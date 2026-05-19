【ペットと泊まれる宿の予約サイト「INUYADO-いぬやど-」】第4回「インターペット大阪」出展のお知らせ

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾート（本社：大阪市北区、代表取締役：坂根 正生）が運営する、ペットと泊まれる宿の予約サイト「INUYADO-いぬやど-」（https://www.pet-inu-yado.com/）は、2026年6月19日（金）～6月21日（日）にインテックス大阪で開催される「第4回インターペット大阪」に出展いたします。

■ インターペット大阪とは（公式サイトより引用）

日本最大級のペット産業国際見本市「インターペット大阪」は、ペットと人の暮らしを豊かにするペット産業国際見本市（BtoB） 兼 ペットイベント（BtoC）です。ビジネスフォーラムや生活に役立つセミナーも同時開催され、ペット業界のトレンドを発信する場として注目を集めています。

▼公式サイト：https://interpets.jp/public/

■ INUYADOブースの出展内容

当日は、「INUYADO-いぬやど-」限定の特別宿泊プランをご紹介。通常の予約よりさらにお得に愛犬と旅を楽しめる機会をご提供します。

また、以下の企画も実施予定です。

・INUYADO会員登録で参加できるハズレなしの抽選会

（無料宿泊券・最大50％OFFの割引クーポンが当たる！）

愛犬家の皆様に、楽しんでいただける企画をご用意しております。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

■ 開催概要

イベント名称：第4回 インターペット大阪

開催日：2026年6月19日（金）～6月21日（日）10:00～17:00（最終日は16:30）

※6月19日（金）はビジネス商談限定日のため、一般のお客様はご来場いただけません。

会場：インテックス大阪 1・2・４・５号館

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目５－１０２

INUYADOブース：インテックス大阪 2号館 D019

■ INUYADO-いぬやど-とは？

愛犬と泊まれる宿の予約サイト「INUYADO」は、旅館・ホテル・貸別荘など、全国の“愛犬ファースト”な宿泊施設を厳選して掲載。

プライベートドッグラン付きや、わんちゃん専用のお食事・アメニティ完備の施設など、飼い主様も安心して宿泊できるこだわりの宿ばかりです。

無料会員登録で会員限定の特別プランや先行予約などの特典も利用可能です。

▼公式サイト：https://www.pet-inu-yado.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社ブッキングリゾート（https://www.booking-resort.jp/）

代表者：代表取締役 坂根 正生

所在地：大阪市北区梅田2丁目6番20号 13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：

・宿泊施設の予約プラットフォームの運営

・ペットと泊まれる宿の開発・集客・運営支援

・宿泊施設の運営