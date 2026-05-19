ケアのバトン、神奈川県立保健福祉大学より「保健福祉大学発ベンチャー」の称号を授与

株式会社ケアのバトン

介護・福祉・医療業界に特化した「AI事業承継プラットフォーム」を運営する株式会社ケアのバトン（代表取締役：田中康雅、所在地：東京都渋谷区）は、この度、神奈川県立保健福祉大学（学長：村上正泰）より「神奈川県立保健福祉大学発ベンチャー」の称号記を授与されたことをお知らせいたします。

保健福祉大学発ベンチャーとは？

神奈川県立保健福祉大学では、大学における研究成果や知見を広く社会に還元し、社会課題の解決に貢献することを目的として「大学発ベンチャー」の認定制度を設けています。

アントレプレナーシップの育成、イノベーションの創出及び地域におけるエコシステムの発展に向け、本学発のベンチャー企業に対し「神奈川県立保健福祉大学発ベンチャー」の称号を授与（認定）したうえで、各種支援を行います。

＜県立保健福祉大学発ベンチャー＞

https://www.kuhs.ac.jp/news/details_01799.html

■ 代表・田中康雅による2社目の「保健福祉大学発ベンチャー」認定

ケアのバトン 代表取締役の田中康雅は、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科（公衆衛生学）修士課程の修了生です。2022年3月に「生きててよかった」と誰もが実感できる社会を目指す「パパゲーノ」を設立し、「保健福祉大学発ベンチャー」の称号を授与されています。パパゲーノでは精神障害のある方の就労支援や障害福祉業界のDX支援事業を展開し、「ヒューマンサービス」の思想の社会実装を体現してきました。

今回の「ケアのバトン」への称号授与は、パパゲーノに続く2社目の認定となります。大学発ベンチャーの称号を同一の起業家が複数の事業（法人）で連続して受けるのは稀なケースであり、これまでの福祉経営の実績と、介護福祉業界の深刻な人手不足や事業承継（M&A）課題に挑む新事業への期待が、評価されたものです。

今後は大学発ベンチャーとして、各種支援を受けながら、さらなる事業の成長と社会への還元を目指してまいります。

■ ケアのバトン 代表取締役 田中康雅のコメント

この度、ケアのバトンが「神奈川県立保健福祉大学発ベンチャー」として認定されたことを大変光栄に思います。

現在、介護・福祉業界は深刻な人手不足に直面しており、休廃業や倒産が過去最多となるなど、業界全体が大きな岐路に立たされています。ケアのバトンは、ケアを次世代に繋ぐために、AIを活用した介護・福祉施設向けの事業承継（M&A）プラットフォームを開発しています。「ケアと経営」を両立できる傑出した経営人材を束ね、なめらかな事業継承を通じて、日本のケアを未来へと繋ぐことを目指しています。

同じく保健福祉大学発ベンチャーのパパゲーノで培った福祉経営の知見をもとに、より一層の挑戦を続けてまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。

■ ケアのバトンについて

ケアのバトンは、倒産・廃業が急増する介護福祉業界の円滑な事業承継を支援し、質の高いケアを次世代に繋ぐことをミッションとしたスタートアップ企業です。 買い手候補の介護福祉に対する「想い」を可視化し、売り手の手数料を完全無料とすることで、業界特有の課題に寄り添った安心の事業承継マッチングサイト「ケアのバトン」を運営しています。

■ 会社概要

- 会社名：株式会社ケアのバトン- 代表者：田中 康雅- 事業内容：介護・福祉・医療業界に特化したAI事業承継プラットフォームの企画・開発・運営- サービスサイト：https://www.care-baton.jp/- 公式YouTube『ケアのバトンTV』：https://www.youtube.com/@care-baton