AIアイデア発散ツール「HASSAN」、大垣共立銀行の新規事業創出プログラム「OKB X」の公式ツールに採用

Spready株式会社

Spready株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐古雅亮、以下「Spready」）は、株式会社大垣共立銀行（以下「OKB」）が始動する、地域企業の新規事業創出をサポートするオープンイノベーション・プログラム「OKB X」において、当社のAIアイデア発散ツール「HASSAN」が導入されることをお知らせいたします。

本取り組みの背景

OKBが運営する「OKB SCLAMB」は、2024年4月の開設以降、産学官のマッチングや起業家支援を通じて、地域経済の成長と社会課題の解決に取り組んできました。 今回始動する「OKB X」は、「未知への挑戦（X=可能性）」「既存事業との掛け算（Transformation）」「多種多様な共創（Cross）」をコンセプトに掲げ、地域企業が抱える「新規事業のアイデアを形にし、実装までを一気通貫でサポートする」プログラムです。

Spreadyは、本プログラムの「全てをアクションで語る」「仮説から実装までを伴走する」というコミットメントに深く共感し、新規事業創出ツール「HASSAN」を通じて、地域企業の挑戦を強力にバックアップいたします。

「HASSAN」が提供する価値：アイデアの「量」と「客観性」で壁を突破

本プログラムのうち、ビジネスプランの仮説・実証を通じて事業のゼロイチを実践する「Shoot X」コースにおいて、HASSANは以下の役割を担います。

AIによる多角的なアイデア発散: 過去2,000件以上の新規事業データを活用し、企業が持つ独自の強みに基づいた新規事業のアイデアリスト（20～50件程度）を提示します。

「思考の癖」からの脱却: 自社内だけでは陥りがちな固定観念を、AIが客観的な視点で打破し、新たな事業の可能性を可視化します。

検証プロセスの高速化: アイデア創出から仮説構築への移行をスムーズにし、限られた期間内での事業化の精度を高める基盤となります。

新規事業創出ツール「HASSAN」について

「HASSAN」は、新規事業開発におけるアイデア創出をDXするAIツールです。 数万件の事業トレンドやフレームワークを学習したAIが、ユーザーの入力したキーワードやアセット情報に基づき、瞬時に事業案や具体的な提供価値を提案します。属人的になりがちな新規事業の初期工程を標準化・高速化し、事業担当者が顧客インタビューなどの本来時間をかけるべき業務に集中できる環境を提供します。

HASSANサービスサイトURL：https://client.spready.jp/hassan

Spready株式会社について

Spready株式会社は多くの事業会社が暗中模索で進める新規事業プロセスを、テクノロジーの力で、再定義することに挑戦するスタートアップです。

新規事業特化AIサービス「HASSAN」、新規事業検証のためのインタビュープラットフォーム「Spready」、新規事業の伴走支援事業、及び、業界最大規模の新規事業カンファレンス「NEXT Innovation Summit」の運営を行っています。

会社名：Spready株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

代表取締役：佐古雅亮

設立：2018年5月1日

コーポレートサイト：https://spready.co.jp/