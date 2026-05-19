長野県白馬村の新設コンドミニアム「STARRY The Garden」への 総合ITパートナーシップをスタート

クロフネ株式会社

クロフネ株式会社（代表取締役：清水 康雄、東京都港区）は、長野県白馬村に竣工し2026年5月13日に販売開始となるコンドミニアム「STARRY The Garden」（運営：有限会社藤田リゾートマネージング 長野県北安曇郡白馬村）において、総合的なITサービスの提供・開発を担うパートナーシップを開始いたします。本プロジェクトは、2018年からつづく両社の協力関係をさらに深化させるものであり、最新の技術基盤を通じて、日本が世界に誇る白馬村の自然と調和した次世代のリゾート運営を支えてまいります。

有限会社藤田リゾートマネージングとクロフネ株式会社の出逢いは2018年。有限会社藤田リゾートマネージングがインバウンド向けコンドミニアム事業を立ち上げた際のオンラインサービスをクロフネ株式会社が提案したことに遡ります。その直後、世界を襲ったCOVID-19という逆風を乗り越え、未来への準備を共に進めてきました。今回の「STARRY The Garden」への取り組みは、数年の信頼の積み重ねから生まれた必然のステップです。

有限会社藤田リゾートマネージングは「STARRY The Garden」の管理運営に際して、自然と人間の触れ合い、ここに暮らす人達とオーナーや旅人との触れ合いの場をつくり、持続可能な通年山岳リゾートを目指しています。

クロフネ株式会社は「Be More Entertainment Your Business」を掲げ、ITの力で「ビジネスをより楽しく、豊かにする」ことをミッションとしています。 今回のプロジェクトでは、不動産投資としての価値と、リゾートでの体験価値が高度に融合するように有限会社藤田リゾートマネージングが大切にする「情熱と真心」をテクノロジーで形にしていきます。そのために将来的な拡張性を重視したアジャイルな開発アプローチを採用しています。

技術の選定: 進化の速いリゾートビジネスに適応するため、柔軟性と開発生産性に優れたVue 3 / Nuxt / Prismaをベースとしたモダンな技術スタックを選択。

拡張性の担保: オーナーや旅行者のニーズに合わせ、モバイル対応や多言語展開など、段階的に機能を拡張・最適化させていく設計コンセプトに基づいています。

本件は、インバウンド需要が再燃し、世界的な注目を集める長野県白馬村における、地元企業とIT企業による「地域密着型DX」のモデルケースとなり得ます。サステナブルなリゾートを目指す「STARRY The Garden」のビジョンを、長期的かつ着実なテクノロジーで支えてまいります。

開発中のサービスのスクリーンショット（画像は開発途中のものです。実際に提供するものとは異なる場合があります）。

クロフネ株式会社

2009年7月1日設立。事業内容は、ITサービスの企画、開発、運営業務。「Be More Entertainment Your Business」の理念のもと、楽しさと共にあるテクノロジーとライフスタイルの実現を目指しています。