方について、どう思いますか？

認知度は決して高くなかった「ホリスティック」という考え方ですが、言葉よりも必要性が意識されているようです。

（年代別の分析は？）若い世代ほど共感度は高いようです

あまり共感しないという回答は30代から50代前半までは０％でしたが、より必要度が高いと思われる55歳以上では数字が現れています。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

ホリスティックな考え方を行動に！５割以上が積極派

【Q7】今後、ホリスティックな考え方を健康や生活に取り入れてみたいと思いますか？

今後、ホリスティックな考え方を健康や生活に取り入れてみたいと思いますか？

興味があるとの回答を加えると９割をこえました。アンケートへの回答を通じて、ホリスティックという言葉、考え方に理解が進んだ結果かもしれません。

（年代別の分析は？）若い世代ほど積極的な方が多い傾向です

60代になると、積極的な方が減ってしまうのでは少し心配な結果です。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_about_holistic/

今回の調査から、「ホリスティック」という言葉自体への認知は決して高くはないということがわかりました。その一方、ホリスティックという考え方、行動には、共感や期待が大きいことも浮かび上がりました。

興味はあるが、きっかけや方法がわからないという回答も全世代を通じて多くなり、正しい情報提供が必要なようです。

ストレス社会において中年以降の女性が活躍することは社会にとっても大切なことです。ホリスティックという考え方や行動を元にして、より健康的な毎日が続くことは社会全体にとっても有益なことだと思われます。

シックスセンスラボ株式会社の会社概要

商号 ： シックスセンスラボ株式会社

代表者 ： 代表取締役 石川奈穂子

（代表者からのご挨拶 https://www.sixthsenselab.jp/info/company/ )

所在地 ： 〒810-0021 福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階

設立 ： 2008年8月

事業内容：サプリメント・機能性食品・健康食品の販売・化粧品販売・美容健康情報メディア「プーラヴィータ」運営・セミナー、WEBセミナー企画運営・海外事業（アメリカ・ベトナム・フィリピン・台湾他）

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sixthsenselab.jp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

シックスセンスラボ株式会社 お客様窓口

0120-514-333（月曜日～金曜日 9:00～18:00／土曜日 9:00～15:00）

お問い合わせ専用フォーム https://shop.sixthsenselab.jp/contact/