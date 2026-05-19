【初出展】ナレッジべースAIライティングの「Emma Quick」、スタートアップが集うピッチ＆展示イベント「THE JSSA TOKYO Meetup Vol.63」にて初の公開展示へ。

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真、以降 EXIDEA）は、2026年5月21日（水）に港区立産業振興センターで開催される「THE JSSA TOKYO Meetup Vol.63」に、ブース出展ならびにエレベーターピッチ登壇にて参加いたします。

当日は、AIエージェントゾーン（第2部 ブース番号10／16:30～19:30）にて、ナレッジベースAIライティングを採用したコンテンツ生成ツール「Emma Quick」のデモ体験をご案内します。

■出展の背景

イベントの詳細はこちら :https://peatix.com/event/4898636

生成AIでコンテンツ制作のスピードとコストが大きく改善された一方、汎用AIの出力はどの企業でも似通った内容になりやすく、その企業独自の知見が反映されにくいという課題が顕在化しています。

そんななかで、AI検索の浸透によるLLMO対策の比重増加や、GoogleがE-E-A-Tや独自の一次情報をより重視する流れのなかで、コンテンツの独自性をどう担保するかはマーケティングにおける喫緊のテーマとなりました。

EXIDEAは、自社開発のSEOツール「EmmaTools」で蓄積したノウハウを土台に、自社のナレッジをAIに読み込ませてコンテンツを生成する機能「Emma Quick」を開発しました。今回のJSSA Meetup出展では、コンテンツ制作の工数や独自性の訴求に悩みをもつスタートアップならびに新規事業の担当者様に、次世代のAIライティング「Emma Quick」を直接ご体感いただくために出展いたします。

■イベント概要

名称：THE JSSA TOKYO Meetup Vol.63

日時：2026年5月21日（水）13:00～21:00 ※途中参加・退出自由

会場：港区立産業振興センター 11F（東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア）

主催：一般社団法人日本スタートアップ支援協会

共催：港区立産業振興センター

▼ブース出展

出展エリア：AIエージェントゾーン（第2部 ブース番号10）

出展時間：16:30～19:30

内容：Emma Quickのデモ体験、AI×SEOを活用したコンテンツ制作に関するご相談

▼エレベーターピッチ登壇

登壇時間：16:00～17:00

■「Emma Quick」について

EmmaQuickは現在、オールインワンSEOツール「EmmaTools(エマツールズ)」の追加モジュールとして提供されており、自社サイト全体をナレッジとして活用しながら、SEO記事の生成を支援するAIライティングサービスです。

自社サイトに掲載されている情報や表現を踏まえ、検索意図に沿った記事構成・本文生成を支援します。また、Webサイト上の情報だけでなく、社内に蓄積された資料や知見も記事生成に活用することができます。

EmmaQuickは、企業が持つ情報資産をコンテンツ制作に活かし、独自性のあるSEO記事制作を支援していきます。

■会社概要

お試しになりたい方はこちら :https://emma.tools/quick/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2026_04_prtimes_quickrelease

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

＜サービス一覧＞

AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools

BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net

BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180

動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com

総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog

JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com

WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

■本件に関するお問い合せ

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）