5月20日は森林の日！　 累計３６万部の人気シリーズから、森がテーマのかわいいしかけ絵本をご紹介！

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東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大人気絵本『ドアをあけたら』がシリーズ累計３６万部を超えましたことをお知らせいたします。






窓からちらっとのぞく、お部屋の主。中にいるのはだれかな？ と扉をめくってみると、なんとビックリ！ 想像とはぜんぜん違う住人が現れました。


すべての見開きにある穴あき窓付きのしかけをめくると、意外な世界が広がる驚きの展開。子どもたちが大好きな「ドキドキ」「わくわく」そして「ビックリ」が詰まったユニークな絵本です。　



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=izvOAZ2Ro08 ]


そんな人気シリーズが、多くのお子様に愛され続けて、このたび累計36万部を突破！　本日はシリーズの中から、初夏を彩る緑の季節にふさわしい『ドアをあけたら　森のおうち』をご紹介。木の幹の中にあるおうちのドア、窓から見えるのは……？　ページをめくると、思いがけない正体があらわれます。




ドアの窓から見えるのは……


びっくり！　コアラさんでした！！


愛らしい動物たちと目にも鮮やかな森の彩色が美しい一冊です。初夏のさわやかな風を感じながら、ぜひ親子で濃密な時間をお楽しみください！




【作家プロフィール】


●しまだ ともみ


1975年栃木県生まれ。多摩美術大学油学科卒業後、フリーのイラストレーターとして雑誌やCDジャケットなどを手がける。パレットクラブスクールでイラストと絵本のコースを受講し、2006年「イーラちゃんといじわるツリー」がタリーズピクチャアワードで最優秀賞を受賞。作曲家うちだえーすけ率いる「イーラちゃん楽団」による読み聞かせコンサートも全国各地で開催中。


オフィシャルサイト ： https://i-rachan.com/

















●『ドアをあけたら』


　　著：しまだ ともみ


　　定価：1,320円（税込）


　　発売日：2014年4月1日


　　判型：186×216mm／38ページ


　　ISBN：978-4-88574-385-6



●『ドアをあけたら うみのおうち』


　　著：しまだ ともみ


　　定価：1,320円（税込）


　　発売日：2021年7月26日


　　判型：186×216mm／38ページ


　　ISBN：978-4-88574-497-6



●『ドアをあけたら もりのおうち』


　　著：しまだ ともみ


　　定価：1,320円（税込）


　　発売日：2023年3月27日


　　判型：186×216mm／38ページ


　　ISBN：978-4-88574-459-4



以上発行所：東京書店株式会社


東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net



【ご購入はこちらから】

・Amazon：


　『ドアをあけたら』　https://www.amazon.co.jp/dp/4885743850/


　『ドアをあけたら うみのおうち』https://www.amazon.co.jp/dp/4885744970/


　『ドアをあけたら もりのおうち』https://www.amazon.co.jp/dp/4885744598/



・楽天ブックス：


　『ドアをあけたら』　https://books.rakuten.co.jp/rb/12726848/


　『ドアをあけたら うみのおうち』　https://books.rakuten.co.jp/rb/16779768/


　『ドアをあけたら もりのおうち』　https://books.rakuten.co.jp/rb/17413462/