イラストレーターいのまたむつみの回顧展が大阪・名古屋でも開催決定！　6月27日（土）入場チケット（大阪）予約開始！

株式会社VISION８

圧倒的な画力と独自の世界観で、数多くのファンを魅了してきたアーティスト・いのまたむつみ。

2025年12月に横浜で開催された、没後初となる大規模原画展「いのまたむつみ回顧展」は、多くのファンにご来場いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

この反響を受け、株式会社VISION8（EDITION88アートギャラリー）は巡回展として、2026年7月11日（土）～7月20日（月・祝）に堂島リバーフォーラム（大阪府）、2026年10月9日（金）～10月18日（日）にアルベホール名古屋（愛知県）にて、「いのまたむつみ回顧展」を開催いたします。

巡回展では横浜会場同様、いのまたむつみが手がけたアニメ・小説・ゲーム・オリジナル作品など、120点を超える色彩豊かなアナログ原画や漫画原稿を展示するほか、今回初めてお披露目される未発表作品の原画も展示致します。緻密な線描と繊細な筆致、そして圧倒的な立体感など、原画ならではの魅力と迫力を存分にご堪能いただけます。

会場では、EDITION88が企画・制作まで一貫して手がける高品質な版画作品「88グラフ」やオリジナルグッズの新作も販売致します。

「いのまたむつみ回顧展」（大阪・名古屋会場）開催概要

大阪の堂島リバーフォーラムにて開催される「いのまたむつみ回顧展」の入場チケットは、6月27日（土）12：00より、TEKETにて予約をスタート致します。

●大阪

開催場所： 堂島リバーフォーラム４階ギャラリー （大阪府）

開催期間： 2026年7月11日（土）～7月20日（月）

営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで

入場料 ： 通常 税込1,500円

※未就学児は入場無料 ※入場特典あり

●名古屋

開催場所： アルべホール名古屋 （愛知県）

開催期間： 2026年10月9日（金）～10月18日（日）

営業時間： 11:00～18:00 ※最終入場は閉場30分前まで

入場料 ： 通常 税込1,500円

※未就学児は入場無料 ※入場特典あり

イベントの詳細や新商品の発売情報は、EDITION88の「いのまたむつみ回顧展」特設ページにて随時お知らせいたします。

「いのまたむつみ回顧展」特設ページ： https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026

展示作品

展示予定作品（五十音順）

- 『宇宙皇子』- 『風の大陸』- 『幻夢戦記レダ』- 『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ- 『テイルズ オブ』シリーズ- 『小説ドラゴンクエスト』- 『ドラゴンクエスト 精霊ルビス伝説』- 『プラレス3四郎』- 『フルーティーフルーティー』- 『ブレンパワード』- 『魔境伝説アクロバンチ』- 『めざせアイドル グリーンの星』- オリジナル作品

▼今回初めてお披露目される未発表作品

入場特典（大阪・名古屋会場）

ご来場いただいた方へ、初公開のオリジナル作品のイラストを含むアートカード付クリアファイルをプレゼント致します。

絵柄は下記８種類を用意しており、サイズはA5、ランダム配布とさせていただきます。

大阪会場の入場チケットが当たるSNSキャンペーンがスタート！

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、大阪会場用の入場チケットを合計10名にプレゼントするSNSキャンペーンを本日よりスタート致します。皆さんふるってご応募下さい。

応募締切日：2026年6月26日（金）

【参加方法】

●X(旧Twitter)

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー。

２.対象キャンペーン投稿をリポスト

対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信

Xキャンペーン投稿 :https://x.com/TheEdition88/status/2056661387200311446?s=20

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

対象のキャンペーン投稿は、EDITION88公式Xアカウント（@TheEdition88）より、5/19(火)18時配信

Instagramキャンペーン投稿 :https://www.instagram.com/p/DYhOa5ux4Bz/

※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。

その他の規定や詳細につきましては、「いのまたむつみ回顧展」特設ページにてご確認ください。

⇒ https://edition-88.com/pages/inomata-exhibition-2026

いのまたむつみ プロフィール

1960年12月23日生まれ。神奈川県横浜市出身。血液型O型。左利き。

キャラクターデザイナー・イラストレーター。

アニメのデビュー作『プラレス３四郎』、代表作『幻夢戦記レダ』『ウィンダリア』『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』（アニメ）、『宇宙皇子』『風の大陸』（小説挿絵・映画）、「テイルズ オブ デスティニー」ほかの『テイルズ オブ』シリーズ（ゲーム）など多数。

多くの美しいイラストを遺し、２０２４年３月１０日に急逝。猫をこよなく愛し、モチーフとして描き続けた。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

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