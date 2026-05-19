【トランスコスモスオンラインセミナー】楽天市場・Yahoo!ショッピング運営の伸びしろは「運用構造」で決まるを6月24日（水）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー楽天市場・Yahoo!ショッピング運営の伸びしろは「運用構造」で決まる～トランスコスモス×ファイブスプリングス支援事例に学ぶ運用再設計～を6月24日（水）に開催します。

EC市場は拡大が続く一方で、楽天市場・Yahoo!ショッピングにおいては価格競争の激化や広告費の高騰、度重なる仕様変更、物流制約などが重なり、施策を積み重ねても「利益が残らない」という壁に直面するお客様企業からのご相談が増加しています。本セミナーでは、トランスコスモス×ファイブスプリングスが楽天市場・Yahoo!ショッピング支援の現場で実際に取り組んできた事例をもとに、成果の差を生むKPI設計、判断基準の持ち方、運用の再設計ノウハウをご紹介します。

セミナーハイライト

●なぜ施策を積んでも「利益が残らないのか」構造を整理

●広告だけに頼らないEC運用改善のポイントを具体例で紹介

●支援事例から学ぶ役割分担を軸にしたEC運用の再設計

このような方が対象です

●売上・利益目標を達成できていないEC事業責任者

●楽天市場・Yahoo!ショッピングのEC運営担当者

●小人数または兼務のためリソース不足に悩む現場リーダー

●セミナー概要

日時： 2026年6月24日（木）14:00～15:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL：https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260624.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

14：00～14：05 開会の挨拶

14：05～14：30 【第一部】なぜ施策を積んでも利益が残らないのか

14：30～14：50 【第二部】トランスコスモス×ファイブスプリングスが実現した

EC運用の再設計とは？

14：50～15：00 質疑応答～閉会の挨拶

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・187の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。https://www.trans-cosmos.co.jp