競馬情報ポータルサイト『netkeiba』（ネットケイバ）を運営する株式会社ネットドリーマーズ（本社:東京都渋谷区、以下ネットドリーマーズ https://www.netdreamers.co.jp）にて展開しているサービス『厳選予想 ウマい馬券』は、2026年5月19日に10周年を迎えました。2016年のサービス開始以来、多くの競馬ファンの皆さまに支えられながら、競馬予想をより楽しめるサービスとして成長を続けてまいりました。





■ウマい馬券10周年特設ページ

https://yoso.sp.netkeiba.com/campaign/?id=2605_umai_10th_anniversary





サービスの10周年を記念し、ウマい馬券では様々なコンテンツやキャンペーンを展開予定です。





1. 安田記念リアルイベント（6/7(日)実施予定）

ウマい馬券として初めてとなるリアルイベントを開催します。当日は出演される予想家やゲストの方とともに安田記念の予想解説を行うほか、豪華賞品が当たるクイズ大会や、予想家への質問コーナーも実施予定です。





2.10名様10万ptプレゼントキャンペーン

10年分の感謝を込め、抽選で”10″名様に『ウマい馬券』で使える”10″万ポイントをプレゼントします。

※参加条件あり。詳しくはキャンペーン詳細をご覧ください。





3.ウマい馬券メモリアル

ウマい馬券の10年の歩みをランキング形式で振り返りました。どのような予想家が上位に入っているか、楽しみながらご覧いただけますと幸いです。





4.X記事連載リレー（4/17～）

人気予想家たちがウマい馬券公式X上で、予想に対する考え方をを毎週リレー形式で発信中です。





5.どのレースでも使える500pt引きクーポン

ウマい馬券の予想で使える500pt引きクーポンを特設ページにて配布中です。





ネットドリーマーズは、今後も透明性の高いサービス運営を通じて、健全な競馬予想文化の発展に貢献してまいります。





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【netkeibaについて】

1999年12月開始。以来、競馬ファンはじめ競馬業界、馬産地、競馬国際化に貢献する“インターネットを活用した新しい「競馬メディアの発展モデル」”を常に追求。現在はスマートフォン・パソコン向けに、最新ニュース、レース情報、著名人コラム、55万頭以上の競走馬データベース、海外・地方競馬情報など幅広い競馬コンテンツとともに、競馬ファン同士がつながる競馬コミュニティを提供し、国内最大級の競馬ポータルサイトとして競馬ファンや競馬関係者から厚い支持を得ております。利用者数は1,700万人を突破。





■サービス名称

『netkeiba』（ネットケイバ）

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