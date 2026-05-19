【銀座おのでら】熊本県×銀座おのでら「完全オリジナル酒造りプロジェクト」本格始動！～5月24日（日）木村 敬 熊本県知事と共に、熊本酵母で醸す「完全オリジナル日本酒」の米の田植えを実施～

株式会社銀座おのでら熊本県ｘ銀座おのでら「完全オリジナル酒造り」本格始動！

株式会社銀座おのでら（代表取締役社長：木村 吉孝 所在地：東京都千代田区）は、2025年6月の熊本県知事表敬訪問より準備を進めてまいりました、熊本県と連携した「完全オリジナル酒造りプロジェクト」におきまして、その第一歩となる原材料・米の田植えを2026年5月24日（日）に実施することをお知らせいたします 。

当社が運営する「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺など伝統の日本食を世界に伝えていくことを目指し、その歩みは現在3カ国に26店舗の展開まで拡大いたしました。一部の店舗ではミシュランガイドの一つ星を獲得するなど、世界的な評価をいただいております。年初の1月5日に行われる恒例の東京・豊洲市場新春マグロ初競りでは、当社の母体となるONODERA GROUPが、合計6回（2018年・2021年～2025年）一番マグロを落札し、国内外の店舗で提供をいたしております 。

【プロジェクト発足の背景：熊本の誇りを世界へ。3酒蔵と挑む「唯一無二の酒造り」と地域活性化への貢献】

本プロジェクトの原点は、2013年の「銀座おのでら」創業以来、千代の園酒造（熊本県山鹿市）の日本酒「泰斗」を提供し続けてきた13年以上にわたる歩みにあります。「銀座おのでら」が展開する世界3カ国26店舗のうち16店舗で「泰斗」を揃え、これまでに提供した本数は累計で約9,000本にのぼります。特に2022年以降は年間1,500本以上という圧倒的な規模でお客様にお愉しみいただいており、この長年の確固たる実績と深い結びつきに加え、各蔵元様との厚い信頼関係を築いてきた、地酒処 たちばな酒店様のご尽力が、今回の3酒蔵同時コラボレーションを行い、「完全オリジナル」の日本酒、芋焼酎、米焼酎を原材料から一貫して共創するという異例のプロジェクトを実現する強力な推進力となりました。

今回のプロジェクトでは、日本中の高級吟醸酒を支える「銘酒の母・熊本酵母」で醸す日本酒をはじめ、芋焼酎、米焼酎という熊本を代表する3つの酒文化において、唯一無二の「完全オリジナル」の銘柄を創り上げます。原材料の栽培から蔵元と共に手掛ける酒造りを通じて、熊本の魅力を世界へ広く発信し、その真価を伝えていくとともに、食文化のさらなる発展と「地方創生」に寄与してまいります。

【熊本への想いと「銀座おのでら」の決意】

「銀座おのでら」は、本プロジェクトを通じて熊本の豊かな風土と伝統の技を世界へ発信する架け橋として、世界3カ国26店舗のネットワークを礎に、食文化のさらなる発展と地域の持続的な成長に貢献すべく、よりいっそう精進してまいります。日頃より支えてくださる皆さまへの心からの感謝とともに、熊本を代表する3蔵と共に創り上げる新たな「完全オリジナル酒」の完成に、どうぞご期待ください。

その記念すべき第一歩として、当社にとって「始まりの酒」である「泰斗」を醸す千代の園酒造と共に創り上げる、「完全オリジナル日本酒」の原材料（米）の田植えを以下の通り執り行います。

