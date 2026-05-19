『NEO GAINA』、募集プロセスにおけるコンプライアンス強化を支援する「顧客アンケート機能」をリリース

株式会社アイ・エフ・クリエイト

本機能は、保険募集プロセスにおけるお客様対応の品質確認およびコンプライアンス強化を目的としたアンケート収集機能です。

募集人による説明内容やお客様対応について、アンケートを通じて可視化・記録することで、顧客本位の業務運営を支援いたします。

近年、保険業界ではコンプライアンス強化への対応がより一層求められており、特に募集プロセスにおいては、

- 権限明示の説明- 推奨方針の説明- 個人情報のお取り扱いについて- お客様のご意向にしっかりお応えできる面談であったか

など、お客様への適切な説明・運営体制の整備が重要視されています。

一方で、実際の運営現場では、

「説明内容がお客様へ正しく伝わっているか」

「募集品質にばらつきがないか」

「コンプライアンス観点で改善が必要な募集人がいないか」

を定量的に把握することが難しいという課題がありました。

今回リリースした「顧客アンケート機能」では、募集プロセスにおける各種説明事項について、お客様から直接回答を収集することが可能です。

アンケート項目は企業ごとに自由に設定でき、

初回面談後や案件終了後など、任意のタイミングでアンケートを送付・回収することができます。

これにより、

- 募集品質の可視化- 顧客満足度の把握- コンプライアンス運営状況の確認- 募集人教育や改善施策への活用- 監査・品質管理体制の強化

を実現します。

また、アンケート結果はデータとして蓄積され、管理画面上での確認に加え、Excel出力にも対応。

継続的な品質改善や運営分析にもご活用いただけます。

『NEO GAINA』では、これまでも保険相談事業におけるスケジュール管理・顧客管理・案件進捗管理など、業務効率化を支援してまいりました。

今回の新機能追加により、単なる業務管理システムにとどまらず、募集品質およびコンプライアンス運営を支援するプラットフォームとして、保険業界におけるDX推進と顧客本位の業務運営をさらに支援してまいります。

お問い合わせはこちら :https://www.ifcreate.com/form/

『NEO GAINA』とは

『NEO GAINA』は、アポイント配信企業が保有するお客様情報を募集人へシームレスに配信し、その後の経過を緻密に管理するための営業支援プラットフォームです。現在、全国で延べ10,000社の代理店、延べ80,000名の募集人に利用されており、現場のニーズに即した多様な機能で組織全体の営業力強化を支援しています。

『NEO GAINA』の特長

1. リアルタイム連携による「キャンセル防止」と「業務効率化」

タイムリーなアポイント配信を実現することで、配信企業や募集人の無駄な事務作業を大幅に削減します。募集人のスケジュールをシステム上でリアルタイムかつ直感的に把握できるため、お客様の要望に合わせた迅速な対応が可能です。また、日程変更の際もスムーズに別候補日を案内できるため、キャンセル防止と顧客満足度の向上に直結します。

2. 多角的なデータ分析による「サービスの均一化」と「生産性向上」

継続率、見込み率、ANP（新契約年換算保険料）などの営業指標を、エージェントやコンサルタント単位で即座に集計・分析できます。客観的なデータに基づいた市場分析や募集人への適切な指導が可能になり、全国どこの代理店でも高いクオリティのサービスを均一に提供できる体制を構築できます。

3. 徹底した経過管理で「営業の漏れ」をゼロへ

システム上でアポイント状況を一括管理し、登録やキャンセルは自動メールで配信されます。お客様に対する募集人の対応履歴を時系列で瞬時に把握できるため、「未報告のアポイント」などの放置を防ぎ、きめ細やかなフォローアップを実現します。

4. 大規模組織にも対応する「運用管理の容易さ」

代理店や募集人の情報を一括で登録・編集できる機能を備えており、導入や情報の更新作業を効率的に行えます。また、『NEO GAINA』には延べ8万名の募集人が登録されており、全国の代理店に所属する募集人を一目で確認することが可能です。

5. 万全のセキュリティ体制で情報を保護

SSL暗号化通信やWAFの導入、定期的な脆弱性診断に加え、各種ミドルウェアの最新化を常に行っています。プライバシーマークやISO27001の認証も維持しており、お客様の大切な情報を守るための強固でセキュアな環境を提供します。

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ウェブサイト：https://www.ifcreate.com/partner/gaina.html

株式会社アイ・エフ・クリエイトについて

株式会社アイ・エフ・クリエイトは、保険代理店として25年の実績を有し、年間15万件の提案実績がございます。現場の課題やニーズを深く理解し、保険代理業を営む企業に対して実務に即した実用性の高いソリューションを提供しています。大手上場の通信販売会社、カード会社、旅行会社、サービス提供会社、生命保険会社、損害保険会社など、多岐にわたるクライアントの保険事業収益拡大に向け、新規収益モデルの企画・立案・運営のコンサルティングから営業支援システムの提供までを一貫して実施。お客様の業務効率化と顧客満足度のさらなる向上に貢献しています。

■会社概要

会社名：株式会社アイ・エフ・クリエイト

所在地：東京都立川市曙町2-36-2

ファーレ立川センタースクエア8F

代表者：小川 真一

■事業内容

損害保険代理店業務

生命保険の募集に関する業務

営業支援コンサルティング業務

Webコンサルティング業務

コールセンターの企画、構築、運営業務

労働者派遣事業（派13-305549）

銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）

お問い合わせ

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