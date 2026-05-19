150社超が導入のexaBase IRアシスタント、機関投資家データベース管理機能の提供を開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO︓春田 真、以下エクサウィザーズ）のグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、業務特化型生成AIサービスである「exaBase IRアシスタント」において、機関投資家データベース管理機能の提供を開始しました。自社の機関投資家・アナリストの情報と面談議事録を紐付けて一元管理し、事前準備から集計・分析、組織的なナレッジ蓄積まで、投資家との関係性強化の活動を支援します。

☑ 背景

exaBase IRアシスタントは、IR面談に特化した議事録とレポート生成、決算説明会・株主総会に向けた想定問答の生成機能などを提供し、これまでに150社超のIR業務効率化を支援してきました。

この度、「面談前に投資家の関心領域や過去の発言を踏まえた準備をしたい」「新任のIR担当者でも、これまでの面談履歴を踏まえた対応ができるようにしたい」「投資家動向を属性別に集計し、経営層への報告に活かしたい」といった声にお応えすべく、面談議事録機能と連動した投資家データベース管理機能を新たに搭載しました。

☑ 主なアップデート内容

・ 機関投資家情報のデータベース化：自社と面談をした機関投資家ごとに、法人としての投資方針や保有株式、リージョン、初回面談日などの情報をデータベース上で登録・管理できるようになりました。

・ アナリストごとの情報蓄積：機関投資家に所属するアナリストの、投資属性・傾向、過去の経歴、初回面談日などを登録できます。

・ 自社側面談担当者の管理：自社のIR担当者・経営陣など、面談に対応する側のメンバーについて、所属部門や役割をデータベース上で管理することが可能です。

・ 面談議事録との紐付け：投資家・アナリストの情報と、これまで議事録機能で蓄積してきた面談記録を紐付け、過去のやり取りを横断的に確認できます。

☑ 今後の展開

図1：exaBase IRアシスタントの機関投資家データベース作成機能図2：これまでにexaBase IRアシスタントを導入いただいた企業（一部）

今後は、投資家動向の集計・分析機能を強化し、投資属性別・リージョン別・面談規模別・面談形式別の件数集計に加え、質問傾向の上位カテゴリや投資家の主な関心領域の分析を可能にすることで、IR戦略の高度化を支援できることを目指します。

☑ exaBase IRアシスタントについて

exaBase IRアシスタントは、投資家面談の対応・分析・レポート作成、決算説明会・株主総会等に向けた想定問答の準備という、2つの場面で活用できます。

投資家面談では、日英混在の会話にも対応するIR面談特化の議事録自動生成、機関投資家・アナリスト情報と面談履歴の一元管理、集計・分析・レポート作成などを提供しています。想定問答の準備では、各種開示資料をデータソースに、想定質問と回答案をAIが自動生成します。

今後も様々な新機能のリリースを通して、上場企業の情報開示実務をテクノロジーで一貫してサポートする「IR Tech」を推進してまいります。

exaBase IRアシスタント サイトURL：https://exawizards.com/exabase/ir-assistant

※サービス詳細やデモのご依頼は、上記サイト内の「資料ダウンロード」フォームよりお問い合わせください。

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/