「深刻な人手不足」の裏で医療福祉が全産業1位の就業者増。働く人の7人に1人が「ケアの担い手」に【総務省統計分析】

セカンドラボ株式会社

医療福祉業界の転職サイト「コメディカルドットコム」を運営するセカンドラボ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：巻幡 和徳）は、総務省の最新統計（2025年度平均）を基に、医療福祉産業の就業者数に関する独自分析を実施しました。



分析の結果、同産業の就業者が945万人と過去最多を更新し、前年度比18万人増と全産業で最大の伸びを記録したことが判明しました。その背景には、他産業からの「労働力シフト」の加速が窺えます。

介護労働実態調査では、中途採用の介護職員の約半数（48.2%）が異業種出身であることが示され、弊社求人データでは、3.8万件の介護職求人の6割以上が「未経験可」となっています。介護現場の「未経験者への門戸開放」によって、医療福祉産業は日本経済における巨大な「雇用の受け皿」へと変貌しつつあります。

全産業トップの増加幅「18万人増」、その8割以上を「介護・福祉分野」が牽引

総務省の「労働力調査（2025年度平均）」によると、医療福祉産業の就業者数は過去最多の945万人に達しました。日本の全就業者（6,829万人）に対する割合は約13.8％を占め、働く人の「約7人に1人」が医療福祉の担い手となっている計算になります 。

前年度実績（927万人）からの増加幅「18万人」は、全20産業の中で最大です。その内訳は、医療業の「+3万人」に対し、「介護・福祉分野」が「+15万人」と、増加分の8割以上を占めていることが分かりました。

「経験者」より「異業種」が上回る。変化する介護現場の採用構造

介護・福祉分野における「15万人増」の背景には、他産業からの流入があります。



介護労働安定センター「令和6年度介護労働実態調査」によると、中途採用された介護職員のうち、約半数（48.2％）が「介護・福祉・医療関係以外」からの転職組であることが判明しました。これは、同業種からの転職である「介護関係（43.3％）」を4.9ポイント上回る数字です。

中途採用において異業種からの転職組が同業種（経験者）の割合を上回っているデータは、現在の介護現場における採用経路の実態を端的に示しています。

【自社分析】介護職求人の6割以上が「未経験可」。広がる受け入れ態勢

弊社が運営する転職サイト「コメディカルドットコム」に掲載中の求人を分析したところ、介護職求人38,607件のうち、約63.3%にあたる24,449件が「未経験可」の求人であることが分かりました。

異業種からの労働力シフトを支えている背景には、こうした介護現場側による積極的な受け入れ態勢の整備が挙げられます。無資格・未経験の状態からスタートし、働きながら「初任者研修」や「実務者研修」といった国家資格へと繋がる資格取得を目指せるバックアップ体制やキャリアパスの構築が進んでいます。



これまで心理的・技術的なハードルが高いとされてきた介護・福祉分野ですが、この「未経験者を迎え入れる土壌」が整ったことにより、他産業からの転職者を受け止める巨大な「雇用の受け皿」としての機能が求人現場からも裏付けられました。

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【セカンドラボ株式会社について】

医療福祉業界の既成概念、プロセスを「アイデア×テクノロジー」で変革するサービスを展開しています。医療福祉業界の転職サイト「コメディカルドットコム(https://www.co-medical.com)」や医療福祉施設の課題解決プラットフォーム「2ndLabo（セカンドラボ）(https://2ndlabo.com)」を運営しております。



「コメディカルドットコム」は医療福祉業界で国内最大規模の転職サイトです。医療福祉業界の採用費高騰に歯止めをかけ、コメディカルドットコムが提供する価格帯やサービスの品質を業界のスタンダードとすることを理念としています。導入法人数は28,000社以上、掲載求人数は260,000件以上（2026年4月末時点）で、全国の医療機関や福祉施設を中心にご利用いただいております。