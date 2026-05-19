Bright Data Ltd

世界をリードする公開ウェブデータ・プラットフォームであるBright Data(本社:イスラエ

ル、CEO:Or Lenchner)は本日、AIエージェントのエコシステムを支援するため、新たに「e

コマース・パイロット・プログラム」のデータ基盤として最適化されたソリューションの提供

を開始することを発表しました。

本発表は、IBMが発表した「watsonx Orchestrate eCommerce pilot for AI agents」に呼応する

ものであり、AIエージェントがeコマース領域において単なる「質問への回答者」から「自律的

な実行者」へと進化するための信頼性の高いデータパイプラインを提供します。

AIエージェントに「生きた知識」を供給

従来のAIは静的な学習データに依存していましたが、今日のeコマース市場では分刻みの価格変動や在庫状況の把握が不可欠です。Bright Dataのインフラストラクチャは、watsonx Orchestrateのようなオーケストレーション・レイヤーとシームレスに統合し、AIエージェントがリアルタイムの市場データに直接アクセスすることを可能にします。

今回のソリューションの主な特長:エージェント専用Scraper API: AIエージェントが理解しやすい構造化されたデータ(JSON形式)を、AmazonやeBay、楽天などの主要マーケットプレイスからリアルタイムで抽出。

最高水準の信頼性とガバナンス: 99.99%のアップタイムを誇るプロキシネットワークにより、AIエージェントの動作を止めることなく、倫理的かつ法的に準拠したデータ収集を実現。

シームレスな統合: MCP(Model Context Protocol)や主要なAIフレームワークに対応し、開発者はインフラの構築に時間を割くことなく、エージェントのロジック開発に集中可能。

Bright Data CEO、Or Lenchnerのコメント

「AIエージェントの真の価値は、そのアクションの根拠となるデータの品質に依存します。

IBMのようなリーダー企業がAIエージェントのオーケストレーションを推進する中で、Bright

Dataはそれらのエージェントに正確な『外部世界の視覚』を提供します。当社のeコマース・

データ・インフラにより、企業は市場の変化に即座に反応できる真にインテリジェントな自律

型エージェントを構築できるようになります。」

パイロットプログラムの概要

本プログラムでは、限定期間中、AIエージェント開発に特化したデータセットとスクレイピン

グ・インフラを特別パッケージで提供します。これにより、企業は以下のユースケースを迅速

に実現できます:

- 競合他社の価格戦略をリアルタイムで監視し、自社価格を自動調整する価格最適化エージェント。- 消費者のトレンドをSNSやレビューから分析し、次にヒットする商品を予測する市場調査エージェント。- サプライチェーンの混乱を検知し、代替の調達先を提案するロジスティクス支援エージェント。

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Bright Dataについて Bright Dataは、AIおよびBI向けの世界No.1ウェブデータインフラ企業です。Fortune 500企業、学術機関、非営利団体、中小企業などが、Bright Dataのソリューションを利用して、最も効率的かつ信頼性の高い柔軟な方法で公共のウェブデータを収集し、ビジネスに不可欠な意思決定を迅速かつ的確に行っています。

担当者情報

Bright Data 日本市場マーケティング担当

氏名：Cynthia Cheng

Email：cynthia@brightdata.com

Bright Data 日本市場営業担当

氏名：Keiko Zeltzer

Email：keiko@brightdata.com