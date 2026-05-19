「SWIMMER」のデザインの電子ライターが登場♪2026年5月より展開開始！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、ライターをはじめとした喫煙具の製造・販売を行う株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）より、使い切り電子ライターを発売いたします！2026年5月19日(火)より展開開始です。

“かわいいがぎゅっ！”とつまったSWIMMERの電子ライター、ぜひチェックしてください♪

【商品詳細】

商品名：SWIMMER CR 20P

発売日：2026年5月19日(火)

本体サイズ： 24mm × 9mm × 81mm

仕様：使いきり電子ライター

※子どもの事故防止のため、着火ボタンは重く設計されています

販売元：株式会社ライテック

▼商品販売サイトはこちら！

https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003615/

※販売日以降にURL公開・閲覧可能になります

お馴染みのSWIMMERのロゴやキャラクターがライターに♪

どれも"かわいいがぎゅっ！"とつまっています(ハート)

【株式会社ライテックについて】

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp

(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.