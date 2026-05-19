イラストレーターいのまたむつみの回顧展が大阪・名古屋でも開催決定！　6月27日（土）入場チケット（大阪）予約開始！

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株式会社VISION８


圧倒的な画力と独自の世界観で、数多くのファンを魅了してきたアーティスト・いのまたむつみ。


2025年12月に横浜で開催された、没後初となる大規模原画展「いのまたむつみ回顧展」は、多くのファンにご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。



この反響を受け、株式会社VISION8（EDITION88アートギャラリー）は巡回展として、2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）に堂島リバーフォーラム（大阪府）、2026年10月9日（金）～10月18日（日）にアルベホール名古屋（愛知県）にて、「いのまたむつみ回顧展」を開催いたします。



巡回展では横浜会場同様、いのまたむつみが手がけたアニメ・小説・ゲーム・オリジナル作品など、120点を超える色彩豊かなアナログ原画や漫画原稿を展示するほか、今回初めてお披露目される未発表作品の原画も展示致します。緻密な線描と繊細な筆致、そして圧倒的な立体感など、原画ならではの魅力と迫力を存分にご堪能いただけます。


会場では、EDITION88が企画・制作まで一貫して手がける高品質な版画作品「88グラフ」やオリジナルグッズの新作も販売致します。



「いのまたむつみ回顧展」（大阪・名古屋会場）開催概要



大阪の堂島リバーフォーラムにて開催される「いのまたむつみ回顧展」の入場チケットは、6月27日（土）12：00より、TEKETにて予約をスタート致します。



●大阪


開催場所：　　堂島リバーフォーラム４階ギャラリー　（大阪府）


開催期間：　　2026年7月11日（土）～7月20日（月）


営業時間：　　11:00～18:00　※最終入場は閉場30分前まで


入場料　 ：　　通常　税込1,500円　　


※未就学児は入場無料　※入場特典あり



●名古屋


開催場所：　　アルべホール名古屋　（愛知県）


開催期間：　　2026年10月9日（金）～10月18日（日）


営業時間：　　11:00～18:00　※最終入場は閉場30分前まで


入場料　 ：　　通常　税込1,500円　　


※未就学児は入場無料　※入場特典あり



イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。


「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026



展示作品

展示予定作品（五十音順）


- 『宇宙皇子』
- 『風の大陸』
- 『幻夢戦記レダ』
- 『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ
- 『テイルズ オブ』シリーズ
- 『小説ドラゴンクエスト』
- 『ドラゴンクエスト 精霊ルビス伝説』
- 『プラレス3四郎』
- 『フルーティーフルーティー』
- 『ブレンパワード』
- 『魔境伝説アクロバンチ』
- 『めざせアイドル グリーンの星』　
- オリジナル作品

▼今回初めてお披露目される未発表作品




入場特典（大阪・名古屋会場）

ご来場いただいた方へ、初公開のオリジナル作品のイラストを含むアートカード付クリアファイルをプレゼント致します。


絵柄は下記８種類を用意しており、サイズはA5、ランダム配布とさせていただきます。




大阪会場の入場チケットが当たるSNSキャンペーンがスタート！

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、大阪会場用の入場チケットを合計10名にプレゼントするSNSキャンペーンを本日よりスタート致します。皆さんふるってご応募下さい。



応募締切日：2026年6月26日（金）






【参加方法】


●X(旧Twitter)


１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。


２.対象キャンペーン投稿をリポスト


対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信


Xキャンペーン投稿 :
https://x.com/TheEdition88/status/2056661387200311446?s=20


●Instagram


１. ＠theedition88をフォロー


２. 対象キャンペーン投稿をいいね


対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信


Instagramキャンペーン投稿 :
https://www.instagram.com/p/DYhOa5ux4Bz/



※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。



その他の規定や詳細につきましては、「いのまたむつみ回顧展」特設ページにてご確認ください。


⇒　https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026



いのまたむつみ　プロフィール

1960年12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型O型。左利き。


キャラクターデザイナー・イラストレーター。


アニメのデビュー作『プラレス３四郎』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウィンダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』（アニメ）、『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」ほかの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）など多数。


多くの美しいイラストを遺し、２０２４年３月１０日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。



株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。




社名：株式会社VISION８


本社：東京都港区高輪3-14-18　インペリアル高輪３階


代表取締役：五十嵐晃博


会社HP：https://vision8.jp/


EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/


問い合わせ先：vision8@vision8.jp




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