エルアンドエル・ビクターエンタテインメントが主催する初のファミリーミュージカル『ピッキー -そばかすの天使-』（脚本・演出 立花里美(劇団四季出身)）の開催と出演者オーディションの実施を決定！

エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社

エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社（以下、LLV）は、2026年8月8日（土）から11日（火）まで、池袋シアターグリーン BIG TREE THEATERにおいて、当社初となるファミリーミュージカル『ピッキー -そばかすの天使-』を開催いたします。本公演は、子どもミュージカルに多数の実績を持つ立花プロダクションの協力を得て、脚本・演出に劇団四季出身の立花里美氏を迎え、本格的なミュージカルをお届けするものです。

開催に伴い、今後の才能を育成するため、幅広い年齢層からの出演者を募るオーディションを実施いたします。

■ 開催への想い

「大勢の力で一つの舞台を作り上げる感動を多くの子どもたちに知っていただきたい。そして、将来のスターを見つけたい。」

そんな熱い想いを胸に、私たちは子どもミュージカルの制作に臨みます。経験の有無を問わず、舞台に立ちたいという純粋な情熱を持ったたくさんのご応募をお待ちしております。

■ 公演概要

公演名: LLVファミリーミュージカル2026『ピッキー -そばかすの天使-』

脚本・演出: 立花里美（劇団四季出身）

劇場: 池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都豊島区南池袋2丁目20-4）

日程: 2026年8月8日（土）～8月11日（火）※2班体制

（※公演時間は調整中）

チケット料金: 前売り券 6,000円（税込・予定）

【あらすじ】

北欧の小さな町に、たくさんの金貨を持った猿と、長靴下をはいた女の子が引っ越して来ました。世界一強くて、優しくて、とっても不思議で楽しい女の子ピッキーは、お友達と一緒に、お父さんを探す旅に出ます。皆で力を合わせ、辿り着いた場所でピッキーを待ち受けていたものとは...。

■ オーディション募集要項

2班分のキャスト（メインキャスト・サブキャスト含む）を幅広く募集いたします。

＜募集キャスト＞

メインキャスト、サブキャスト: 小学生～高校生まで

大人キャスト: 大学生～若干数

審査日時: 2026年6月21日（日）13:00～19:00

審査内容: ダンス（ビデオ課題）、演技・歌唱（指定課題） ※動画審査も可能です。

会場: エントリー者にオーディション課題と共に追って送付いたします。

【応募方法】

以下の応募フォーム（Googleフォーム）より、必要事項を入力の上エントリーしてください。

応募フォームURL(https://docs.google.com/forms/d/1otr9QWB-jA7DuTU76x_3472aZ8rZzdu_FKI7_2ndLAo/edit)

※書類審査合格者にはメールにて通知いたします。

■ 主催・お問い合わせ

主催: LLVファミリーミュージカル実行委員会 （エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社）

公式HP https://llvictor.com/

オーディション・公演に関するお問い合わせ : メールアドレス pro.tachibana.s9@gmail.com