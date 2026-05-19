ミスミグループ本社 デジタルサービスモデル開発ハブ 執行役員 マーケティング統括 大川氏、才流が運営する「BtoBマーケティング研究会」のアドバイザリーボードに就任

株式会社才流

大手・中堅企業のBtoBマーケティング推進者が集まる会員制研究会「BtoBマーケティング研究会」（運営：株式会社才流）は、株式会社ミスミグループ本社 デジタルサービスモデル開発ハブ 執行役員 マーケティング統括 大川英恵氏が、当研究会のアドバイザリーボードメンバーに就任したことをお知らせします。大川氏の知見を当研究会で共有いただくことで、会員企業のみなさまにさらなる価値を提供してまいります。

「BtoBマーケティング研究会」詳細：https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/

就任の背景と目的

大手・中堅企業のBtoBマーケティングでは、事業部側との役割分担や営業との連携、人材育成など、多岐にわたるテーマでの判断・意思決定が求められます。しかし、大手・中堅企業ならではの情報は、マーケティングの教科書やWeb検索、AIに聞いてもなかなかたどり着けません。多くの企業が同じ課題に直面しながら、個別に試行錯誤を繰り返しているのが現状です。

BtoBマーケティング研究会は、こうした課題を解決するため、クローズドな場で実践知や事例を共有するためにスタートしました。

ミスミグループ本社にてマーケティングを統括されている大川氏をアドバイザリーボードに迎えることで、BtoBマーケティングの実務知を研究会の活動にいかし、会員企業へ価値を提供してまいります。

大川氏プロフィール

株式会社ミスミグループ本社 デジタルサービスモデル開発ハブ 執行役員 マーケティング統括 大川 英恵（Hanae Okawa）

株式会社博報堂に新卒入社。大手企業のマーケティング戦略立案に従事。その後独立し、企業や中央省庁へのデータマイニングの提案及び分析を請け負う。2011 年 Google に参画。日本の大手企業向けにデジタルマーケティングの戦略立案や、Google アナリティクスの導入支援を担当するとともに、日本およびアジア・パシフィック地域においてGoogle マーケティング プラットフォームの技術チームを統括。 2022 年に株式会社ミスミグループ本社に入社し、2025年より現職。

主な受賞・登壇実績

・NIKKEI BtoBマーケティングアワード 2022 プロダクトマーケティング賞受賞

・「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2024」コンテンツ部門受賞

・MarkeZine【特集】Update：BtoBマーケティングの進化を追う「進むリアル回帰、BtoBマーケティングはどう変わる？」掲載

・TCG REVIEW「顧客を理解し、最適なアプローチを導き出す」掲載

・ダイレクト・アジェンダ2026「顧客に最適な購買体験を提供し、売上・利益を伸ばすデータ・AI活用」

・「デジタル・トランスフォーメーションのダイナミック・プロセスモデル―事例アプローチ―」『マーケティングジャーナル』第41巻第3号、2022年、pp.44-56（特集論文／招待査読/分担執筆）

大川氏のコメント

「BtoBマーケティング研究会のアドバイザリーボードに参画できることを大変光栄に思います。これまでの実務経験で培ってきた知見を活かし、皆様の活動の発展に寄与できれば幸いです。」（大川氏）

「BtoBマーケティング研究会」とは

BtoBマーケティング研究会は、大手・中堅企業のBtoBマーケティングに関わる役職者・推進者がクローズドな場で知見を共有し、横のつながりを作るための会員制研究会です。年6回の対面形式（東京都内）でイベントを開催し、会員限定の調査レポート、アセスメント、エキスパートへの個別相談などを提供します。

BtoBマーケティング研究会の詳細は下記ページをご確認ください：

https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/

研究会参加のご案内

入会をご検討の方を対象に、研究会の雰囲気や内容を体験いただけるお試し参加の機会を設けています。研究会にゲストとしてご参加いただき、ご自身の課題感や期待値に合う場かどうかをご判断いただけます。

お試し参加をご希望の方は、こちらよりお問い合わせ(https://sairu.co.jp/association-trial/)ください。

株式会社才流について

才流は「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げ、さまざまな領域でのメソッド開発・発信、メソッドに基づく各種コンサルティングサービスを提供しています。

会社名：株式会社才流

所在地：東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI

設立日：2016年7月8日

代表者：代表取締役社長 栗原 康太

公式サイト：https://sairu.co.jp

担当：澤井