【田植えイベント実施概要】

《日時》

2026年5月24日（日） 8:00～9:00予定

《場所》

農業生産法人 有限会社内田農場内 酒米栽培圃場

《住所》

〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧20

《内容》

千代の園酒造と創り上げる、唯一無二の「完全オリジナル日本酒」の原材料となる酒米（「銀座おのでら」専用・熊本県産山田錦）の田植え

《参加予定者》※敬称略

熊本県知事：木村 敬

千代の園酒造株式会社：代表取締役 本田裕理／顧問 本田雅晴

株式会社立花 地酒処たちばな酒店：会長 田尻 幸史／代表取締役 田尻 智也

株式会社銀座おのでら：代表取締役社長 木村 吉孝

株式会社銀座おのでら：統括総料理長 坂上 暁史

株式会社銀座おのでら：総支配人兼統括ソムリエ 大橋 哲藏

【主なスケジュール】

・ 2026年5月初旬： 芋焼酎原材料（芋・タマアカネ）を耕作放棄地にて栽培開始

・ 2026年5月24日（日）： 日本酒原材料（米・山田錦）の栽培開始（今回の田植え）

・ 2026年6月： 米焼酎原材料（米・タチハルカ）の栽培開始（田植え）

・ 2026年秋頃： 米・芋の収穫および各蔵元での仕込み開始予定

・ 2027年春頃： 完全オリジナル日本酒の完成、販売・店舗提供開始予定

・ 2027年春頃： 完全オリジナル焼酎の完成、販売、店舗提供開始予定

【プロジェクトを支える3つの蔵元について】

本プロジェクトでは、ジャンルを超えた熊本を代表する3酒蔵と連携し、唯一無二の「完全オリジナル酒」を醸します。

■千代の園酒造（熊本県山鹿市）：日本酒

当社が創業時より提供し続けている日本酒「泰斗」の蔵元であり、本プロジェクトの原点です。今回の田植えを皮切りに、熊本県産の米・酵母・水のみを使用した「完全オリジナル日本酒」を新たに創造いたします。

《住所》

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿1782

《公式ホームページ》 https://www.chiyonosono.co.jp/

《Instagram》 https://www.instagram.com/chiyonosono1896/

千代の園酒造（熊本県山鹿市■合名会社天草酒造（熊本県天草市）：芋焼酎

天草島内唯一の焼酎蔵であり、代表銘柄「池の露」において高い評価を確立しています。地域に根ざし、芋の栽培からこだわり抜くことで天草の風土を表現する、究極の「完全オリジナル芋焼酎」を創造いたします。

《住所》

〒863-0101 熊本県天草市新和町小宮地11808

《公式ホームページ》 https://ikenotsuyu.com/

《Instagram》 https://www.instagram.com/ikenotsuyu_amakusa_distillery/

■有限会社松下醸造場（熊本県球磨郡水上村）：米焼酎

文化元年（1804年）創業、代表銘柄「最古蔵」を擁する球磨焼酎最古の蔵元です。200年以上受け継ぐ伝統製法と球磨川源流の清冽な水を用い、奥深い味わいの「完全オリジナル米焼酎」を追求・創造いたします。

《住所》

〒868-0701 熊本県球磨郡水上村岩野2582

《公式ホームページ》 https://www.matsushitashuzo.com/(https://www.matsushitashuzo.com/)

【株式会社立花 地酒処 たちばな酒店について】

有限会社松下醸造場

熊本の銘醸を厳選し、蔵元の情熱と共に広く発信する酒類販売会社です。長年にわたり築き上げた各蔵元との強固なネットワークを活かし、本プロジェクトでは当社と熊本を代表する3酒蔵を結ぶ強力なパートナーとして、完全オリジナル酒造りを牽引・推進いたします。

《住所》

〒862-0965 熊本県熊本市南区田井島３丁目９－７

《公式ホームページ》 https://jizake-tachibana.com/

《Instagram》 https://www.instagram.com/tachibanasaketen/

株式会社立花 地酒処 たちばな酒店【「銀座おのでら」について】

株式会社銀座おのでらが運営する「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺・海鮮丼といった伝統の日本食を世界へ伝えていくことを目的としております。そのネットワークは３カ国26店舗に広がり、一部の店舗ではミシュランガイドの星を獲得。より多くの方々に「本物」の味を楽しんでいただくべく、さらなる精進を重ねてまいります。

・所在地︓〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル19階

・ 代表者︓代表取締役社長 木村 吉孝

・ URL︓https://onodera-group.com/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、フランチャイズフードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

・ 代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司

・ URL：https://www.onodera-group.jp/