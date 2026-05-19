具材たっぷり！「よくばりサンド」シリーズから、コロッケとマカロニチーズがぎっしり詰まった「コロッケ＆マカロニチーズ」が新登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品となる「コロッケ＆マカロニチーズ」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて5月27日（水）より順次発売いたします。

サンドイッチに合わせてコロッケの形を見直し、パンの奥まで行き渡るコロッケを独自に開発しました。一緒にサンドしたのは、とろりと濃厚でクリーミーなマカロニチーズです。コロッケ＆マカロニチーズは食べ応え抜群で、ひとくち目から最後まで具がたっぷり楽しめるサンドイッチに仕上がりました。ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む 「一組サンドイッチ」ならではの圧倒的な具材感と満足感を、ぜひお試しください。

ボリューム感とお手頃価格を両立させた「セブン‐イレブンよくばりサンド」

セブン‐イレブンでは、3月13日の「サンドイッチデー」にあわせてサンドイッチを全面的に刷新しました。その中でも、 新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」として、圧倒的な具材感と満足感を実現。価格もお手頃で、手に取りやすいサンドイッチを提供しています。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000747.000155396.html

コロッケ×マカロニチーズで食べ応え抜群の「よくばりサンド」が新登場

■コロッケ＆マカロニチーズ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：5月27日（水）～順次

販売エリア：沖縄県除く全国

コロッケとマカロニチーズの絶妙なコンビネーション

ふんわりとしたサンドイッチにコロッケとマカロニチーズを挟んだ、食べ応えのあるサンドイッチです。コロッケの食感にマカロニチーズの濃厚なコクとクリーミーさが重なり、絶妙なコンビネーションが楽しめます。それぞれの食感と旨みが引き立ち、飽きのこないおいしさに仕上げました。

最後まで具材が楽しめる贅沢感

サンドイッチの形に合わせたコロッケを開発したことで、パンの端まで具材が楽しめるようになりました。最初のひとくちから最後のひとくちまで、どこを食べても具材のおいしさを堪能できるのが魅力です。

担当者コメント

「最後まで食べ終えたときに満足感を味わってほしい！」そんな想いから、今回の「コロッケ＆マカロニチーズ」は食べ応えにこだわりました。コロッケと濃厚でコクのあるマカロニチーズを、パンの端までぎっしり詰め込んでいます。お手頃価格ながら圧倒的な満足感を感じられる自信作に仕上がっていますので、ぜひお近くのセブン‐イレブンでお手に取ってみてください！

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。