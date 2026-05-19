株式会社アフェクトホールディングス、株式会社リベルタ、ACT BELLEZZAが名古屋市ブランドパートナーに登録されました

株式会社アフェクトホールディングス株式会社アフェクトホールディングス株式会社リベルタACT BELLEZZA

[ 登録企業 ]

● 株式会社アフェクトホールディングス(上左)

名古屋を拠点に介護事業を展開。介護施設を運営・管理しています。



● 株式会社リベルタ(上右)

介護を必要とする方へ介護施設紹介や、介護や看護に特化した人材派遣・人材紹介事業を行っています。



● ACT BELLEZZA（アクトベレッザ）(左)

名古屋駅から徒歩７分のパーソナルトレーニング・シュミレーションゴルフ・エステの複合施設です。

このたび、株式会社アフェクトホールディングスと、グループ会社の株式会社リベルタ、ACT BELLEZZAが、名古屋市シティプロモーションのブランドパートナーに登録されました。



ビジネスを通して「やさしい名古屋」＝「やさなご」をアピールできる企業として、介護事業やトレーニングジム、ゴルフレッスン、エステサロンを経営する私たちのこれまでの活動と、これからの名古屋のために取り組んでいく事業が評価されましたことを、社員一同喜ぶとともに、名古屋を代表する企業としての誇りを胸に、これからもより良いサービスをお届けする次第でございます。



[ ブランドパートナー紹介ページ ]

名古屋市シティプロモーションサイト「 やさなご」

https://www.promotion.city.nagoya.jp/partner/



これからもたくさんの人々を笑顔にできるよう、名古屋を盛り上げてまいります。

株式会社アフェクトホールディングス

株式会社アフェクトホールディングス(https://affecthd.com/)

介護施設17施設をはじめとし、パーソナルジム、インドアゴルフ、エステなどを運営。2011年株式会社ビバントとして愛知県岡崎市に創業。介護施設を中心に展開を続け、2024年複合施設ACT BELLEZZAをオープン。

企業理念の「Happiness A Lot」をキーワードに事業を展開しています。





株式会社アフェクトホールディングスは、2024年あいち女性輝きカンパニー 奨励賞を受賞いたしました。また、2025年女性活躍推進法に基づく認定制度「えるぼし」において、最高位である「プラチナえるぼし」認定を取得しました。「プラチナえるぼし」を取得している企業は愛知県で４社のみです。

左から：トモニン・プラチナえるぼし・あいち女性輝きカンパニー奨励賞・あいち女性の活躍プロモーションリーダー

総合介護事業 クルールグループ(https://www.couleurcourt-okazaki.com/)

名古屋市を運営拠点とし、一宮市、津島市、岡崎市、豊田市、岐阜市、大垣市、各務原市にサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの介護施設16施設を展開しているグループ会社です。

5/14(木)～16(土)には、17施設めとなる「クルール岐阜日野東」の内覧会が実施されます。

クルールグループは今後も積極的に施設展開と介護と医療の連携を推し進め、超高齢化社会に貢献できる介護施設の在り方を追求し続けて参ります。

株式会社リベルタ

株式会社リベルタ(https://re-berta.jp/)

リベルタはグループで介護施設を運営するノウハウを活かし、介護を必要とする方への介護施設の紹介事業と、介護・看護に特化した人材派遣・人材紹介事業を行っています。

介護と看護の現場から地域社会の健康と”幸せ”を支えるべくリベルタは活動して参ります。

ACT BELLEZZA

ACT BELLEZZA(アクトベレッザ)(https://act-bellezza.studio.site/)

名古屋駅と国際センター駅から徒歩７分のパーソナルジム、インドアゴルフ、エステサロンの複合施設です。忙しく働く人に、日々の運動での健康づくりや、美しさを追求する方に癒しの空間を提供しています。

お問い合わせ

株式会社アフェクトホールディングス メディア企画課

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-20-9 三晃社ビル3F

TEL:052-962-0966 FAX:052-962-0967

Mail:vivant.honbu@vivant.co.jp