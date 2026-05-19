岡山市内最大級のデジタルサイネージが誕生！1日5万台が往来する交通の要衝・大雲寺交差点に「大雲寺ビジョン」が2026年7月1日(水)グランドオープン

株式会社KANAME

ニシキ・アセットプラン株式会社（岡山市）とデジタルサイネージ事業を展開する株式会社KANAME（岡山市）は、岡山市の交通の要衝であり、経済と文化が交わる「大雲寺交差点」に、岡山市内最大級となる高精細デジタルサイネージ「大雲寺ビジョン」を設置し、2026年7月1日（火）より放映を開始いたします。

国道2号線と岡山最大級の歓楽街「中央町・田町」の結節点に位置し、1日約50,000台～60,000台の交通量へアプローチが可能 。信号待ちによる自然な滞留時間を活かした、新たな都市型ランドマークメディアとして、地域経済の活性化と企業のブランド認知向上に貢献してまいります。

「大雲寺ビジョン」3つの特長

1. 岡山市内最大級、横幅10メートルの大型ビジョン

岡山市内でも最大級となる、横幅10,000mm、総面積35平方メートル の大型スクリーンを採用 。高精細ピッチ（P4.81mm）と高輝度仕様（5,000cd/m）により、昼夜を問わず高い視認性を実現します。

2. 信号待ちによる高い接触率

高速道路沿い広告とは異なり、交差点特有の信号待ちによる滞留時間が発生するため、歩行者・ドライバー双方に対し、自然な形で映像接触が期待できます。約100m手前からでも視認可能な大型スクリーンにより、高い広告到達効果が期待されます。

3. 深夜25時まで放映！「ナイトタイムエコノミー」に対応

一般的な屋外ビジョンが22時～23時頃に放映終了するなか、「大雲寺ビジョン」は深夜1時（25:00）まで放映を実施 。歓楽街への導線という立地特性を活かし、飲食・サービス業をはじめ、夜間需要をターゲットとした広告訴求にも対応可能です。

時間帯によって変化する「2つの顔」

【DAY TIME（07:00-18:00）】

ビジネスマン、物流ドライバー、周辺住民などへのアプローチが可能。不動産、自動車関連、BtoBサービス、採用広告などに適しています。



【NIGHT TIME（18:00-25:00）】

飲食利用者やナイトタイム利用者への訴求が可能。飲食店、ナイトレジャー、求人、ブランド訴求型広告などに適しています。

媒体概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182766/table/1_1_d4ed59ae7c46a89798ed5fbb6df28159.jpg?v=202605190851 ]

※現在、一部仕様は調整中のため変更となる場合がございます。

媒体掲載の価格につきましては、下記よりお問い合わせください。

デジタルサイネージのお問い合わせ :https://kaname.okayama.jp/

主な広告想定業種

１.建築・不動産業界

２.運送・物流業界

３.葬儀・セレモニー業界

４.産業廃棄物・環境サービス業界

５.採用・人材関連業界

メッセージ

株式会社KAMANE 代表取締役 山根 庸慈岡山を、もっと明るく、もっと元気に

その想いを形にしたのが、この『大雲寺ビジョン』です。

岡山には、素晴らしい技術やサービスを持つ企業、そして魅力的なコンテンツが数多く存在しています。しかし、それらの魅力が街を行き交う人々へ十分に届き、街全体の活気へとつながる情報発信の場は、まだ多くありません。

今回、岡山の大動脈である国道2号線と、地域経済を支える繁華街の結節点である大雲寺交差点に大型ビジョンを設置したのは、この場所を岡山の新たな「情報の発信拠点」にしたいという想いからです。

私たちは大雲寺ビジョンの提供を通じて、単に広告を放映するだけではなく、岡山で挑戦する企業や人の想いを街へ届け、地域経済の活性化やナイトタイムエコノミーの発展に貢献してまいります。

新しく生まれ変わる大雲寺の風景に、ぜひご期待ください。

運営体制

本媒体はニシキ・アセットプラン株式会社が主媒体として展開し、株式会社KANAMEが施工・運営・広告販売を担当しております。

本件に関するお問い合わせ

株式会社KANAME

担当：山根

住所：岡山市南区浦安本町99ー2

Mail：yamane@kaname.okayama.jp

TEL : 070-8472-5554

受付時間：平日 9:00～17:00（年末年始・GW・お盆除く）