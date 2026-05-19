麻辣湯ブームを牽引する『七宝麻辣湯』監修の″薬膳火鍋″が『しゃぶしゃぶれたす』に登場！人気の「ブンモジャ」「魚卵団子」も楽しめる食べ放題メニューを5月20日より提供

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社れたす（所在地：東京都渋谷区、代表者：根岸 哲也）が運営する、一人一鍋スタイルで自分のペースで楽しめる「しゃぶしゃぶれたす」は、2026年5月20日（水）～10月12日（月）の期間、薬膳スープ春雨専門店「七宝麻辣湯」監修の限定メニューを、中目黒本店、札幌駅前店、札幌すすきの店にて提供します。

ディナータイムでは、七宝麻辣湯の薬膳麻辣火鍋を、「しゃぶしゃぶれたす」ならではの一人一鍋スタイルで自由に楽しめる食べ放題コースとして提供。七宝麻辣湯でも人気の「ブンモジャ」や「魚卵団子」も、好きなだけ味わえます。

スープは七宝麻辣湯同様、店舗で炊き出すことでスパイスの華やかな香りと旨味を引き出し、深いコクを感じられる味わいに仕上げています。

また、ランチタイムには、七宝麻辣湯でも提供している薬膳スープをベースにした麻辣スープのしゃぶしゃぶをご用意。「しゃぶしゃぶれたす」ならではのスタイルで、薬膳の味わいを気軽にお楽しみいただけます。

七宝麻辣湯

「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）」は、2007年に東京・渋谷で誕生した薬膳スープ春雨専門店です。美味しく食事しながら身体を内側から元気にする、美容健康・医食同源がコンセプトに、「好きなものを、好きなだけ選ぶ楽しさ」と「美容・健康を気遣いながらしっかり食べられる満足感」が両立できるスタイルが特徴。

鶏や牛の旨味をベースに30種以上の薬膳スパイスを配合したスープと、50種類以上の具材・麺・辛さを自由に選べる“自分だけの一杯”を提供しています。

概要

【実施期間】2026年5月20日(水）～10月12日(月）※早期終了の場合あり

【実施店舗】中目黒本店、札幌駅前店、札幌すすきの店

【商品】

〈ランチ限定メニュー）

・七宝麻辣湯×薫香豚(くんこうぶた）セット 1,500円

内容：七宝麻辣湯スープ・薫香豚ロース・野菜盛り、選べるトッピング３品、七宝春雨

・七宝麻辣湯×れたすセット 1.800円

内容：七宝麻辣湯スープ・薫香豚ロース・熟成牛タン・黒牛の赤身ロース・野菜盛り、選べるトッピング３品、七宝春雨

・七宝麻辣湯×プレミアムれたすセット 2.200円

内容：七宝麻辣湯スープ・薫香豚バラ・薫香豚ロース・熟成牛タン・黒毛和牛サーロイン・野菜盛り、選べるトッピング３品、七宝春雨

鶏や豚を丹念に煮込み・炊き出したスープに30種類以上の薬膳スパイスを組み合わせた七宝の麻辣湯スープとしゃぶしゃぶれたすの旬の新鮮野菜・店舗でスライスした切り立ての薫香豚が楽しめるランチセット。七宝春雨がお替わり自由です。

スープの辛さは1辛～5辛までお選び頂けます。



〈ディナー限定・食べ放題メニュー〉

・七宝麻辣湯 薬膳火鍋コース

七宝麻辣湯監修の「薬膳火鍋」を、「しゃぶしゃぶれたす」ならではの“一人一鍋”スタイルで楽しめる限定コースです。

旬の新鮮野菜をはじめ、全50種類以上の食材をおかわり自由で楽しめるほか、「しゃぶしゃぶれたす」ならではの“たれ場”で自由に味変も可能。辛さや具材の組み合わせも自分好みにカスタマイズしながら、自分だけの“わがまま薬膳火鍋体験”を味わえます。

