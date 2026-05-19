【人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA】快適で安全な車内空間設計のためのソリューション「感情認識AI ソフトウェア」「風洞音響測定システム」など展示

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西岡和彦）は、2026年5月27日(水)～29日(金)にパシフィコ横浜にて開催の『人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA』に出展いたします。

ブースでは、快適で安全な車内空間設計のためのソリューションとして、 クリニカルグレードの「感情認識AI ソフトウェア」をはじめ、「風洞音響測定用アコースティックカメラシステム」などを展示いたします。実際にデモを体験いただける貴重な機会です。ぜひお気軽にブースへお立ち寄りください。

また同時開催される公益社団法人自動車技術会「2026年 春季大会 学術講演会」にて、同講演会の参加登録者限定のランチョンセミナーを開催いたします。展示会ご来場の際は当社ブースとあわせてぜひお立ち寄りください。

展示会概要

出展製品 (抜粋)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64519/table/162_1_9d12031537917a7bbe1dddcbff90aad3.jpg?v=202605190951 ]感情認識AI ソフトウェア

Blueskeye社

風洞音響測定用アコースティックカメラシステム

gfai tech社

車室内音響測定・評価システム

Audio Precision社

自動車技術学会 春季大会学術講演会 ランチョンセミナー

講演1:最新空力音響風洞測定技術

EV普及により車室内の静粛性が重視される今、風切り音等の騒音源を迅速・高精度に特定することが不可欠です。本講演では、空力音響風洞に特化したgfai Tech社の最新音響可視化装置をご紹介。独自の「音を視る」技術で、開発効率を劇的に高め、次世代モビリティの快適性を実現する最適解をお伝えします。

- 日 時：2026年5月27日(水)- 時 間：11:20 ～ 11:50- 場 所：パシフィコ横浜ノースホール 3F- 部屋番号：G314+G315- 聴講登録：https://www.jsae.or.jp/enquete/luncheon_seminar202603/講演2: 感情・反応の可視化が拓くモビリティの未来 ― 安全性向上と次世代の運転体験を両立する新技術

Blueskeye社は、プライバシーに配慮した車載最適化ソフトウェアを提供しています。顔の微細な表情変化をリアルタイムで継続的に検知する独自の技術により、運転体験の向上と安全リスクの早期警告を実現。本講演では、安全で快適な移動空間を創出する、高精度な表情解析ソリューションの全貌を紹介します。

- 日 時：2026年5月28日(木)- 時 間：11:20 ～ 11:50- 場 所：パシフィコ横浜ノースホール 3F- 部屋番号：G314+G315- 聴講登録：https://www.jsae.or.jp/enquete/luncheon_seminar202601/

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

詳細を見る :https://cornestech.co.jp/info/news/20260428_48763?utm_source=prtimes&utm_medium=20260520&utm_campaign=202605_aee_info

■コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260114&utm_campaign=AMW2026_info)）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速かつフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

問い合わせ先

コーンズテクノロジー株式会社

電子機器部 オートモーティブチーム

Tel：03-5427-7566

お問い合わせフォーム：https://cornestech.co.jp/inquiry/products_automotive(https://cornestech.co.jp/inquiry_products_automotive?utm_source=PRTimes&utm_medium=20260114&utm_campaign=AMW2026_info)

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