申込500名満席--新恵社・AI Orchestra共催「非エンジニアのためのClaude Code入門ウェビナー」、定員を1000名に倍増し受付再開

第一弾ウェビナー、当初定員500名満席により1000名へ増枠

株式会社新恵社

新恵社は、企業のオウンドメディア編集部機能をアウトソースで提供する事業を展開しています。今回のウェビナーは、その第一弾です。AI Orchestra代表・宮地俊充氏が、公認会計士出身でコード経験ほぼゼロの状態から、SNSマーケティング・YouTube台本制作・経理・議事録整理など40以上の業務をClaude Codeに任せ、業務時間を半分にしながら10人分の仕事を回してきたノウハウを共有します。新恵社は、その知見を非エンジニアにとって最も理解しやすい形で言語化・編集し、複数のチャネルを通じて届ける役割を担います。

5月1日の告知開始後、当初定員の500名は満席となりました。お申込みいただきながらお席をご用意できなかった方々に改めて参加機会をお届けすべく、定員を1000名へと倍増し、受付を再開いたします。

当日は、宮地氏が実際のClaude Code画面を操作しながら、業務自動化の実例を実演形式でお見せします。経理処理、議事録整理、SNS投稿の下書き、YouTube台本制作--「明日から自分でも試せる」レベルまで分解した具体例を中心に据えた、2時間の構成です。

増枠記念--リアルタイム参加者への12大特典

1000名への増枠を記念し、5月31日当日にリアルタイムでご参加いただいた方限定で、12種類の実用特典をご用意いたしました。宮地氏が日常業務で実際に使用しているプロンプト・マニュアル・テンプレート群です。

1. これがないと始まらない！ 業務可視化GPTs+記入シート

2. 最初の壁を乗り越える！ Claude Code初期設定マニュアル

3. みやっちが毎日使う スラッシュコマンド9選

4. ナレッジ整備の大原則！ Single Source of Truth解説動画

5. 普段使いのGoogle WorkSpace・Microsoft 365と接続！ MCPマニュアル

6. ブラウザ操作もAIにお任せ！ Playwright CLIマニュアル

7. 投稿のリサーチが自動化！ Grok & Threads API接続マニュアル

8.丸パクリOK！ 非エンジニア向けCLAUDE.md雛形

9. 領収書ファイル名を適切な勘定科目で変更！ 秘伝のSkills

10. これがないと事故る！ 事実確認用のサブエージェント

11. ユーザー入力待ちになった時に通知が来る 便利すぎhooks

12. 自動化の第一歩！ 寝てても働いてくれるRoutines解説

オウンドメディア2.0」の実装として

新恵社は、ウェブ記事・SNS・Peatix・ウェビナー本編といった各接点を、単なる転載先や拡散装置ではなく、それぞれが独立した編集思想を持つメディアとして機能させる「オウンドメディア2.0」を提唱しています。本ウェビナーは、その最初の実装例として企画されました。

・STUDY HACKER記事--「非エンジニアが、なぜ今Claude Codeなのか」を読み物として届ける

・各SNSアカウント--プラットフォームごとの文脈に最適化した告知

・Peatix申込ページ--申込導線として、ウェビナーの価値を端的に伝える

・ウェビナー本編--実演中心の2時間、参加特典としての実用ツール群

それぞれが独立した編集物として設計され、かつ全体として一つのウェビナーへ参加者を導く--この設計のもと、当初定員500名が満席となりました。新恵社は、この編集支援サービスを、今後クライアント企業へも提供してまいります。

ウェビナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181050/table/4_1_6953b27151438b9f5e4736d457332c94.jpg?v=202605190951 ]

代表取締役社長 岡健作よりひとこと

宮地さんがClaude Codeを徹底的に使い込んで掴まれた知見は、非エンジニアの経営者・個人事業主にこそ届くべきものでした。「コードが書けない人間が、半分の時間で10人分の仕事をこなす」--この体験を、5月31日の2時間で、参加者の方々に持ち帰っていただきたい。500名満席となり、さらに1000名への増枠が実現したことで、より多くの方にその場を共有していただけることを、心から嬉しく思っています。

登壇者・株式会社AI Orchestra代表取締役社長 宮地俊充氏よりひとこと

「ChatGPTは壁打ち相手、Claude Codeは仕事を依頼できる同僚」--この感覚を、コードを書いたことのない方々にこそ届けたいと考えてきました。当日は、実際のClaude Code画面を操作しながら、40以上の業務自動化の実例をお見せします。500名満席、そして1000名への増枠と、これほど多くの方々が関心を寄せてくださっていること、本当にありがたく思います。参加された方が「明日からこれをやってみよう」と思える、密度の高い2時間にします。

会社概要

https://shinkeisha.jp/https://ai-orchestra.ai[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181050/table/4_2_5041262977639a1724a606776f12b358.jpg?v=202605190951 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社新恵社 広報担当 堀

info@shinkeisha.jp