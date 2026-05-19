【5/22大阪開催】15歳起業家が単独登壇！「15歳起業家、経営のきっかけを語る」AI時代を生き抜く教育の未来

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroesは、2026年5月22日（金）にDX教育施設「Hero Egg」（なんばパークス内）にて、15歳の学生起業家・近藤にこる氏（株式会社EdFusion代表）が単独登壇する特別イベントを開催します。起業のきっかけや次世代リーダーの育成をテーマに、15歳の率直な視点から大人が学ぶべきヒントを探ります。

■ 15歳起業家の軌跡--「経営のきっかけを語る」特別イベント

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年5月22日（金）、DX教育施設「Hero Egg」にて、「15歳起業家、経営のきっかけを語る。学生起業家・近藤にこる × Meta Heroes」を開催いたします。本イベントでは、15歳で株式会社EdFusionの代表取締役社長を務める近藤にこる氏を特別ゲストとしてお招きします。AIリスキリングやメタバース教育に関心のある経営者や、これからの教育に悩む子育て世代のビジネスパーソンに向けた、新しい気づきを得られるイベントです。

株式会社EdFusion 代表取締役社長近藤にこる ／ KONDO NIKORU（15歳）

・13歳で個人事業主「EdFusion」設立

・愛知県主催（運営：STATION Ai）学生起業家育成プログラムSTAPS 特別賞

・2025年 年間104講演 実施

・大阪・関西万博関連イベント プロデューサー

・日本青年会議所主催コンテスト 文部科学大臣賞

・Forbes JAPAN「テクノロジー領域で世界を変える女性30人」選出

会社HP: https://ed-fusion.co.jp

■ なぜ15歳で起業を選んだのか？リアルな声から探る次世代の可能性

変化の激しい現代において、企業におけるAI活用やDX人材育成、そしてAIリスキリングは喫緊の社会課題となっています。同時に、これからの社会を担う子どもたちへどのような教育環境を提供すべきか、多くの大人が模索しています。 本イベントでは、近藤氏が「なぜ15歳で経営の道を選んだのか」という原体験やきっかけを深掘りします。経営者や親という立場から、学生起業家のリアルな声と行動力の源泉に触れることで、自社の事業戦略や次世代リーダーの育成方針に新たな視点を取り入れるきっかけをご提供します。

■ 誰もが最新技術を学べる場所「Hero Egg」から発信する、共創の未来

当社は「Society 5.0 × SDGs × HERO」というビジョンを掲げ、年齢や環境に関わらず誰もがAIやメタバースを学べる場として「Hero Egg」を運営しています。近藤にこる氏もまた、この「Hero Egg」のプロデューサーとして、施設への熱い想いを持っています。 当日は、彼女の起業の軌跡に加え、今後どのような大人や企業と連携していきたいかという未来の展望も語られます。参加者の皆様にとって、施設スポンサーやAI研修など、次の一歩を踏み出す具体的なアクションや共創のきっかけとなることを目指しています。

【イベント詳細】[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/368_1_3e41e479c8d18ee2ef76b93c4a595488.jpg?v=202605191051 ]申込 :https://40r40p.share-na2.hsforms.com/2BQKqk-k1S6q--c5lmvaw-g

■ 次世代と共に未来を創る──皆様の挑戦をお待ちしています

AIの波が押し寄せる今、最も重要なのは「技術をどう使い、次世代に何を残すか」という視点です。15歳の起業家から発せられる熱量と率直な言葉は、きっと参加される皆様の新たな気づきや、次なる行動のきっかけになるはずです。 イベント終了後には、直接お話しいただける個別交流や撮影会の時間もご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]