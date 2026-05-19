ライフサイエンス領域の新製品開発で再生医療市場の発展へ貢献ー活性化NK細胞大量培養キット「Phicello NK/Tシリーズ」新発売ー

株式会社フコク

株式会社フコク（本店：埼玉県上尾市）は、この度、活性化NK細胞(注１)大量培養キット

「Phicello NK/Tシリーズ」（ファイセロ NK/T）を発売いたしました。

本製品はT細胞(注2)などの細胞増殖を抑制し、ヒト末梢血由来細胞からNK細胞のみを

選択的に活性化・増殖させる利便性の高い製品です。

概要

NK細胞に特化した培養キット

「ファイセロ／Phicello」は株式会社フコクの登録商標です。

＜左から＞

Phicello NK/T advance

初期培養用培地（ボトル）

（内容量：500mL、品番：830019）

Phicello NK/T Supplement

NK活性化用サプリメント

（内容量：10mL、品番：834004）

Phicello NK/T advance DIRECT

拡大培養用培地（閉鎖系バッグ）

（内容量：800mL、品番：831006）

特徴

培地入りバッグにより、コンタミリスク低減・作業効率が向上

・NK細胞を選択的に活性化、増殖 (NK細胞比率 91.3% 達成）

・フラスコ抗体コーティング(注3)が不要となり、効率的な培養が可能

・フコク独自の閉鎖系バッグ容器(注4)の活用により、異物、細菌やウイルス等の

コンタミリスクを低減

・安全性の高い原材料を使用

※本製品は研究用途となります。

(注1）リンパ球の一種で、がん細胞等の異常細胞に対して単独で 攻撃し、抗原体反応を必要としない自然免疫細胞。

(注2) リンパ球の一種で、抗原提示細胞から情報を受け取り、がん等の

異常細胞を攻撃する獲得免疫細胞。

(注3）細胞を培養する容器の内面に特定の抗体を固定化する手法。

(注4) 外部環境から遮断した状態で細胞の操作や培養を行う仕組み。

細菌や異物の混入リスクの低減や品質の一貫性確保が期待される

今後の取り組み

細胞種類別の製品を拡充

フコクは、有効性の検証やエビデンスに紐づいた製品の開発及びラインナップ拡充、

販売を通じて、再生医療・遺伝子分野市場に寄与し、人々の生活に貢献していきます。

株式会社フコクHP https://www.fukoku-rubber.co.jp/ (https://www.fukoku-rubber.co.jp/)

細胞培養製品情報 https://www.fukoku-rubber.co.jp/product/bioindustry.html

【株式会社フコク 会社概要】

株式会社フコクは、ワイパーブレードラバーの自動車用ＯＥＭ生産で世界50％以上のシェアを誇る、ゴムや樹脂などソフトマテリアルの技術力・開発力で、自動車部品、建設機械、鉄道、ライフサイエンス、精密機器など、さまざまな分野で活躍する製品を提供する会社です。