【販売開始日決定】SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」公式ライセンス商品 第4弾が5月22日（金）より販売開始
平素より弊社商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
先日ご案内いたしました、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」公式ライセンス商品の店舗販売延期につきまして、販売開始日が決定いたしましたので、改めてご案内申し上げます。
海外輸送における船便遅延の影響により発売を延期しておりました「MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCH 第4弾」につきまして、2026年5月22日（金）より、大丸梅田店・大丸東京店にて販売を開始いたします。
発売をお待ちいただいておりましたお客様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。
今後とも弊社商品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
販売開始日
■販売スケジュール
第1弾～第3弾
5月20日（水）～
第4弾
5月22日（金）～
※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。
※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。
※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。
※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。
販売情報
■取扱店舗
大丸東京店 10階 CALTLA STORE
〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1
大丸梅田店 1階イベントスペース
〒530-8202 阪府大阪市北区梅田3-3-1
【整理券配布について】
■大丸東京店
混雑時は、状況に応じて店頭にて入場整理券を配布する場合がございます。
■大丸梅田店
5月20日（水）の入場は、入場整理券を配布させていただきます。開店時は9時30分から1階用ゲート広場で配布いたします。状況により配布用始時間が早まる場合もございます。上記日程以外も混雑状況により整理券を配布する場合がございます。
※整理券はお一人様1枚までのお渡しとさせていただきます。また、定員数に達した時点で配布終了となります
混雑時は、状況に応じて店頭にて入場整理券を配布する場合がございます。
商品情報（税抜）
MINITEEN PVC POUCH
税抜価格 各3,500円
MINITEEN HAIR TIE
税抜価格 各1,900円
MINITEEN BEADS STRAP KEYRING
税抜価格 各3,900円
MINITEEN CAN BADGE
税抜価格 各1,350円
MINITEEN PHOTOCARD HOLDER
税抜価格 各2,950円
MINITEEN FAN
税抜価格 各750円
MINITEEN CAN BADGE
税抜価格 各1,050円
MINITEEN WAPPEN
税抜価格 各900円
MINITEEN METAL PIN BADGE
税抜価格 各1,050円
MINITEEN STICKER SET
税抜価格 各1,350円
MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH
税抜価格 各1,950円
MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH
税抜価格 各1,950円
MINITEEN PHOTO CARD HOLDE
税抜価格 各1,500円
MINITEEN ACRYLIC REMOTE VCONTROLLE
税抜価格 各2,300円
MINITEEN PASSPORT CASE
税抜価格 各2,100円
MINITEEN ABS NAME TAG
税抜価格 各2,100円
MINITEEN ACRYLIC PHOTO CARD STAN
税抜価格 各3,600円
MINITEEN MINI CD KEYRING
税込価格 各2,145円
MINITEEN REEL KEYHOLDER
税込価格 各3,850円
MINITEEN CAN BADGE VER 2.0
税込価格 各935円
MINITEEN TIN CASE STICKER SET
税込価格 各1,485円
MINITEEN FIGURE KEYRING
税抜価格 各2,100円
MINITEEN FIGURE STAMP
税抜価格 各2,100円
MINITEEN MAGNET OPENE
税抜価格 各2,300円
MINITEEN METAL PIN BADGE
税抜価格 各1,100円
MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING
税抜価格 各2,300円
MINITEEN HAIR SCRUNCHIE
税抜価格 各2,100円
第1弾~第3弾も合わせて展開いたします。
※一部欠品商品がございます。
【株式会社KOLLECTIONについて】
本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号
代表者：代表取締役 金 賢秀
設立：2019年2月
電話番号：06-4306-5400
URL：https://www.kollection.co.jp/
事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業、IP事業、エンタメ事業