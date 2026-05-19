大阪発のショートシネマ『未来を散歩する』、ウクライナ「ICJ国際映画賞 2026」に正式入選--共同製作 株式会社FunMake

株式会社FunMake

クリエイターマネジメント・YouTuberタイアップ・映像制作などを手がける株式会社FunMake（ファンメイク、本社：大阪市北区、代表取締役：市位 謙太）は、U.M.I Film makersと共同製作したショートシネマ『「逢坂みどりのアフター5ルーチン」ルーチン1 未来を散歩する』が、ウクライナで開催される国際映画祭「ICJ国際映画賞 2026」に正式入選したことをお知らせいたします。本作は世界中の2,500名以上の応募作品の中から選出され、2026年5月14日のオープニングプログラムで上映されました。今後、ウクライナ西部での9月のレッドカーペットイベント、およびウクライナ国内100校での「Cinema in Schools」プログラムでの上映が予定されています。

■ ICJ国際映画賞 2026 への正式入選について

本作は、世界中から2,500名以上の映像制作者が応募した「ICJ国際映画賞 2026」において、審査を経て正式入選作品に選出されました。台詞を一切用いず、映像と音のみで物語を構築するノンバーバル作品としての表現性が評価されたものです。

■ 作品概要

作品名：「逢坂みどりのアフター5ルーチン」ルーチン1 未来を散歩する

共同製作：株式会社FunMake／U.M.I Film makers

共同監督：市位 謙太（株式会社FunMake 代表取締役）／武信 貴行（U.M.I Film makers）

主演：丹下 真寿美（T-works）

形式：ノンバーバル（台詞のないショートシネマ）

■ 物語のあらすじ

舞台は、大阪・グランフロント大阪周辺の交差点。日々の仕事を終えた主人公・逢坂みどりは、自身のキャリアやこれからの人生について、「このままでいいのだろうか」という思いを抱えながら歩いています。そのとき、大阪の上空に異変が起こり、時空が揺らぎはじめます。交差点を右へ進んだ場合の未来、左へ進んだ場合の未来--彼女は、日常の中に突然現れた人生の分岐点で、もう一つの可能性と向き合うことになります。

◼️作品スチール

歩行者信号--物語の分岐点を象徴するモチーフキャスト・スタッフ主演・丹下真寿美撮影現場夜景と交差点の二重露光--揺らぐ時空グランフロント大阪周辺の交差点を歩く主人公

■ 上映予定

2026年5月14日 オープニングプログラム

2026年9月12日 ウクライナ西部 ウージュホロド城にてレッドカーペットイベント（予定）

「Cinema in Schools」プログラム ICJ国際映画賞とマックス・サー国際映画祭との共同企画として、ウクライナ国内100校の学校で上映予定

※会場および日程は、現地の状況により主催者にて調整が行われる場合があります。最新情報はFunMake公式サイトにて随時更新いたします。

■ 共同監督・主演プロフィール

共同監督：市位 謙太 株式会社FunMake 代表取締役

共同監督：武信 貴行 U.M.I Film makers 主宰

主演：丹下 真寿美 T-works

■ 代表コメント

（共同監督・市位 謙太）

本作は、台詞を用いない映像表現で『誰かの分岐点』を描こうとした作品です。世界2,500名以上の映像制作者の応募の中からICJ国際映画賞 2026 に正式入選し、ウクライナの歴史的な舞台、そしてウクライナ国内100校での『Cinema in Schools』上映にまで届くことを、共同製作のU.M.I Film makers、主演の丹下真寿美をはじめとする関係者一同、大変光栄に受け止めております。言語を超えて届く映像表現の可能性を、今後も追求してまいります。

（共同監督・武信 貴行）

大阪の街にある見慣れた風景のすぐ隣に、ほんの少しだけSFが潜んでいる。『逢坂みどりのアフター5ルーチン』は、そんな日常に射し込む非日常を、台詞を使わず映像で描いたショートショートSFシネマです。仕事帰りの短い散歩の中で起こる、小さな世界のズレをお愉しみ頂けましたら幸いです。

■株式会社ファンメイクについて

株式会社FunMake（ファンメイク）は、大阪・グラングリーン大阪を本社とする、京都大学発のクリエイターマネジメント企業です。YouTuber・クリエイターのマネジメント、企業タイアップ、YouTubeチャンネル運営代行、映像制作、デジタル広告運用、AI STUDIO、自治体連携による公共情報戦略パートナー事業などを展開しています。

会社名：株式会社FunMake（ファンメイク）

本社所在地：〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪北館 JAM BASE 6階

代表者：代表取締役 市位 謙太

資本金：117,900,000円（資本準備金含む）

事業内容：クリエイターマネジメント／YouTuberタイアップ／YouTubeチャンネル運営代行／映像制作／デジタル広告運用／AI STUDIO／公共情報戦略パートナー

公式サイト：https://funmake.net

詳細記事：https://funmake.net/blog/osaka-midori-icj-2026

■本件に関するお問い合わせ

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