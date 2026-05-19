Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC

フロリダ州ウェストパームビーチ発 - 米国証券法および国際的な企業取引の最前線に立つ大手専門法律事務所、Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC（以下「ALC」）は本日、日米資本市場コリドーに特化して最適化されたデジタル・インテリジェンス・プラットフォームの包括的なリニューアルを発表しました。本プラットフォームは、250億ドル規模に及ぶ取引実績と20年以上にわたるリーガル分野での主導的地位を基盤として構築されており、日本企業が米国IPOを実行する場合や、戦略的なクロスボーダーM&Aを行う際の決定的な架け橋として機能することを目的としています。

ALCは、新規株式公開（IPO）、直接上場、デSPAC取引などを通じて米国上場を目指す日本企業にとって、頼れる法律顧問事務所となっています。同事務所は、これまでで最も革新的なクロスボーダー上場案件のいくつかに助言を提供しており、その中には、米国預託証券（ADR）ではなく、日本株をニューヨーク証券取引所（NYSE）とナスダックの両方に上場させた史上初の米国IPOも含まれます。このコンセプトは、ALCが数年前に提唱し、DTCをはじめとする市場参加者との協力を経て実現しました。また、同事務所は、日本企業の10億ドルを超えるデSPAC取引や、ADRを用いた複数のIPO案件にも助言を提供してきました。

日本企業の米国上場に向けた戦略的ロードマップ

本アップデートされたプラットフォームは、日本企業の取締役会および経営幹部（Cスイート）が米国における上場形態の各種選択肢を検討し、国際投資に伴う複雑性に対応するための、詳細かつ技術的なインテリジェンスを提供します。本インテリジェンス・フレームワークは、上場プロセスに伴うリスクを低減し、米国基準へのコンプライアンスを確保することを目的としています。

新規株式公開（IPO）およびダイレクト・リスティング: 外国民間発行体（Foreign Private Issuers）に対するSEC登録プロセス、財務情報開示要件、ならびにナスダックおよびニューヨーク証券取引所の上場要件に関する固有の論点について包括的に分析します。また、普通株式による米国IPOの戦略的実行を含め、米国上場に関する詳細な検討を提供します。

de-SPAC取引およびリバース・マージャー: 米国公開市場への代替的な上場手段に関する専門的ガイダンスを提供し、法的スキームの構造および合併後のSEC報告義務について技術的観点から詳細に解説します。本分野におけるALCの10億ドル規模の実績に裏付けられています。

グローバルSECコンプライアンス・カウンセル: 米国証券法に基づく継続的な規制対応に関する詳細なフレームワークを提供し、日本企業が機関投資家からの信頼および株主価値を保護するために求められる高度な開示基準を維持できるよう支援します。

クロスボーダーM&Aに関する高度なインテリジェンス

資本市場へのアクセスに加え、本プラットフォームは同事務所のM&A（合併・買収）プラクティスに関するセクションを大幅に拡充しています。クロスボーダーM&Aにおけるトップレベルのリーガルアドバイザーとして、ALCは日本企業に対し、米国企業の買収や国際投資戦略といったハイレベルな取引に必要な技術的な深度を提供しています。具体的には以下の分野が含まれます。

クロスボーダー取引ストラクチャリング：日本企業が米国の資産を取得または合併する際に必要となる法的・構造的要件に関する専門的知見を提供し、複数法域にまたがる円滑な統合を実現します。

ミッドマーケットM&Aおよび事業売却（ディベストメント）：初期のデューデリジェンスからクロージングに至るまで、取引プロセス全体に関する戦略的ガイダンスを提供し、ディールの確実性および規制対応の精緻さを重視します。

コーポレート・リストラクチャリングおよび法域横断的移行：資本構造の抜本的な変更や、米国主要金融ハブへの事業拡大を進める日本企業向けに、技術的リソースと実務的支援を提供します。

ダイレクト・リード・パートナー・エンゲージメント

今回のリニューアルは、ALCが重視する「パートナー主導型エンゲージメント・モデル」へのコミットメントを改めて強化するものです。このモデルは、日米間の取引において求められる高度な連携と調整に不可欠なものです。大規模な法律事務所においては、国際案件がジュニアスタッフによって対応されることも少なくありませんが、ALCでは、取引ストラクチャリングの初期段階から規制上の課題を先読みするパートナーによる直接的かつ上級レベルのリーガルアドバイスを日本のクライアントに提供しています。

「当事務所の使命は、日本の経営層に対し、米国市場戦略を確実に実行するために必要な法的な明確性と、250億ドル規模の取引実績に裏付けられた信頼性を提供することです」と同事務所パートナーは述べています。「当社はデジタルプレゼンスを、クロージング現場で提供する高度な専門性を反映した技術的リポジトリへと進化させました。」

同事務所の日本市場向け専門サービスに関する詳細、または拡充された技術コンテンツについては、公式ウェブサイトをご覧ください。