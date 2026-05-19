麻辣グランプリ〈麻辣湯〉2026決まる！『中華房 麻辣燙』と『海底撈麻辣燙の素』が受賞！

時色株式会社

四川フェス実行委員会（おいしい四川、麻辣連盟、時色株式会社、株式会社場創研究所）は「第5回麻辣グランプリ2026 麻辣湯編」を開催し、5月9日の四川フェス2026の会場にて結果発表をしました。

麻辣湯の頂点が決まる！

麻辣グランプリは今年で5回目の開催となります。2024年秋ごろから日本で巻き起こった麻辣湯ブーム――若い世代や女性を中心に広がる「第二次麻辣ブーム」の主役となった麻辣湯にテーマを絞り、日本全国から25社33商品のエントリーがありました。

商品はすべて記載通りに作り、すべて実食。長時間におよぶ審査の結果、今年の麻辣グランプリは以下のように決まりました。

麻辣グランプリ2026

【カップ麺】株式会社医食同源ドットコム：中華房 麻辣燙

食べた瞬間、四川の街角を思い出すほどインパクトある麻辣味。しかもコンビニやスーパーで手軽に買えるのがすごい。まさに「麻辣の民主化」を加速させた商品。蓋つきで安心してお湯を注げて、完成までわずか2分。手軽さと本格感を兼ね備えた、素晴らしい商品です！

【素】頤海日本株式会社：四川風麻辣燙の素

審査委員が食べた瞬間「もうこれしかない」とうなった一品。海底撈火鍋そのままの味わいを、牛乳や豆乳で割ることで食べやすい麻辣湯に。そのまま業務用として店舗で提供しても満足度は間違いなし。まさに「麻辣湯の素の完成形」と呼べる商品。

準グランプリ

【キット】頤海日本株式会社：トマト麻辣湯調理キット

世界で一番食べられている海底撈火鍋の人気No.1スープ――トマト味。だから味は間違いなし。そして、このキットはまさに革命的。常温で野菜がゴロゴロ真空パックされていて、たったの2分で完成する。麻辣湯の新しい形、まさにイノベーション。

審査員がピックアップした商品

左下から四川省出身のYoutuber・ヤンチャン、麻辣湯マニア・アイチーさん、東京スパイス番長シャンカール・ノグチさん。左上、四川省公認の四川料理の専門家・中川正道、麻辣連盟幹事長・菊池一弘。

各審査員が実食審査する中で、これ特においしかった！という商品が以下になります。

【鍋の素】株式会社藤商店：白麻辣湯風鍋スープ

白を基調にしたデザインが印象的で手に取りたくなる一品。最初の穏やかな辛みから後半に伸びる辛味への流れが心地よく、豆乳のコクと花椒の香りのまとまりも秀逸。─東京スパイス番長シャンカール・ノグチさん

【カップ麺】株式会社医食同源ドットコム：中華房 麻辣燙 黄色のトマト味

開けた時からもう、甘酸っぱいトマトの香りがパァッと広がります！麻辣や酸味が強すぎずやさしい口当たりで、あとを引く美味しさ。「相当食べ歩いたぞ！」という麻辣燙の達人にも、驚きと出合いをもたらすでしょう。──麻辣湯マニア・アイチーさん

【春雨キット】ハウス食品：「美味香碗」＜麻辣湯麺＞

ジャンルでいえば和製麻辣湯。薬膳の香りがほどよく、中国スパイスが効いてさっぱりと食べれてバランスもいい。野菜を追加して食べたらかなり満足感ある。またパッケージが可愛いく、手に取りやすいのもいい。─四川省公認の四川料理の専門家・中川正道

【瓶】HotPot Chai：麻辣湯の素（瓶）

本格的な麻辣湯のスパイスの香りと、ごまダレのコク深い旨味が絶妙なバランス！日本風・中国風どちらの麻辣湯好きもハマる味。便利なボトル入りのペースト状だから好きな分だけ使えて、保存も超便利！─四川省出身のYoutuber・ヤンチャン

【冷凍】伊藤ハム米久ホールディングス株式会社：麻辣湯

審査員一同の意見として、冷凍はこれが一番おいしかった！スープから具材まですべて入っていてレンチンするだけで食べれる。麻辣湯初心者も楽しめて、玄人は辛みを追加すれば満足度高くなる。─審査員一同

麻辣グランプリについて

麻辣グランプリは、日本で販売されている麻辣商品を集め、有識者がすべて実食し、その年のグランプリを決める祭典です。2021年の第1回開催から第5回目を数える今回まで、これまでに累計80社以上、255商品以上がエントリー。

手順通りに作り、すべてを実食審査しています。

「本場の麻辣の味が日本に浸透し、正しく伝わる。」ことを目指し、四川料理ファン・麻辣ファンへ向けて、まだ世に知られていない素晴らしい商品を発掘・紹介してきました。

今年のテーマは、いま日本で大人気になった「麻辣湯（マーラータン）」。四川で生まれ、中国東北でまろやかに進化し、韓国を経て、2024年秋から日本でもブレイク。若い世代や女性を中心に広がる第二次麻辣ブームの中心商品の頂点を、25社33商品の中から決定しました。

◆ 公式サイト：https://meiweisichuan.jp/malagp2026

四川フェス2026について

四川料理を広めるために2017年に始まった四川フェス。そのスピンオフ企画として2021年にスタートしたのが麻辣グランプリです。麻辣グランプリを通して、まだ世に知られていない素晴らしい商品を発掘し、多くの四川料理ファンに届けたい――そんな思いのもと運営しています。

そして今年の四川フェス2026は、過去最高の盛り上がりとなり、2日間で約7万人の来場がありました。多くの皆さまに足をお運びいただき、心より御礼申し上げます。麻辣グランプリと合わせて、四川料理＆麻辣カルチャーがさらに広がる節目の開催となりました。

これからも、四川料理を広める活動を通して、業界全体を盛り上げていきます。「一緒に麻辣でも盛り上がりたい！」「何かおもしろいことしたい！」などあればお気軽にお問合せください！

四川フェス実行委員会 委員長：中川正道