ブルーモ証券、5月29日より米国成長株に投資する投資一任運用サービス『智の選択』を開始

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、新たに提供を開始する投資一任運用サービス『智の選択』について本日よりサービスページを公開し、5月29日(金)に運用を開始することをお知らせします。

『智の選択』は著名なストラテジストであり米国市場に深い知見を持つ大川智宏氏が投資助言を行い、米国個別株約30銘柄に集中投資するアクティブ戦略の個人投資家向け投資一任サービスです。

『智の選択』：https://bloomo.co.jp/chinosentaku

■個人投資家向けに海外の成長企業へ投資しやすい環境を提供

新NISAの普及と昨今の株式相場の急成長により、日本人の投資への関心は高まっています。特に過去数年の相場上昇を支えたのは、AIの爆発的な普及とそれに伴う設備投資・半導体であったことから、米国を中心としたテクノロジー企業への投資は多くの日本の個人投資家の関心を集める対象となっています。

一方で、こうしたAIトレンドの中核にいる成長企業の多くが米国企業であり、投資対象としては日本の個人投資家にとってハードルが高く、選ぶのが難しい状態です。

ブルーモ証券ではこのような課題を解決するため、米国株のアクティブ戦略の投資一任サービス『智の選択』を通じて個人投資家も海外の成長企業へ投資しやすい環境を提供します。

■大川智宏氏が初の投資助言、顔の見える新たな個人投資家向け投資一任運用サービス

『智の選択』はクオンツ・トレーダー・ストラテジストとして長年に亘り市場分析を行ってきた大川智宏氏が初めて助言責任者を務め、ブルーモ証券が一任運用するサービスです。

大川智宏氏は約20年間、欧米金融機関でストラテジスト・クオンツ・アナリスト・トレーダーを歴任し、独立後も国内外の株式市場を分析・発信し続けてきました。

大川氏の専門家としての調査力とブルーモ証券の運用基盤を組み合わせてお客様の口座運用を行う 『智の選択』では、真の成長を求めて米国株にフォーカスし、本質的な成長力を持つ企業に絞って厳選投資を行います。

また、投資一任サービスとして提供される運用戦略において、助言責任者の顔が見えるものは国内では数少ない例となります。

■智剣・Oskarグループ CEO/ブルーモ証券 投資戦略顧問 大川智宏氏について

野村総合研究所へ入社後、JPモルガン・アセット・マネジメント、クレディ・スイス証券

、UBS証券を経て、智剣・Oskarグループ設立。

現在CEO兼グローバル株式ストラテジスト。

専門分野は、計量分析に基づく米国株・日本株市場の予測、投資戦略の立案など。

現在、各種メディアにてコメンテーターを務め、テレビおよび動画番組への出演、記事の

連載や講演会なども多数。外部ストラテジストとして金融機関の顧問、アドバイザーも務める。

2026年4月よりブルーモ証券の投資戦略顧問に就任。

■5月25日(月)と6月7日(日)に『智の選択』個人投資家向け説明会を開催

5月25日(月)19時～20時に投資家向けオンライン説明会を実施します。

説明会ではブルーモ証券CEO中村と大川智宏氏から、サービス概要や投資戦略の詳細説明と質疑応答を予定しています。

また、運用開始後の6月7日(日)13時～15時ではサービス概要や投資戦略の詳細説明に加えて、大川氏・CEO中村とちょる子氏によるパネルディスカッションも予定しております。

＜セミナー概要＞

開催日時：5月25日(月)19:00～20:00

開催方法：オンライン ※Zoomのウェビナーを使用します

登壇者：大川智宏 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO中村仁

詳細・参加申し込み方法：以下のURLからお申し込みください。

https://bloomo.co.jp/learn/library/article/0525_seminer/

開催日時：6月7日(日)13:00～15:00

開催方法：ハイブリッド開催 ※オンラインはZoomのウェビナーを使用します

会場：中央区日本橋茅場町一丁目８番１号 FinGATE KAYABA ※茅場町駅徒歩1分

登壇者：大川智宏 氏／ちょる子 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO中村仁

詳細・参加申し込み方法：以下のURLからお申し込みください。

https://bloomo.co.jp/learn/library/article/0607_seminer/

■サービス基本情報

サービス名：智の選択（ちのせんたく）

運用開始：2026年5月29日

助言責任者：大川智宏／智剣・Oskarグループ CEO兼グローバル株式ストラテジスト

募集・運用：ブルーモ証券株式会社

投資対象： 米国株（約30銘柄への集中投資）

運用報酬： 固定年率1.43%(税込)＋ 成功報酬(超過収益の15.4%(税込))

初期受付上限：100億円（上限に達し次第、新規受付を停止する予定です）

最低投資金額：100万円以上（1000円単位で追加投資可能）

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』をはじめ、世界最大の運用会社ブラックロックの助言を活用した資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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