【エステー】畜産業における環境改善および防災対策の強化を目指し鳴門市との連携協定を締結

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、徳島県の鳴門市（市長：泉 理彦）と、畜産業における環境改善および防災対策の強化、地域の持続的発展に寄与することを目的とした「連携協定」を2026年5月19日に鳴門市役所本庁舎にて締結しました。

（左から）エステー株式会社：常務執行役 山本一成、鳴門市長：泉 理彦氏

本協定は、エステーが持つ消臭に関する知見と、鳴門市が持つ資源や知見を有効活用することで、畜産業における臭気課題の解決や災害時の衛生環境向上を目指すものです。具体的には、畜舎・堆肥舎の減臭対策に加え、フェーズフリー※の概念に基づいた災害時の生活臭削減、これらに関連する製品・技術の有効性に関する実証実験や情報収集を行います。

※身の回りのモノやサービスを日常時（平時）だけでなく、非常時（災害時）にも役立つようにデザイン・活用するという防災の新しい概念

実証実験の概要

本協定に基づき、畜産現場における環境臭気改善に向けた実証実験を実施します。

エステーが活用するのは、北海道トドマツの枝葉から抽出した空気浄化作用に優れる機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト」です。これまで自然廃棄されていた樹木の残材を有効活用した成分で、臭気対策へのアプローチが期待される成分です。

今後は、「クリアフォレスト」を活用した製品・技術について、臭気対策や空気環境改善に関する有効性の検証および情報収集を、両者が協力して進めていきます。

連携事項として、次の5項目を掲げています。

（１） 畜産業における臭気対策（畜舎、堆肥舎の減臭等）に関すること。

（２） フェーズフリーの概念に基づいた、災害時における生活臭の削減および衛生環境の

向上に関すること。

（３） 前2号に関連する製品・技術の有効性に関する実証実験および情報収集に関すること。

（４） 甲の市民、事業者に対する環境改善および防災意識向上の啓発活動に関すること。

（５） その他、前条の目的を達成するために必要と認められること。

エステーは、本連携協定を通じて、ウェルネス分野における事業共創を推進し、臭気対策や快適な環境づくりを通じた社会課題の解決に取り組んでまいります。

〇ウェルネス分野における共創を推進

エステーでは、成長テーマの一つとして “かおり×ウェルネス”を掲げており、このテーマの下にウェルネス領域における社会課題の解決や、地域・企業との共創を目指しています。こうした方針に基づき、エステーは、新たな事業領域として注力するウェルネス分野での事業創出を目指し、鳴門市と連携協定を締結しました。

今後は、両者の強みを融合させた環境改善やウェルネスの実現に向けた取り組みを推進していきます。