現役皮膚科院長が承継4年で年商3倍以上・自費比率85%を実現、自院ノウハウを体系化した経営支援パッケージ「Moco式経営OS」β版を提供開始

株式会社String

株式会社String（本社：東京都武蔵野市）は、保険診療クリニック向け経営支援パッケージ「Moco式経営OS」のβ版を、2026年4月に正式リリースしました。本サービスは、現役の皮膚科院長である高畠唯が、自身が承継したクリニックの4年間にわたる経営改革（年商3倍以上・自費比率4%→85%）で構築・実証した「自費診療導入の型」を、テンプレート集として体系化したものです。月額3万円から導入可能な軽量設計で、コンサルティング契約のような重い初期投資を必要とせず、現役院長の経営知をそのまま活用できる仕組みを提供します。創業メンバー先着30名を医師限定で募集します。

■ 背景：保険診療クリニックが直面する「経営の壁」

日本の保険診療クリニックは、構造的な経営課題に直面しています。

- 診療報酬の継続的な引き下げ（2年に1度の改定で実質マイナス傾向）- 人件費・テナント費の継続的な上昇- 競合クリニック数の増加による集患競争の激化

これらの環境下で、多くの保険診療クリニックが「1日の診療人数を増やす」という対応を余儀なくされ、結果として「3分診療の常態化」「スタッフの疲弊」「院長の燃え尽き」が生じています。



この構造から抜け出す手段として、自費診療の導入が注目されています。しかし保険診療メインのクリニックが自費を本格化するには、カウンセリングフローの設計、スタッフ教育、価格設計、リピート管理（CRM）、経営数値の可視化など、経営の仕組み化が必要であり、医師1人で取り組むには時間も知見も足りないのが実情です。



一方、既存の医療経営コンサルティングは月数十万～数百万円の高単価であり、特に承継直後・小規模クリニックの院長にとって導入の敷居が高いという問題がありました。

■ Moco式経営OSとは

「Moco式経営OS」は、保険診療クリニックが自費診療を導入する際に必要な仕組みを、3つのレベルに分けて段階的にインストールする経営支援プログラムです。

- Level 1（1ヶ月目）｜守りのOS：オペレーション標準化、業務効率化の土台構築- Level 2（2ヶ月目）｜攻めのOS：カウンセリング平準化、CRM、成約率向上- Level 3（3ヶ月目）｜組織のOS：人事評価、採用、経営ダッシュボード

【提供されるリソース】

- 36種類以上のテンプレート・ツール（カウンセリングシート、評価制度シート、KPI管理表等）- 段階的なSETUP GUIDE（各レベルの導入マニュアル）- 経営ダッシュボード（レセプト連携・KPI自動集計）- 会員専用Webプロダクト3種類（β創業メンバー特典）

すべて、開発者である高畠が自身のクリニック「もこスキンクリニック吉祥寺本院」で実際に使用しているものを、汎用的に展開できる形で提供します。

■ 開発者：高畠唯医師（もこスキンクリニック吉祥寺本院 院長）

高畠医師は、2022年（29歳時）に東京都杉並区西荻窪の保険診療皮膚科クリニックを承継しました。承継前の年商は約4,300万円、自費比率はわずか4%。経営知識ゼロからのスタートでした。

そこから自費診療の仕組みを段階的に導入し、4年で以下の成果を実現しています。

・年商：承継時の3倍以上に拡大

・自費比率：4% → 85%

・1日の診察数：承継時から不変（約40人）

・院長の労働時間：週40時間 → 週32時間（20%削減）

・残業時間：完全撤廃

特筆すべきは、「1日の診察人数を増やさず、薄利多売に陥らずに、年商を3倍以上に伸ばした」点です。「数をこなす経営」とは真逆の、「時間あたり生産性を高める経営」を実現したケースです。

2025年には事業拡大に伴い、吉祥寺本町への拡大移転も実現。現在は「もこスキンクリニック吉祥寺本院」として、医師1診制・短時間診療（10:00-17:30）・残業ゼロという働き方を維持しながら運営しています。

■ サービスの特徴：「コンサル」ではなく「型」を提供

「Moco式経営OS」は、従来の医療経営コンサルティングとは一線を画す軽量設計を特徴としています。

【従来コンサルとの違い】

- 価格：月数十万～数百万円 → 月3万円から- 形態：個別コンサル契約 → テンプレート提供型- 期間：6ヶ月～年単位 → 最低6ヶ月から- 提供物：個別カスタマイズ → 実証済みテンプレート- 対象：中～大規模クリニック → 小規模・個人院も対応可

「Moco式経営OS」は、医師が自院のペースで導入できる「型」を提供することに特化しています。重いコンサル契約ではなく、現役院長が自院で実証したテンプレート集を、月額制で活用できる設計です。

【想定対象】

- 保険診療がメインで、これから自費を始めたい医師- 承継・開業して間もないクリニック- 経営の仕組み化に取り組みたいが、コンサルは敷居が高い医師- 自費診療の経験が少なく、症例を積みたい医師■ ハンズオンセミナーとの組み合わせ

経営OSの提供と並行して、自費診療の経験が少ない医師向けのハンズオンセミナーも月2回開催しています。

- ボトックスインジェクション- 肌育注射ハンズオン- ショートスレッド（スレッドリフト）- カウンセリング＆アセスメント- LP（ランディングページ）作成

経営の仕組み（Moco式経営OS）と施術スキル（ハンズオンセミナー）の両輪で支援することで、自費診療導入の成功確率を高めます。セミナー情報は、LINE公式アカウント登録者に優先案内しています。

■ β版創業メンバー募集要項

【募集要項】

- 募集対象：医師（保険診療クリニックの院長・理事長・分院長等）- 募集人数：先着30名- 初期費用：\200,000（税込）- 月額：\30,000（税込）- 最低契約期間：6ヶ月- 創業メンバー特典：3つのWebプロダクト（経営ダッシュボード等）を、正式版リリース後も追加料金なしで利用可能

問い合わせ：LINE公式アカウントまたは公式サイトより

■ 開発者コメント

2022年に保険診療の皮膚科クリニックを承継開業した時、経営の知識はゼロのまま、手探りで模索する日々が続きました。それでも少しずつ売上は伸びていき、自分たちが実践しながら成果を出せた『自費診療導入の型』が見えてきました。

同じ保険診療を続けている皮膚科の先生方に、この型を使っていただきたい。

そして、『1日100人以上を流れ作業で診察する』という業界の状況を、少しでも改善できればと願って、Moco式経営OSとしてパッケージ化しました。

医師として、診療の質と経営の質を両立できる選択肢を、業界に広げていけたらと思っています

高畠 唯（医療法人社団健麗会 理事長／もこスキンクリニック吉祥寺本院 院長）

■ 会社概要

社名：株式会社String

所在地：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-12-6 グラニコビル2階

代表者：代表取締役 高畠 直生

事業内容：医療経営支援パッケージ「Moco式経営OS」の開発・提供／医師向けハンズオンセミナーの企画・運営

関連法人：医療法人社団健麗会（もこスキンクリニック吉祥寺本院）

公式サイト：https://string.kenrei-skin.com/

Dr's HUB（Moco式経営OS）：https://drshub.kenrei-skin.com/

Instagram：https://www.instagram.com/drs_hub_drs_community/

■ 本リリースに関する問い合わせ先

株式会社String

Email：string@kenrei-skin.com

LINE公式：@574ycueh