また、七宝麻辣湯でも人気の「ブンモジャ」や「魚卵団子」も好きなだけ楽しめる、“れたすでチーパオ”な特別コースです。スープの辛さは1辛～5辛までお選び頂けます。



【食べ放題コース】

⚪︎薫香豚の七宝薬膳麻辣火鍋コース 4,200円

⚪︎熟成牛タンの七宝薬膳麻辣火鍋コース. 5,900円

⚪︎黒毛和牛の七宝薬膳麻辣火鍋コース 9.800円



▶︎お肉

・薫香豚（ハラミ・ロース）・とんたん・とりもも・シマチョウ

熟成牛タンコースのみ：牛タン・黒牛の盛り合わせ

黒毛和牛コースのみ；牛タン・黒牛の盛り合わせ・黒毛和牛サーロイン



▶︎野菜・きのこ

白菜・もやし・チンゲン菜・ほうれん草・小松菜・ヤングコーン・れんこん・玉ねぎ・空心菜・ブロッコリー・ミニトマト・ニラ・アスパラ・豆苗・キャベツ・れたす・赤れたす・カーリーケール・有機人参・さつまいもスティック・黒きくらげ・白きくらげ・白えのき・まいたけ・はなびら茸・白舞茸・ふくろたけ・山えのき・霜降り平茸・エリンギ・しめじ

▶︎鍋とも

ブンモジャ・魚卵団子・小籠包・チーズトッポギ・うずらのたまご・水餃子・軟骨つくね（やげんつくね）・棒湯葉・肉入りワンタン・ポークソーセージ・揚げ湯葉・彩虹巻き・モッツァレラチーズ・焼き豆腐・もちしゃぶ・韓国餅

▶︎前菜

枝豆・ポテトサラダ・カプレーゼ・じゃがいもチップス・カルパッチョ

▶︎〆

七宝春雨・中華生麺・稲庭風うどん・ごはん・雑穀米

▶︎デザート

お人様1品サービスとなります。

※食材は仕入れ状況によって変更になる場合がございます。

※食べ放題は120分制（90分ラストオーダー）

※画像はイメージです。

※価格は全て税込です。

・実施店舗

【中目黒本店】

東京都目黒区上目黒2-12-1 Rootus Nakameguro 2F TEL:03-6451-2920

[平日]11:00-15:00(L.O.14:00)/17:00-22:00(L.O.21:30)

[土日祝]11:00-15:00(L.O.14:00)/17:00-23:00(L.O.22:30)



【札幌駅前店】

札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビルB1F TEL:011-233-3929

[全日]11:30-14:30(L.O.14:00)/17:00-22:00(L.O.21:30)



【札幌すすきの店】

札幌市中央区南5条西2丁目8-10 氷雪の門ビル１F TEL:011-206-9779

[全日]17:00-24:00(L.O.23:30)

・しゃぶしゃぶれたす

一人一鍋十人十鍋をコンセプトに「皆で１つの鍋を囲い、直箸で食べるスタイル」ではなく、みんなで行っても一人一人好きなお鍋が食べられる「しゃぶしゃぶの新しいカタチ」を提案し続けています。コロナ禍において特に「他人と直箸で料理を食べるのに抵抗がある」「自分の好きな具材、出汁を選びたい」「ひとりでお鍋を食べに行きたい」というニーズに応えるお店となっております。８種類の出汁選びから〆ものまで50種類以上。自分が食べたいものを好きな分だけ選べる究極のわがままひとり鍋スタイルを実現させたお店です。



- 会社概要

株式会社れたす

本社 :東京都渋谷区恵比寿南1-11-2

設立 :2019年 4月

代表取締役 根岸哲也

事業内容：飲食店の経営、フランチャイズチェーン加盟店の募集・加盟店の経営指導

URL：https://shabushabu-let-us.com