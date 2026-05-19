カルチャーリー、企業文化をWantedly上の採用広報に反映する「Wantedlyカルチャー採用伴走支援」を開始

株式会社カルチャーリー

企業文化の可視化・言語化を支援する株式会社カルチャーリー（本社：札幌市中央区、代表取締役社長：金澤ジョーダン 、以下「カルチャーリー」）は、Wantedly Partnersプログラムへの参画を機に、企業文化や働く人の魅力をWantedly上の会社ページ・募集・ストーリーに反映する採用広報サービス「Wantedlyカルチャー採用伴走支援」を開始しました。

本サービスでは、採用ターゲットや企業文化、働き方の特徴を整理し、候補者に会社らしさが伝わるWantedly上の採用コミュニケーションを、初期設計から月次改善まで伴走します。

単なるWantedly運用代行ではなく、企業文化の言語化を起点に、候補者が「この会社で働くイメージ」を持ちやすい採用接点づくりを行います。

背景

採用活動において、候補者が企業を選ぶ際の判断材料は、給与や仕事内容、福利厚生といった条件面だけではありません。

特に成長企業では、事業の方向性、働く人の価値観、チームの雰囲気、意思決定の基準、入社後に期待される役割など、企業文化に関わる情報も、候補者が企業を理解するうえで重要になっています。

一方で、多くの企業では、自社の魅力や働き方が社内では当たり前になっているため、候補者に伝わる言葉として十分に整理されていないことがあります。

Wantedlyは、会社ページ・募集・ストーリーを通じて、企業の価値観や働く人の魅力を発信できる採用チャネルです。一方で、自由度が高いからこそ、何をどのように発信すべきかが企業ごとに問われます。

そのため、単に募集を掲載するだけでは、会社の価値観や働く人の魅力、入社後に期待される役割が候補者に十分伝わらない場合があります。会社ページが企業概要にとどまる、募集文が仕事内容や条件説明に偏る、ストーリー記事のテーマが続かないといった課題も起こりがちです。

カルチャーリーは、企業文化の可視化・言語化を支援してきた知見をもとに、Wantedly上の会社ページ・募集・ストーリーを、企業文化が候補者に伝わる採用接点として活用できるよう支援します。

サービス概要

「Wantedlyカルチャー採用伴走支援」は、企業文化や働く人の魅力を候補者に伝わる言葉に整理し、Wantedlyの会社ページ・募集・ストーリー・スカウト文面に反映する月次伴走型の採用広報サービスです。

初期設計では、採用ターゲット、会社の魅力、働き方、価値観、候補者に伝えるべき情報を整理し、Wantedly上の採用コミュニケーションの土台を整えます。

その後、月次で募集文、ストーリー記事、スカウト文面などを改善しながら、採用メッセージの一貫性を継続的に高めていきます。

一般的な募集作成や記事制作だけでなく、企業の価値観、意思決定の基準、働く人の特徴、候補者に伝えるべき前提を整理したうえで、Wantedly上の各接点に一貫した採用メッセージを反映します。

提供形態は、初期設計と月次伴走を組み合わせたプランとして、支援範囲に応じて個別に設計します。

支援内容

初期設計フェーズ

初期設計フェーズでは、Wantedly運用の土台となる採用メッセージと主要コンテンツを整えます。

主な内容は以下の通りです。

- 企業文化・採用メッセージヒアリング- Wantedly会社ページの改善- 募集文の作成・改善- ストーリー記事の企画・執筆- 今後の運用方針設計

企業文化・採用メッセージヒアリングでは、採用したい人物像、会社の魅力、働き方、チームの価値観、入社後ギャップになりやすい点などを整理します。

そのうえで、会社ページや募集文、ストーリー記事を通じて、候補者に伝えるべき情報を設計します。

月次伴走フェーズ

初期設計後は、Wantedly上の採用コミュニケーションを継続的に改善します。

主な内容は以下の通りです。

- 月次改善ミーティング- 募集文の改善- ストーリー記事の企画- 必要に応じた記事制作- スカウト文面の改善- 採用状況や運用状況を踏まえたメッセージ調整- 簡易レポート- 次月の改善提案

会社ページ・募集・ストーリー・スカウト文面の一貫性を高めながら、Wantedlyを会社らしさが伝わる採用広報チャネルとして活用できる状態を目指します。

主な対象企業

本サービスは、Wantedlyをこれから活用したい企業、すでに導入しているものの十分に運用できていない企業、採用広報に力を入れたいものの発信内容の整理に課題を感じている企業を主な対象としています。

特に、複数職種で採用を進める成長企業や、自社の文化・働き方の魅力を候補者に丁寧に伝えたい企業を想定しています。

代表コメント

株式会社カルチャーリー｜代表取締役社長｜金澤ジョーダン

採用において重要なのは、条件を並べることだけではなく、「この会社で働くとはどういうことか」が候補者に伝わることだと考えています。

企業文化や働く人の魅力は、社内では当たり前になっているからこそ、候補者に伝わる言葉にするのが難しい領域です。その言語化が不十分なまま採用活動を進めると、会社の魅力が伝わりきらなかったり、入社前後の期待値ギャップにつながったりすることがあります。

Wantedlyは、会社ページ・募集・ストーリーを通じて、企業の価値観や働く人の想いを候補者に届けられる採用接点です。カルチャーリーでは、企業文化の言語化を起点に、Wantedly上で会社らしさが自然に伝わる採用広報運用を支援してまいります。

今後の展開

カルチャーリーは、「Wantedlyカルチャー採用伴走支援」を通じて、企業文化を候補者に伝わる形に整理し、採用広報の現場に反映する取り組みを進めてまいります。

今後は、Wantedlyを活用した会社ページ・募集・ストーリーの改善に加え、採用広報コンテンツの企画、候補者向けメッセージの整理、入社前の期待値ギャップを生みにくくするための情報設計など、企業文化を起点とした採用コミュニケーション支援を広げていく予定です。

カルチャーリーは、企業が自社らしさを言語化し、候補者がより納得感を持って会社を理解できる採用接点づくりを支援してまいります。

株式会社カルチャーリーについて

株式会社カルチャーリーは、企業文化の可視化・言語化を通じて、採用・定着・組織づくりにおける見えにくい認識のズレを整理する会社です。企業文化診断、採用広報支援、ストーリー制作などを通じて、組織の中にある価値観や働く人の魅力を、社内外に伝わる言葉へと整理します。

会社名：株式会社カルチャーリー

所在地：北海道札幌市中央区南1条西2丁目1-2

代表者：代表取締役社長 金澤ジョーダン

Webサイト：https://www.culturally.co.jp

お問い合わせ：kanazawa@culturally.co.jp