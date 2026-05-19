ヘア＆メイクアップアーティスト イガリシノブ、音楽フェス「ACO CHiLL CAMP 2026」にて親子参加型“こどもメ育”ブース『顔パズル！キッズメイクラボ』を開催

株式会社MERCIHOMME顔パズルメイクキッズラボ実施風景

本企画は、“かわいくなるためのメイク”ではなく、“自分の顔を知り、表現するためのメイク”をテーマにした子ども向け美容教育コンテンツです。

会場では、UVケア体験やリップ体験、顔のバランスを遊びながら学べる「顔パズル」などを実施。子どもたちが「顔って自由なんだ」「自分の顔って面白い」と感じられる時間を提供しました。

親子で向き合いながら参加する姿や、男の子も自然に参加する様子が見られるなど、“美容”をコミュニケーションとして楽しむ空間が生まれました。

顔パズルメイクキッズラボ実施風景



イガリシノブは近年、「メ育（メイク教育）」という活動を通じ、小中学生へ向けた美容教育に取り組んでいます。

SNS時代の今、子どもたちは幼い頃から“見られること”や“正解の顔”に触れる機会が増える一方で、「自分の顔を知る」「自分らしく表現する」という体験が不足していると感じています。

その中でイガリは、

「メイクは隠すためではなく、自分を知るためのもの」

「顔は点でできている」

という独自の理論をもとに、“感覚”として美容を伝える活動を続けています。

今回の『顔パズル！キッズメイクラボ』では、

・UVについて学ぶ体験

・リップを使った表現体験

・顔のバランスを遊びながら学ぶ「顔パズル」

・親子で向き合うコミュニケーション体験

などを実施しました。

会場では、子どもたちが変顔をしたり、笑ったり、鏡をのぞき込んだりしながら、“顔全部を使って楽しむ”姿が多く見られました。

また、“美容”をテーマにしながらも、男の子も自然に参加し、それぞれが自由に楽しむ様子が印象的な2日間となりました。

今後もイガリシノブは、美容を単なる“見た目を整えるもの”ではなく、「感情」「コミュニケーション」「教育」へ広げる活動として展開してまいります。

顔パズルメイクキッズラボ実施風景顔パズルメイクキッズラボ実施風景

【イガリシノブ コメント】

メイクって、“かわいくなる技術”だけじゃないと思っています。

自分の顔を触って、

笑って、

人と向き合って、

「わたしってこうなんだ」って知ること。

それもメイクだと思うんです。

子どもたちが、顔全部を使って笑っている姿を見て、

やっぱり“美容”って自由なんだなと改めて感じました。

そして応援したい気持ちでいっぱいです。

これからも“メ育”という形で、

子どもたちに「自分を楽しむ感覚」を届けていきたいと思っています。



■協賛ブランド（アルファベット順）

・AVANCE・Biore・CANMAKE・CEZANNE・Curel