TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
カンバッジ
ワイヤーキーホルダー
アクリルフィギュア
アクリルバッジ
マイクロファイバー
TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』より設定画を使用した新規商品が発売！
この機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4650
【注文受付期間】
・2026年5月19日(火)18:00～6月2日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年7月上旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ
価格：各770円（税込）
種類数：全12種
ワイヤーキーホルダー
価格：各1,320円（税込）
種類数：全11種
アクリルフィギュア
価格：各1,650円（税込）
種類数：全12種
アクリルバッジ
価格：1,320円（税込）
種類数：全1種
マイクロファイバー
価格：各770円（税込）
種類数：全11種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4650
【注文受付期間】
・2026年5月19日(火)18:00～6月2日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年7月上旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売