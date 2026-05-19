イラストレーターいのまたむつみの回顧展が大阪・名古屋でも開催決定！ 6月27日（土）入場チケット（大阪）予約開始！
圧倒的な画力と独自の世界観で、数多くのファンを魅了してきたアーティスト・いのまたむつみ。
2025年12月に横浜で開催された、没後初となる大規模原画展「いのまたむつみ回顧展」は、多くのファンにご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。
この反響を受け、株式会社VISION8（EDITION88アートギャラリー）は巡回展として、2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）に堂島リバーフォーラム（大阪府）、2026年10月9日（金）～10月18日（日）にアルベホール名古屋（愛知県）にて、「いのまたむつみ回顧展」を開催いたします。
巡回展では横浜会場同様、いのまたむつみが手がけたアニメ・小説・ゲーム・オリジナル作品など、120点を超える色彩豊かなアナログ原画や漫画原稿を展示するほか、今回初めてお披露目される未発表作品の原画も展示致します。緻密な線描と繊細な筆致、そして圧倒的な立体感など、原画ならではの魅力と迫力を存分にご堪能いただけます。
会場では、EDITION88が企画・制作まで一貫して手がける高品質な版画作品「88グラフ」やオリジナルグッズの新作も販売致します。
「いのまたむつみ回顧展」（大阪・名古屋会場）開催概要
大阪の堂島リバーフォーラムにて開催される「いのまたむつみ回顧展」の入場チケットは、6月27日（土）12：00より、TEKETにて予約をスタート致します。
●大阪
開催場所： 堂島リバーフォーラム４階ギャラリー （大阪府）
開催期間： 2026年7月11日（土）～7月20日（月）
営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで
入場料 ： 通常 税込1,500円
※未就学児は入場無料 ※入場特典あり
●名古屋
開催場所： アルべホール名古屋 （愛知県）
開催期間： 2026年10月9日（金）～10月18日（日）
営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで
入場料 ： 通常 税込1,500円
※未就学児は入場無料 ※入場特典あり
イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。
「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026
展示作品
展示予定作品（五十音順）
- 『宇宙皇子』
- 『風の大陸』
- 『幻夢戦記レダ』
- 『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ
- 『テイルズ オブ』シリーズ
- 『小説ドラゴンクエスト』
- 『ドラゴンクエスト 精霊ルビス伝説』
- 『プラレス3四郎』
- 『フルーティーフルーティー』
- 『ブレンパワード』
- 『魔境伝説アクロバンチ』
- 『めざせアイドル グリーンの星』
- オリジナル作品
▼今回初めてお披露目される未発表作品
入場特典（大阪・名古屋会場）
ご来場いただいた方へ、初公開のオリジナル作品のイラストを含むアートカード付クリアファイルをプレゼント致します。
絵柄は下記８種類を用意しており、サイズはA5、ランダム配布とさせていただきます。
大阪会場の入場チケットが当たるSNSキャンペーンがスタート！
Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、大阪会場用の入場チケットを合計10名にプレゼントするSNSキャンペーンを本日よりスタート致します。皆さんふるってご応募下さい。
応募締切日：2026年6月26日（金）
【参加方法】
●X(旧Twitter)
１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。
２.対象キャンペーン投稿をリポスト
対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信
Xキャンペーン投稿 :
https://x.com/TheEdition88/status/2056661387200311446?s=20
１. ＠theedition88をフォロー
２. 対象キャンペーン投稿をいいね
対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信
Instagramキャンペーン投稿 :
https://www.instagram.com/p/DYhOa5ux4Bz/
※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。
その他の規定や詳細につきましては、「いのまたむつみ回顧展」特設ページにてご確認ください。
⇒ https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026
いのまたむつみ プロフィール
1960年12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型O型。左利き。
キャラクターデザイナー・イラストレーター。
アニメのデビュー作『プラレス３四郎』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウィンダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』（アニメ）、『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」ほかの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）など多数。
多くの美しいイラストを遺し、２０２４年３月１０日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。
株式会社VISION8について
2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。
社名：株式会社VISION８
本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階
代表取締役：五十嵐晃博
会社HP：https://vision8.jp/
EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/
問い合わせ先：vision8@vision8.jp
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