TE Connectivity、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展

TE Connectivity Japan合同会社

神奈川県、川崎市- 2026 年5月19日 -コネクティビティおよびセンサ分野のグローバルリーダーであるTE Connectivity（NYSE: TEL、本社：アイルランド、ゴールウェイ、以下「TE」）は、「Innovation Driving Productivity」をテーマに、5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展します。

自動車業界では、電動化や自動運転の進展に加え、車載ネットワークの高度化、次世代アーキテクチャへの進化、さらに開発・生産工程における効率化への要求が高まっています。こうした変化に伴い、コネクタおよびセンサ部品には、小型化、軽量化、高速通信、低圧・高電圧対応など、多様な性能が求められています。TEはグローバル市場で培った技術と知見をもとに、車両設計から生産現場に至るまでの幅広い課題に対応する接続ソリューションを提案します。

本展示会では、日本の自動車産業における生産性向上とコスト最適化に向けた技術・製品を紹介します。会場では、低圧・高電圧や高速通信ソリューション、二輪車向けの次世代製品などを展示し、当社の従来品との比較で軽量化・小型化などの車載設計上の課題解決策を提示します。また、フレキシブルプリント基板（FPC）／フレキシブルフラットケーブル（FFC）ピアッシング機のデモンストレーションも実施し、実装・組み立て工程における効率化や作業性向上に寄与する技術を紹介します。

【出展概要】

展示会名：人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

会期：2026年5月27日（水）～29日（金）

会場：パシフィコ横浜 展示ホールA

TEブース：No.522

【主な展示内容】

1．低圧コネクタソリューション

小型化、軽量化、作業性向上を実現する低圧用コネクタをはじめ、無はんだ接続のピアッシングやプレスフィット技術を展示し、ゾーンアーキテクチャに最適化された接続ソリューションを展示します。

2．高速通信ソリューション

需要が高まる車載ネットワーク、インフォテインメント、ADAS 用途に対応する高速通信ソリューションを紹介します。自動運転に求められる高速伝送技術を兼ね備えた同軸および差動コネクタシステムを展示します。

3．E-モビリティ ソリューション

電動化を支える高電圧・大電流対応のパワートレインをはじめ、補機システムや、各地域に対応する充電インレットを紹介します。

4．二輪向けソリューション

各国で強化が進む環境規制や安全規制、電動化に伴う車両仕様高度化に対する製品を提案します。小型、防水製品を中心に、環境に配慮したソリューションを展示します。

TEは、本展示会を通じて、日本のモビリティ産業のさらなる発展を支える技術パートナーとして、設計・開発から生産に至るまでの課題解決を支援するとともに、生産性向上およびコスト最適化への貢献を目指します。

TE CONNECTIVITYについて

TE Connectivity plc（ニューヨーク証券取引所：TEL）は、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。信頼されるイノベーションパートナーとして、当社のコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、エネルギーネットワーク、産業オートメーション、人工知能を支えるデータセンターなど、様々な産業の発展に寄与しています。約130カ国で、10,000名のエンジニアを含む90,000名以上の従業員が、お客様のビジネスをサポートしています。急速に進化する世界において、TEは『EVERY CONNECTION COUNTS』の理念のもと、確かなつながりを提供し続けています。詳細はwww.te.com(http://www.te.com/) および LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/te-connectivity/)、 Facebook(https://www.facebook.com/teconnectivity/)、WeChat(http://www.te.com.cn/chn-zh/policies-agreements/wechat.html)、 Instagram(https://www.instagram.com/teconnectivity/) をご覧ください。