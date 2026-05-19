5月20日は森林の日！　 累計３６万部の人気シリーズから、森がテーマのかわいいしかけ絵本をご紹介！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、大人気絵本『ドアをあけたら』がシリーズ累計３６万部を超えましたことをお知らせいたします。

窓からちらっとのぞく、お部屋の主。中にいるのはだれかな？ と扉をめくってみると、なんとビックリ！ 想像とはぜんぜん違う住人が現れました。

すべての見開きにある穴あき窓付きのしかけをめくると、意外な世界が広がる驚きの展開。子どもたちが大好きな「ドキドキ」「わくわく」そして「ビックリ」が詰まったユニークな絵本です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=izvOAZ2Ro08 ]

そんな人気シリーズが、多くのお子様に愛され続けて、このたび累計36万部を突破！ 本日はシリーズの中から、初夏を彩る緑の季節にふさわしい『ドアをあけたら 森のおうち』をご紹介。木の幹の中にあるおうちのドア、窓から見えるのは……？ ページをめくると、思いがけない正体があらわれます。

ドアの窓から見えるのは……びっくり！ コアラさんでした！！

愛らしい動物たちと目にも鮮やかな森の彩色が美しい一冊です。初夏のさわやかな風を感じながら、ぜひ親子で濃密な時間をお楽しみください！

【作家プロフィール】

●しまだ ともみ

1975年栃木県生まれ。多摩美術大学油学科卒業後、フリーのイラストレーターとして雑誌やCDジャケットなどを手がける。パレットクラブスクールでイラストと絵本のコースを受講し、2006年「イーラちゃんといじわるツリー」がタリーズピクチャアワードで最優秀賞を受賞。作曲家うちだえーすけ率いる「イーラちゃん楽団」による読み聞かせコンサートも全国各地で開催中。

オフィシャルサイト ： https://i-rachan.com/

●『ドアをあけたら』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2014年4月1日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-385-6

●『ドアをあけたら うみのおうち』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2021年7月26日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-497-6

●『ドアをあけたら もりのおうち』

著：しまだ ともみ

定価：1,320円（税込）

発売日：2023年3月27日

判型：186×216mm／38ページ

ISBN：978-4-88574-459-4

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

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『ドアをあけたら うみのおうち』https://www.amazon.co.jp/dp/4885744970/

『ドアをあけたら もりのおうち』https://www.amazon.co.jp/dp/4885744598/

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『ドアをあけたら もりのおうち』 https://books.rakuten.co.jp/rb/17413462/