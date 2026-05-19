【2027年合格目標】測量士補試験対策講座｜合格カリキュラム（フル・ライト）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、2027年合格目標の測量士補試験対策講座合格カリキュラム（フル・ライト）をリリースいたしました。

■測量士補試験合格カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryoshiho_nyumon/

最新の「測量法」「作業規程の準則」の改正に完全対応！

測量系資格取得の第一歩をここから！

合格率脅威の95.8%のカリキュラムで確実な合格を狙う！

■こんな方にオススメ

測量系資格試験の学習が初めての方

土地家屋調査士試験 午前免除を受けたい方

他社・独学で測量士補試験を学習していたが挫折してしまった方

測量に関わる仕事をしていてキャリアアップを目指す方

■合格実績

■合格者の声はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryosiho_voice/

1.合格率が高い完成されたカリキュラム！

文系・未経験からでも最短ルートで合格を掴む

基礎から実践、直前対策までを最短ルートで！本カリキュラムでは、「総合講義」と過去7年分の過去問集を軸に、得点源となる「計算問題」と「文章問題」をパターン化して徹底攻略します。全論点を網羅した効率的な講義と、本試験を想定した「実力診断模試」を組み合わせることで、初学者からでも迷うことなく、短期間で確実な合格力を養成するカリキュラムです。

文系の方でも、初めて学習する方も、楽しく学習を継続し合格を目指せる！

本カリキュラムは、測量士補試験を知り尽くした中山講師が、測量士補試験の学習が初めての方を対象に、ゼロから安心して合格できるチカラを身につけていただくカリキュラムです。

理系ではない方や計算が苦手な方にも分かるように、どこよりも「分かりやすく」「楽しく」「テンポよく」伝えてまいりますので、他社・独学で測量士補試験を学習していたが挫折してしまった方でも無理なく学習を継続し、短期合格を狙っていただけます。

テキストの基礎学習と過去問が連動！

測量士補試験の特徴は「過去問が繰り返し出題される」ことです。テキストでの基礎学習と過去問集が連動するよう双方を行き来できる索引を掲載しており、合格の最短ルートで学習いただけるような教材にしました。

これにより、過去問で解けなかった箇所をテキストで確認する時や、テキストで学習した内容を過去問で演習する際も効率的に学習を進めることができます。

無駄を省いた効率的なカリキュラムなので、働きながらの学習でも安心です。

全範囲を過不足なく網羅した論点学習で総まとめ

総まとめ学習用講座として、「パターンで攻略！計算問題」「ローラーで攻略！文章問題」の2講座を用意しています。

「パターンで攻略！計算問題」は過去に出題された計算問題のすべてのパターンの解法を、「ローラーで攻略！文章問題」は過去に出題された午前試験の文章問題を整理し重複をなくして全論点について解説した講座で、計算問題と文章問題の両方を全範囲総復習します。

本講座にて、「なんとなく解けていた」を徹底的に潰し、理解した上での確実な得点を増やします。

2.フォロー制度

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」（2026年6月15日からスタート）

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

短答セルフチェックWebテスト（2026年7月からスタート）

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

3.継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

■測量士補試験合格カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryoshiho_nyumon/

■アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

■合格特典でモチベーションアップ

2027年合格目標 測量士補試験 合格カリキュラムをお申込みいただいた方が2027年の測量士補試験に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金1万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

※フルカリキュラム受講生のみが対象です。

合格後はアガルートキャリアがしっかりサポートします！

アガルートは、受講から就職まで、あなたに寄り添うパートナーです。

合格後は、アガルートキャリアが就職・転職までサポートします。領域専門のコンサルタントが担当するため、これまでの経歴や資格を活かした最適な転職を実現します。

未経験でも大丈夫！まずは、お気軽にご相談ください。

詳細を見る :https://agaroot-career.jp/

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

最大20％OFF！

各種割引制度を設けております。

■測量士補試験合格カリキュラム（フル・ライト）の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/chousashi/sokuryoshiho_nyumon/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

【グループ会社・グループ会社サービス】

株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/

アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/

Education Career：https://education-career.jp/

株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/

株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/

株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/

株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/

株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/

買取バリュー：https://kaitori-value.jp/

株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/

株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/

アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/