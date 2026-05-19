いざというときの水と情報を守る。Greeshowの携帯浄水器＆防災ラジオが対象の14日間限定セール。

メリショー・ジャパン 株式会社

防災グッズの専門ブランド「Greeshow（グリーショー）」は、2026年5月20日（水）から6月2日（火）までの期間限定で、公式ストア全商品を対象とした「スマイルセール」 を開催いたします。

このたびのキャンペーンは、近年頻発する豪雨や大型台風、いつ発生してもおかしくないとされる大規模地震に備え、少しでも多くの方に「日常的な防災準備」を身近に感じていただきたいという想いから実施するものです。

■ セール概要

項目詳細：

キャンペーン名： スマイルセール

期間：2026年5月20日（水）～6月2日（火）の14日間

対象：Greeshow公式ストア全商品

特典：期間限定特別価格にて提供

■ キャンペーン実施の背景

近年、日本各地で観測史上最多となる豪雨災害や線状降水帯の発生、南海トラフ地震への警戒など、自然災害への備えの重要性はかつてないほど高まっています。しかしながら、防災用品の必要性を認識しつつも、「何を準備すればよいかわからない」「後回しにしてしまっている」という声は少なくありません。

Greeshowは、こうした課題に対して「まずは1つから、気軽に備えられる」をコンセプトに、日常生活にも溶け込みやすいデザインと機能性を両立した防災グッズを開発しています。

■ おすすめ商品ラインナップ

GS-2809電動式携帯浄水器はは5段階フィルターで健康の水を提供し、ワンタッチ操作で手軽に使用可能。手動ポンプとソーラー充電対応で、どんな場所でも頼れる一台。軽量コンパクトで、アウトドアや非常時に最適です。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DS5T36P2

通常価格：13980円

セール価格：10907円

商品リンク（交換用フィルターセット付き）：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FBGFDJR3

通常価格：18980円

セール価格：13922円

GS-289ストロー式携帯浄水器は0.01μm中空糸膜フィルターで微粒子・濁り・雑味を除去。毎分1,000mlの高速浄水、総ろ過水量8,000Lを実現。アウトドアから災害時まで、携帯に便利な高性能防災用浄水器です。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0G3H4L7NJ

通常価格：3980円

セール価格：2980円

GS-28H1ストロー式携帯浄水器は0.01μmの高性能フィルターが、目に見えない微粒子や濁り、雑味を徹底除去。さらに、フィルターは交換可能。本体を何度も使い続けられるため、新品のようなろ過能力を長期にわたり維持できるだけでなく、コストも環境負荷も最 小限に抑えられます。 アウトドアからいざという時の災害対策まで活躍できる防災グッズです。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0F7RDNTP3

通常価格：2980円

セール価格：1948円

GS-298多機能防災ラジオは、明かり・電源・命を守る情報--必要なすべてをこれ1台に凝縮。日常のレジャーから災害時の備えまで、家族の安心を支える防災グッズです。

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FPM41VXS

通常価格：4980円

セール価格：3743円

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FX48SGR3

通常価格：4980円

セール価格：3744円

通常価格：4980円

セール価格：3443円

■ 会社概要

ブランド名：Greeshow（グリーショー）

事業内容：防災グッズ、アウトドア用品の企画・販売

取り扱い商品：非常用簡易トイレ、携帯型浄水器、防災セットなど

Greeshowは、「いざというときの安心を、もっと身近に」をミッションに掲げ、日常生活に無理なく溶け込む防災アイテムを提供し続けています。

■【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お問い合わせ▼

●Amazon公式ストア: https://www.amazon.co.jp/greeshow

●Greeshow公式楽天市場: https://www.rakuten.co.jp/keynice/

●Greeshow公式サイト: https://www.greeshow.com

●メールアドレス：support@greeshow.com

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