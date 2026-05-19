【「サクレレモン」 2026年 新TVCM発表会開催レポート】伊原六花さん、私生活でも“レモン愛”溢れるトークを披露！～「サクレクイズ」全問正解で120cm超の巨大スプーン贈呈に「玄関に飾ります！」～

フタバ食品株式会社

1945年の創業以来、「おいしさと楽しさ、安全と安心」を追求し、お客様の立場に立った商品とサービスの提供に努めてきたフタバ食品株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：齋藤貞大）は、ロングセラー商品「サクレレモン」の新TVCM 『ビーチで告白？』篇を、5月25日（月）より全国で順次放送を開始します。これを記念して5月19日（火）に行われたPRイベントでは、昨年に続き2年連続でCM出演を務める伊原六花さんが登壇し、会場を盛り上げました。

ご挨拶と新CM放映

発表会冒頭では、フタバ食品株式会社代表取締役社長の齋藤貞大が登壇し、企業としてのこれまでの歩みと、長く愛されてきた代表作「サクレ」の、食感と味わいの魅力について紹介しました。その後、新TVCM 『ビーチで告白？』篇がお披露目された後、ゲストの伊原六花さんが「サクレレモン」をイメージした爽やかな衣装で登場。元気いっぱいにステージへ現れた伊原さんは「皆さん、本日はありがとうございます！今日は“サクレ愛”をたくさんお話しできればと思います！」と、チャーミングにコメントしました。

続いて、完成したCMを初めて大画面で見た感想を問われると、「大きい画面で見ると、より夏らしさや爽快感が伝わってきて、早く夏が来てほしいなという気持ちになりました」と、撮影時の高揚感を振り返りながら満面の笑みで語りました。また、撮影時のエピソードについて「砂浜を走ったりジャンプしたりするシーンが印象的なCMなのですが、実はジャンプした勢いでサンダルが砂にズボッと埋まってしまうハプニングがあったんです（笑）。そんなハプニングも含めて、暑い中でサクレを思いっきり食べたくなるような、すごく爽快で楽しい撮影でした！」と明かし、会場を明るくしました。

さらに、CM内の「だーいすき！」というセリフになぞり、「大好きなサクレレモンを今年はどのようなシチュエーションで楽しみたいか」という質問に対し、「昨年CMに出演してから、知り合いやファンの方が“サクレ食べたよ！”って報告してくださることが増えて、甥っ子たちも写真を送ってくれるんです。それを見ると、家にストックしてあるサクレを食べたくなります。今年の夏は、家族とBBQをしながらサクレを食べたいです！」と答え、サクレ愛が溢れるトークで会場を和ませました。

強烈なサクレ愛が判明！伊原さんが「社員でも難しい！？サクレディープクイズ」に挑戦

続いて、「サクレレモン」の魅力をさらに深掘りする企画として「社員でも難しい！？サクレディープクイズ」が実施されました。本企画ではフタバ食品の社員が考案した問題が用意されました。挑戦を前に伊原さんは「ディープクイズと聞いて、ちょっとビビっています（笑）。正解できるか若干不安ですが、気持ちはもうサクレ社員なので頑張ります！」と不安を覗かせながらも、会場の期待が高まる中でクイズがスタートしました。

クイズでは「サクレレモン開発の地」や「サクレレモンの開発で参考にした物」、 「過去の歴代パッケージの並び替え」といった歴史を紐解く問題を出題。サクレへの深い愛で見事に全問正解を果たした伊原さんに対し、社長の齋藤は「2年目にして、ここまでサクレ愛を深めていただいて本当に嬉しいです。まさに“サクレ愛”の底力を見せていただきました」と、感銘を受けた様子で感想を語りました。

全問正解のご褒美として、齋藤から伊原さんへ、CM撮影で実際に使用された120cm超えの「巨大スプーン」が贈呈されました。スプーンを受け取った伊原さんは「撮影の時も持たせていただいたんですが、こんなに重かったっけ？と驚きました（笑）。せっかくいただいたので、玄関に飾ろうかなと思います！」と満面の笑みを浮かべました。

伊原さんの“サクサク”進んでいると感じる瞬間、繰り返したくなるクセとは？

続いて、「サクレレモン」の“サクサク食感”にちなんで、伊原さんの日常を深掘りするトークコーナーを実施、エピソードを披露していただきました。

「物事が“サクサク”進んで、調子がいいと感じる瞬間」というお題に対し、伊原さんは「最近、家でレモンの木を育てているんです。公私ともにレモン尽くしなんですが、朝起きてレモンの木の葉っぱが元気そうだと、“今日は調子がいいな”って思います。その子が元気だと私も元気になります。」と笑顔で語りました。

また、「サクレのクセになる食感のように、何度でも繰り返したくなるクセ」については、「撮影現場での共演者の方やスタッフのみなさんの兄弟構成を当てるのが好きなんです（笑）。まだそんなに親しくない段階でも、勝手に想像して楽しんでいます。正解率は3割くらいなんですが、4年くらい前からずっと続いていて、クセになっています。」と明かし、独自の視点と伊原さんらしい感性が垣間見える回答に、会場からも笑いが起こりました。

最後に、伊原さんから「最近は少しずつ夏を感じる気温になってきています。撮影中でも“やられてしまいそう…”と思う瞬間がありましたが、そんな時にサクレを食べるとパワーをもらえるので、皆さまにも爽やかなサクレと一緒に今年の夏を乗り越えていただけたら嬉しいです！」と爽やかなメッセージが贈られ、発表会は大きな拍手に包まれながら幕を閉じました。

サクレシリーズについて

1985年に発売し、今年で発売41年を迎えるフタバ食品のベストセラー商品。

看板フレーバーの「サクレレモン」はサクサク食感の甘酸っぱいレモンかき氷の上にスライスレモンをトッピングしています。「夏といえばサクレ」との呼び声も高いほど夏の定番商品になっており、かき氷のサクサク食感と、スライスレモンのフレッシュな酸味が支持され、シリーズで年間6,200万個を売り上げるロングセラー商品です。

サクレレモンの他に、サクレあずき、サクレパイン、サクレぶどうなど様々なフレーバーを展開しています。

公式サイト：https://www.futabafoods.co.jp/sacre/

フタバ食品について

1945年の創業以来、アイスクリームや冷凍調理食品を中心に、「おいしさと楽しさ、安全と安心」を常に追求しながら、お客様の立場に立った商品とサービスの提供に努めてまいりました。「サクレレモン」は、その時代のお客様の嗜好に合わせて甘みと酸味のバランスを磨き続け、長きにわたり幅広い世代から愛されているロングセラー商品です。

社名 ：フタバ食品株式会社

創業年月日 ：1945年12月19日

資本金 ：4億9,200万円

代表取締役社長：齋藤 貞大

従業員数 ：284名（臨時従業員は除く）

住所 ：〒320-0821 栃木県宇都宮市一条4丁目1番16号

公式HP ：https://www.futabafoods.co.jp/